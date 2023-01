Überragender Derbysieg für Burgberg – Zuspielerin Miriam Flemming verletzt

Die Truppe der TSV-Volleyballerinnen landete in Mauerstetten einen grandiosen Erfolg. © Gerwig Löffelholz

Burgberg – Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg dominierten das Allgäu-Derby in Mauerstetten und bezwingen den favorisierten SVM glatt mit 3:0. Wermutstropfen: Das Team muss aber einen herben Ausfall verkraften.

Derby-Siege sind bekanntermaßen die schönsten Siege, entsprechend groß war die Freude beim TSV Burgberg nach dem unerwartet deutlichen 3:0 (25:21,25:12,25:16) Überraschungserfolg beim Allgäu-Klassiker gegen den zuvor drittplatzierten Dauerrivalen aus Mauerstetten. Denn mit dem dritten Achtungserfolg der Oberallgäuerinnen in Folge und den nächsten drei wichtigen Punkten auf dem Tableau der Bayernliga innerhalb von acht Tagen setzten die Volleyballerinnen das nächste Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt.



Getrübt wurde die große Freude über den überragenden Derbyerfolg jedoch durch eine schwerwiegende Verletzung im Unterschenkel von Burgbergs Zuspielerin Miriam Flemming. Sie war erst kurz nach Saisonbeginn zum Burgberger Team gestoßen, hatte sich seitdem von Spiel zu Spiel immer besser integriert und reifte zuletzt zu einem entscheidenden Faktor für die neue Spielstärke des TSV.



Das Team muss auf Flemming bis über das Saisonende verzichten

Beim Stand von 7:2 im zweiten Satz sank Burgbergs Spielerin mit der Rückennummer 3 bei einem Zuspielversuch ohne Fremdeinwirkung plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Schnell war allen Anwesenden klar, dass es für Flemming an diesem Tag nicht weitergehen würde. Schlimmer noch: Nach einer ersten Diagnose im Krankenhaus zeichnete sich ab, dass das Team vermutlich bis über das Saisonende hinaus auf seine neue Zuspielerin wird verzichten müssen.



Eine bittere Diagnose für das wiedererstarkte Team um Cheftrainer Tom Bultmann, der nach dem unerwarteten Ausfall schnell reagieren musste. Doch mit Multitalent Lisa Alpers hatte Bultmann ein weiteres Ass im Ärmel, welches sich fortan nahtlos in das Spiel einfügte und nach kürzester Zeit auch stach. Alpers machte einfach dort weiter, wo Flemming abrupt aufgehört hatte und gab ihren Angreiferinnen im Team eine gute Vorlage nach der Anderen, welche diese an diesem späten Nachmittag ein ums andere Mal zu Punkten veredelten.

Souverener Sieg

So ging auch der zweite Satz, trotz des schmerzlichen Ausfalls, geradezu überlegen mit 25:12 an die Burgbergerinnen, obwohl diese erst einmal das Geschehen verkraften mussten. Doch mittlerweile hatten alle Teamangehörigen das Motto ausgegeben „Wir siegen für unsere Miriam“, und davon wollten und ließen sich die Herausforderer aus dem Oberallgäu auch nicht mehr abbringen. So ging auch der dritte und entscheidende Satz, trotz eines zwischenzeitlich energischen Aufbäumens der Mauerstettenerinnen, letztlich doch wieder souverän mit 25:16 an Burgberg.



Zum Schluss wollte den Gastgeberinnen dann fast gar nichts mehr gelingen. Die rund 20 mitgereisten Anhänger des TSV feierten ihr Team, das mit einem überragenden Lauf den Dreier perfekt machte und weitere drei Punkte feierte.



Platz neuen gesichert

Der TSV Burgberg kletterte durch diesen Erfolg in der Tabelle nach oben auf den 9. Rang (14 Punkte / 12 Spiele) vor München (10/12) und Marktoffingen (13/11).