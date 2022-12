Die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt ist zu wenig bekannt

Im Windfang der Notaufnahme der Klinik Immenstadt wurde am Dienstag ein neugeborenes Baby aufgefunden. © Christian Wucherer

Allgäu – Dem an der Klinik Immenstadt aufgefundenem Kind geht es den Umständen entsprechend gut. Die Geburtskliniken weisen auf die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt hin.

Am Dienstagmorgen, gegen 6:30 Uhr, wurde an der Klinik Immenstadt im Windfang der Notaufnahme ein neugeborenes Baby aufgefunden. Der kleine Junge war in Handtücher eingewickelt und wurde offensichtlich kurz nach der Geburt vor die Notaufnahme gelegt. Eine Pflegekraft hat das Baby gefunden und sofort einer medizinischen Behandlung zugeführt.

Dem Baby geht es den Umständen entsprechend gut und wurde noch am Dienstagvormittag in die Kinderklinik am Klinikum Kempten verlegt.

Gefahr der schnellen Unterkühlung wird unterschätzt

Neugeborene Kinder haben ein deutlich erhöhtes Risiko auszukühlen, da sie eine relativ große Körperoberfläche in Relation zur Körpermasse und zudem wenig Unterhautfettgewebe haben. Je niedriger das Geburtsgewicht von Neu- bzw. Frühgeborenen ist, desto höher ist das Risiko für eine Unterkühlung. Bei dem gefundenen Baby wurde eine Unterkühlung festgestellt, die jedoch durch die schnelle Behandlung, soweit aktuell beurteilbar, keine Komplikationen verursacht.

Da die Eltern unbekannt sind, ermitteln die Kriminalpolizei Kempten sowie die Staatsanwaltschaft.

Vertrauliche Geburt statt Babyklappe

Die Geburtskliniken des Klinikverbunds Allgäu bieten Müttern, die ihr Kind nicht behalten möchten, die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt. Hierbei können Mütter, ohne die Angabe ihres Namens, ihr Kind im Kreißsaal entbinden. Die Kliniken halten daher keine Babyklappen vor.

„Natürlich sind die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegt und betroffen über dieses Ereignis. Vor allem sind jedoch alle froh, dass es dem kleinen Jungen gut geht“, betont der Klinikverbund Allgäu in seiner Pressemitteilung.