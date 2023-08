Jetzt noch einen Ausbildungsplatz sichern!

Im Allgäu gibt es noch viele freie Ausbildungsstellen. Handwerksbetriebe bieten für Jugendliche viel Abwechslung und eine sichere Zukunftsperspektive. Aluhé Constanza Catella ist beispielsweise aus Argentinien ins Allgäu gekommen, um in der Bäckerei Kornblume in Westerhofen eine dreijährige Ausbildung absolvieren zu können. © Lajos Fischer

Allgäu – Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen auch zu Beginn der Sommerferien sehr gut. Die Ausbildungsbereitschaft der Allgäuer Unternehmen ist weiterhin hoch. Im Juni meldeten die Betriebe im Gebiet der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen noch 3.000 offene Ausbildungsstellen. Jetzt heißt es Endspurt!

Schülerinnen und Schüler, die sich noch nicht entschieden haben, wie es nach der Schule weitergeht, haben auch jetzt noch viele Möglichkeiten. In vielen Berufsfeldern gibt es noch unbesetzte Ausbildungsstellen, wie z. B. in der IT/Fachinformatik, im Handel/ Verkauf, im Bereich Lager und Logistik, in vielen kaufmännischen Berufen oder in der Gastronomie. Auch das Handwerk bietet viele zukunftsträchtige Ausbildungen an, die in den Zeiten der Energiewende wichtiger sind denn je und eine sichere und lukrative berufliche Zukunft bieten.

„Gerne unterstützen und beraten unsere Berufsberaterinnen und -berater Jugendliche und deren Eltern bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz. Vereinbaren Sie dazu ganz einfach einen Beratungstermin – dieser kann persönlich in der Agentur für Arbeit, aber auch online per Videoberatung stattfinden“, rät Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Angebote der Berufsberatung der Arbeitsagentur

Zum Ende des Schuljahres sowie während und nach den Sommerferien ist die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen aktiv dabei, Jugendlichen beim Thema Ausbildung und Beruf unter die Arme zu greifen. Am 20. August werden die Berufsberaterinnen und Berufsberater am Pflege-Hotspot der Allgäu GmbH im „Haus der Werte“ auf der Allgäuer Festwoche zu den Chancen einer sozialen und pflegerischen Ausbildung beraten und auch VR-Brillen dabei haben, mit denen junge Menschen diese Berufe direkt vor Ort dreidimensional erleben können.

Im Rahmen der Aktion „Sommer der Berufsausbildung“ hat die Berufsberatung zusammen mit der Handwerkskammer Schwaben zwei Podcasts produziert, die Schülerinnen und Schülern in Mittel- und Realschulen sowie auf Fachoberschulen (FOS) hilfreiche Tipps und Tricks bei der Ausbildungssuche – auch auf den letzten Drücker. Am Samstag, 30. September, hat das BiZ (Berufsinformationszentrum) in der Rottachstr. 26 in Kempten von 10 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, und das Team der Berufsberatung berät Jugendliche und deren Eltern ohne vorherige Terminvereinbarung in allen Fragen zu Ausbildung und Studium.

Kostenfreies Beratungsangebot

Das kostenfreie Beratungsangebot der Berufsberatung kann jederzeit von Jugendlichen und ihren Eltern in Anspruch genommen werden – gerade auch während der Ferien. Dabei vermitteln die Berufsberaterinnen und Berufsberater aktiv freie Ausbildungsstellen aus allen Regionen und Branchen im Allgäu, geben Tipps zu Überbrückungsangeboten und Freiwilligendiensten und unterstützen aktiv, wenn Hilfestellung zur Bewältigung einer Ausbildung – z. B. Nachhilfeunterricht für den Berufsschulstoff – notwendig ist. Termine können telefonisch unter 0800 4 5555 00 (kostenfrei), per E-Mail (Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de) oder online unter www.arbeitsagentur.de vereinbaren.