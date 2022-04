Einigkeit von Stadt und Region: das Brandschutzzentrum gehört nach Sonthofen

Das Brandschutzzentrum der Bundeswehr soll in der „Burg“, also in der Generaloberst Beck-Kaserne in Sonthofen bleiben, betonten die Bundestagsabgeordneten. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen - „Wir sind überzeugt, dass Sonthofen der einzig richtige Standort für das Brandschutzzentrum ist und dafür werden wir uns auch weiterhin mit aller Kraft einsetzen“, brachte es Bürgermeister Christian Wilhelm auf den Punkt.

In einem Gespräch mit den drei Bundestagsabgeordneten aus der Region, Mechthilde Wittmann (CSU), Stephan Thomae (FDP) und Christoph Schmid (SPD), sowie Michael Schuch, Oberst a. D., stand die Zukunft das Zentrums für Brandschutz der Bundeswehr in Sonthofen im Fokus. Nach Plänen des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr soll das Zentrum in einem ersten Schritt teilweise nach Bonn umziehen.

Auch Stephan Thomae, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, bekräftigt: „Hier vor Ort können Synergien optimal genutzt und gelebt werden. Die ABC-Abwehrschule der Bundeswehr in Sonthofen bietet großes Knowhow für den Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen sowie nuklearen Gefährdungen. Es wäre ein großer und irreparabler Fehler, einen Teil oder gar das gesamte Zentrum für Brandschutz nach Bonn zu verlegen.“



Auch Mechthilde Wittmann gab zu bedenken: „Wir sehen mit dem Krieg in der Ukraine, wie wichtig unsere Verteidigung und die Einsatzfähigkeit unserer Bundeswehr ist. Einen so bewährten Standort mit eingespielten und gut funktionierenden Abläufen aufs Spiel zu setzen, ist für mich unverständlich. Das Bundesamt sollte endlich einsehen, dass diese jahrelange Diskussion letzten Endes nur der Bundeswehr selbst schadet und vor Ort zu immer größerer Unsicherheit führt.“



Alle drei Abgeordneten haben sich in diesem Rahmen erneut dafür ausgesprochen, sich weiterhin auf allen Ebenen für den vollständigen Erhalt des Standorts einzusetzen. Derzeit liegt der Plan des Bundesamtes wegen eines allgemeinen Stopps von Umstrukturierungsmaßnahmen durch das Verteidigungsministerium auf Eis.



Michael Schuch, Oberst a.D. betonte, dass fachspezifische Fragen zur Feuerwehr nicht nach Bonn gehörten, sondern das Zentrum Brandschutz aus gutem Grund im Jahre 2012 nach Sonthofen als zentrale Dienststelle kam. „Mit der Zentralisierung wurden damals völlig neue Strukturen geschaffen, um die Feuerwehr effizienter zu machen.“

Zudem sei in den vergangenen zehn Jahren in der General-Oberst-Beck-Kaserne erheblich investiert worden, um diese neue Struktur tragfähig zu etablieren.

„Wir sind froh, dass wir in dieser Sache fraktionsübergreifend vertrauensvoll an einem Strang ziehen, um den Standort Sonthofen zu erhalten“, so der Abgeordnete Schmid abschließend.