»Einfühlsam« – Die neue Ausstellung im Gesundheitszentrum Immenstadt

Unterschiedliche Aspekte des Lebens von Kindern: Christa Kyrein-Fröhlich © Privat

Immenstadt – Drei sehr begabte Künstlerinnen – Angelika Böhm-Silberhorn, Christa Kyrein-Fröhlich und Katya Dronova – haben mit ihren Gemälden eine frohe, positive Stimmung in die vier Etagen des Lichthofes des Immenstädter Gesundheitszentrums gebracht.

„Im Sprung“ Kräftig und lebendig in Gestus und Farbgebung sind die Bilder von Angelika Böhm-Silberhorn. © Privat

Mit einer hohen malerischen Qualität demonstrieren sie zugleich, dass „modern“ nicht „abstrakt“ oder unverständlich bedeutet.



Die Bilder von Angelika Böhm-Silberhorn sind vor Ort gemalte Szenen von Seedampfern auf dem Starnberger See, von üppig dampfenden Dampflokomotiven oder von blühenden Alpenwiesen, kräftig und lebendig in Farbe und Gestus und originell in der Motivwahl.

Es entsteht eine ansteckende Fröhlichkeit, die sich aus dem Reichtum an Farben und Details ergibt. Böhm-Silberhorn ist bei Wind und Wetter mit der Staffelei unterwegs und malt im Freien. Man muss bei ihr nicht herumrätseln, was dargestellt sein könnte.

Neben vielen Auszeichnungen hat Angelika Böhm-Silberhorn 2015 den Kemptener Thomas-Dachser-Gedenkpreis und 2018 den Meckatzer Kunstpreis in Irsee erhalten. Ihre künstlerischen Qualitäten hatte sie zuvor schon als Kunststudentin als Meisterschülerin von Rudi Tröger bewiesen.



Bei den Gemälden von Christa Kyrein-Fröhlich, die mit dem Dachser-Gedenkpreis schon 2001 ausgezeichnet wurde, steht meist der Mensch im Mittelpunkt. Für die Ausstellung hat sie sich ganz auf die Welt des Kindes konzentriert.

In kräftiger und zügiger Handschrift hat sie sich in die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens der Kinder eingefühlt, auch mit Humor – vom Stoffhasen übers Kinderauto bis zum Teddy oder den Jungen, die ins Wasser springen wollen. Eindrucksvoll auch: ihre Arbeit „Vertrauenskette“.



Katya Dronova hat in Moskau am Surikov-Institut klassische Malerei studiert und lebt seit zehn Jahren in Lindau. Sie spürt sensibel Licht und Schatten und ihren Auswirkungen auf die Farben nach. Sie kann aus dem Anblick von nichts als einer Gartenliege ein elegantes, souverän und sorgsam gemaltes lichtdurchflutetes Gemälde entwickeln.

Diese moderne Kunst steht total im Gegensatz zu Fluktus, Popart und Informel, was vor Jahren die Kunstszene dominierte. Man sieht sich gerne so feinfühlige Bilder wie die von Katja Dronova an, deren Arbeiten schon auf vielen Ausstellungen vertreten waren. Die Ausstellung „Einfühlsam“ im GZI ist bis Ende August täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.