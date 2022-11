Energiekrise: Oberstdorfer Bergbahnen setzen auf optimierte Beschneiung

Von: Josef Gutsmiedl

Die Oberstdorfer Bergbahnen haben ihr Bescheiungskonzept optimiert. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Oberstdorf/Kleinwalsertal - Die Energiekrise zwingt auch die Bergbahn- und Liftbetreiber im Allgäu dazu, ihr Beschneiungskonzept neu auszurichten.

Schöne Herbsttage täuschen nicht darüber hinweg: Der Winter steht vor der Türe und die Bergbahn- und Liftbetreiber im Allgäu hoffen trotz der Energiekrise auf eine gute Saison. Die Teuerung, speziell was Energie angeht, macht sich auch hier bemerkbar. Die Frage „wie kommen wir durch den Winter“, stelle sich selbstredend auch bei den Bergbahnunternehmen, berichtet Jörn Hormburg von den Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen.

Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche

So gut wie flächendeckend haben die Liftbetreiber ihre Preise um etwa zehn Prozent angehoben. Das Familienskigebiet der Oberstdorfer Berge hat sich bewusst etwas für eine spezielle Saisonkarte für Kinder und Jugendliche einfallen lassen. Kinder/Jugendliche bis Jahrgang 2005 fahren mit der Saisonkarte zu 71 Euro besonders gut. Der Vorverkauf laufe noch bis Mitte Dezember, berichtet Homburg.

„Natürlich nehmen die Oberstdorfer Bergbahnen die Energiefrage sehr ernst. Aber Beschneiung muss sein, um das attraktive Wintersportangebot sicherzustellen“, betont Jörn Homburg. Beschneiung und Pistenpflege sei kein Selbstzweck, sondern eine wesentliche Basis für den Tourismus in der gesamte Region. Der Grünen-Kreisverband Oberallgäu und der Ortsverband Oberstdorf hatten jüngst die Frage gestellt, ob der Einsatz von Schneekanonen angesichts der Energiekrise vertretbar sei.

Beschneiung vorwiegend nur noch nachts

Da und dort werde in dieser Saison die Piste etwas schmaler dimensioniert und die Beschneiung weiter optimiert. In enger Abstimmung mit den Energieversorgungsunternehmen wurde das Beschneiungskonzept optimiert und noch effektiver gestaltet. „Möglichst bei idealen Bedingungen, vorwiegend nachts wird beschneit“, erläutert Jörn Homburg weiter.

Dabei arbeiten die Oberstdorfer Bergbahnen mit einem Start­up-Unternehmen zusammen, das die Pisten genau unter die Lupe nimmt und mit den aktuellen Schneehöhen und den lokalen Wetterprognosen zusammenführt, um die Schneeproduktion so energiesparend und effektiv wie möglich zu steuern. „Und in Zukunft werden auch die bis dahin gewonnenen Erfahrungswerte in die Steuerung mit einfließen“, sagt Homburg. Das könne bedeuten, dass man die Nerven haben müsse, mal ein paar Tage auf die optimalen Startbedingungen zu warten.



Unveränderte Qualität für die Gäste

Energie sparen können Bergbahnen auch, wenn sie die Kabinen und Gondeln etwas langsamer fahren lassen. Von Fall zu Fall werde man auch diese Stellschraube nutzen, so Homburg. „Aber lange Warteschlangen bei den Zustiegen wird es dabei nicht geben; also keine langen Rückstaus an der Talstation“, versichert der Marketing-Leiter der Oberstdorf-Kleinwalsertal Berg­bahnen. „Qualitätseinschränkungen für den Gast gibt es dabei nicht“, betont Homburg.