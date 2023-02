Das Ehepaar Unger-Forray lebt seit 56 Jahren in einer deutsch-französischen Partnerschaft

Von: Lajos Fischer

Geneviève Unger-Forray und Dr. Hans-Joachim Unger sind seit 56 Jahren ein Paar. © Lajos Fischer

Sonthofen – Das Ehepaar Unger-Forray spricht über die Chancen, die eine interkulturelle Partnerschaft mit sich bringt.

Der schottische Historiker und Essayist Thomas Carlyle schrieb in einem Werk über Goethe: „Liebe ist stets der Anfang des Wissens, so wie Feuer der Anfang des Lichts.“ Wie gut diese Aussage aus dem 19. Jahrhundert zu dem französisch-deutschen Ehepaar Geneviève Unger-Forray und Dr. Hans-Joachim Unger aus Sonthofen passt, merkt man im Kreisbote-Gespräch mit den beiden schnell. Sie haben sich vor 56 Jahren kennen und lieben gelernt und sehen ihre Beziehung auch heute – wie Dr. Unger formuliert - als eine „unwahrscheinliche Bereicherung“ an, auch deswegen, weil man „in zwei Kulturen leben und offen miteinander diskutieren kann“.



Dass „Internationalität in der Ehe positiv“ ist – wie Unger-Forray betont – beweisen heute in der Bundesrepublik mehr als 1,5 Millionen binationale Paare; jedes Jahr kommen mehr als 40.000 hinzu. Als die beiden in den 1960-er Jahren zusammenkamen und schließlich 1970 heirateten, waren derartige Beziehungen bei weitem nicht so selbstverständlich. Sie seien mit Sicherheit eines der ersten französisch-deutschen Paare in Sonthofen gewesen, erzählen sie.

Freundlich aufgenommen im Allgäu

„Als ich herkam, bin ich sehr freundlich aufgenommen worden“, erinnert sich die 80-Jährige. Das sei die Grundlage für das gegenseitige Verständnis gewesen. „Man akzeptiert dabei die Eigenarten, die skurrilen Seiten voneinander, ohne zu urteilen.“



Die junge Französin und der junge Deutsche haben sich 1967 beim Studium in Aix-en-Provence kennengelernt: Er, Lehramtsstudent für Französisch an der Uni München, war dort, um seine Doktorarbeit vorzubereiten; sie studierte Anglistik und amerikanische Literatur.



„Ich bin ihm gefolgt“

Während Hans-Joachim seit 1954 regelmäßig mehrere Wochen in Frankreich verbrachte - er hatte einen auf privater familiärer Basis organisierten Austauschschüler in Paris -, hatte Geneviève gar keinen Bezug zum Nachbarland: „Deutschland hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich hatte damals null Ahnung vom Land, von den Menschen“, erinnert sie sich. „Mir war es egal, wohin. Ich kannte nichts. Ich bin ihm gefolgt.“



Aber nicht sofort: Sie brachte zuerst ihr Studium zu Ende, was für das Paar eine zweijährige Fernbeziehung als Konsequenz hatte. Er kehrte ins Allgäu zurück und trat seine Stelle am Gymnasium Sonthofen an, wo er bis zu seiner Pensionierung Französisch und Sport unterrichtete.



Schüleraustausch

Der erste Schüleraustausch mit Frankreich gehe auf seine Initiative zurück. „Da damals die Schule in Sonthofen organisatorisch zum Gymnasium Oberstdorf gehörte, fand dieser mit Jugendlichen aus Megève statt. Darauf folgte Sainte-Maxime an der Côte d’Azur und als die dortige Lehrerin nach Nizza ging, wurde die Partnerschaft dorthin verlegt,“ berichtet der 84-Jährige.



Schnell Deutsch gelernt

Nach dem Umzug nach Sont­hofen war die frisch verheiratete Geneviève zuerst damit beschäftigt, Deutsch zu lernen. „Es ging schnell“, sagt sie. Sie habe die Bezeichnung der Waren im Supermarkt studiert, Zeitung gelesen und versucht, grammatikalische Regeln zu entdecken. Dank ihrer Sprachbegabung sei sie nach einem Jahr am Ziel gewesen, ohne je einen Kurs belegt zu haben.



Im Fokus ihrer beruflichen Tätigkeit sei die Volkshochschule gestanden, sie zähle zu den Gründungsmitgliedern. Fast drei Jahrzehnte lang habe sie dort zunächst Englisch, später Französisch unterrichtet. „Es hat viel Spaß gemacht.“ Sie habe versucht, Tipps für den Umgang mit Franzosen im Urlaub zu geben. „Wir haben mit den Kursteilnehmern viel gekocht und gemeinsam Reisen nach Frankreich organisiert“, berichtet sie.



Ursachen für Klischees

„Wir haben immer versucht, unsere Kenntnisse über die beiden Länder und Sprachen weiterzugeben“, betont Unger-Forray. Es gebe viele Klischees. Die Deutschen hätten mehr Interesse an Frankreich und an seinen Bewohnern als umgekehrt. Das Interesse an der französischen Literatur sei beispielsweise in Deutschland enorm. Viel mehr französische Bücher würden ins Deutsche übersetzt und vor allem im Nachbarland verkauft.

„Viele Deutsche machen Urlaub in Frankreich, aber wenige Franzosen in Deutschland. Dadurch, dass es wenige sind, bleiben in Frankreich viele Klischees hängen.“ Um sie zu vermeiden, versuche Dr. Unger, bei Verwandten und Freunden in Frankreich theoretische Kenntnisse über Deutschland zu vermitteln. Es sei dort zum Beispiel nicht ganz einfach zu verstehen, welche Bedeutung der Föderalismus und die Bundesländer hierzulande haben, ergänzt er.



Sprachbarrieren

Die Sprache sei eine große Barriere. Deutsch zu lernen habe in Frankreich einen schlechten Ruf, es gelte als schwer, ergänzt er. Deshalb wähle man in der Schule oft nicht wegen der Freundschaft Deutsch, sondern weil man in den Kursen mit den besten Schülern zusammen lernen könne.

An französischen Schulen würden die Jugendlichen stark auf Leistung getrimmt. Deshalb sei es den Schülern wichtig, möglichst keinen Fehler zu machen. Beim Sprechen sei das ein Hemmnis. Seiner Erfahrung nach würden französische Jugendliche deswegen oft unsicherer auftreten als ihre als deutschen Austauschpartner. Außerdem lernten die Schüler auf beiden Seiten ein-zwei Jahre länger Englisch, ein Grund, untereinander eher in dieser Sprache zu kommunizieren.



Kontakte zu den europäischen Nachbarn erleichtern

Für Europa sei es eine Katastrophe, dass man durch Kabel keinen Fernsehsender von den Nachbarländern empfangen könne. Arte alleine reiche nicht. In Norwegen könne man fast alles untertitelt in der Originalsprache sehen. „Das hilft beim Sprachenlernen unheimlich und wäre eine Grundvoraussetzung dafür, über die Menschen im anderen Land mehr zu erfahren“, sagt der pensionierte Lehrer.



Kontakte unter jungen Menschen würden am leichtesten durch Sport und Musik entstehen. „Als ich Student in Frankreich war, half es mir viel, dass ich Mitglied im Handballverein und Skiklub war“, erinnert sich der 84-Jährige.



Vorteile der Mehrsprachigkeit

Bücher in mehreren Sprachen lesen zu können sei auch von großem Wert. Dr. Unger fühlt sich in zwei, seine Frau in drei Sprachen zuhause. Für Geneviève Unger-Forray sei es eine besondere Erfahrung gewesen, vor sieben Jahren einen Teil eines Buches vom Französischen ins Deutsche übersetzen zu dürfen. „Mir gefallen zurzeit Texte von Frauen, die aus dem Ausland kommen und Deutsch sprechen, ganz besonders“, sagt sie. „Sie bringen einen neuen Sound und Bilder in die Sprache.“



„In Europa sind die deutsch-französischen Kontakte am wichtigsten, weil sie über Jahrhunderte schlecht waren“, wechselt Dr. Unger das Thema. „Viele Ereignisse wirken bis heute nach.“ Beide heben hervor, dass man sich in Deutschland schon lange um die Vergangenheitsbewältigung bemühe. Die Franzosen hätten sich nach dem Krieg ein Narrativ, eine Legende zurechtgelegt. Sie hätten sich immer als Opfer und als Helden in der Résistance gesehen.



Umgang mit dem historischen Erbe

„In Wirklichkeit war nicht alles so rosa“, sagt Unger-Forray. Sie erinnert an die Kollaboration, das Vichy-Regime und an die Mitläufer, an die Polizei, die gerne als Helfer der Besatzungsmacht gehandelt hätten. Sie freut sich, dass es seit ein paar Jahren die „übernächste Generation“ ernsthaft wagt, die „Travail de mémoire“ anzugehen.



Als Beispiel nennt sie das Lager Les Milles in ihrer Heimatstadt Aix-en-Provence. Dort gab es eine ehemalige Ziegelei, wohin man deutsche Flüchtlinge, die vor dem Naziregime nach Frankreich geflüchtet waren, aus vorauseilendem Gehorsam internierte. Lion Feuchtwanger hat über seine Zeit dort das Buch „Der Teufel in Frankreich“ verfasst. Später hat man jüdische Frauen und Kinder dort gesammelt, um sie in deutsche Vernichtungslager zu schicken. „Als Kind habe ich nie etwas davon gehört. Es wurde totgeschwiegen“, erinnert sich Unger-Forray.

Sie habe an einem Stand auf einer Messe Bücher über Dachau gesehen und gefragt, ob sie auch etwas über Les Milles hätten. „Ich dachte, sie schlagen mich. Ich habe richtig Angst gehabt“, erzählt sie. Dass sich heute Autoren an das Thema heranwagen und dass Les Milles seit 2012 eine Gedenkstätte ist, begrüßen sie sehr.