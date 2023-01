Skiclub Oberstdorf ehrt seine erfolgreichen Athleten

Die erfolgreichen Langläuferinnen des SC Oberstdorf mit (von links) Laura Gimmler, Germana Thannheimer, Coletta Rydzek, Verena Veit und Sofie Krehl im Gespräch mit Sport-Moderator Bernd Schmelzer. © Elke Wiartalla

Oberstdorf – Viele prominente Besucher kamen zur Ehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Skiclubs Oberstdorf.

An Weihnachten sind die Oberstdorfer Wintersport-Stars am liebsten daheim. Der Skiclub Oberstdorf nimmt deshalb den Termin gern wahr, um seinen erfolgreichsten Athletinnen und Athleten besonders zu danken. Die Erdinger Sportalp lieferte für die Sportlerehrung, die aufgrund der Corona-Regeln zwei Jahre ausgefallen war, die passende Atmosphäre.

Weltmeister und Olympiasieger

Der Skiclub-Vorsitzende Georg Geiger freute sich über den prominenten Besuch von Geiger, Althaus und Co. 15 Oberstdorfer Sportler und Sportlerinnen waren gekommen, darunter Weltmeister, Olympiasieger, Juniorenweltmeister, Weltcupstarter und mit Christina Ackermann und Jonas Schmid gar zwei, die sich aus dem Weltcup-Zirkus inzwischen verabschiedet haben. „Wir sind immens stolz darauf, so viele Sportler und Trainer zu haben, die so viel leisten“, lobte Geiger.



Anschließend übernahm BR-Sport-Moderator Bernd Schmelzer das Ruder. Der Reporter führte durch den Abend, entlockte den Sportlern Kommentare zu großartigen Erfolgen und Wünsche für die kommenden Wettkämpfe und verband den Termin mit einer Liveschaltung zur BR-Abendschau, in der Karl Geiger zur anstehenden Vierschanzentournee interviewt wurde. „Zfriede“ und zuversichtlich ist nicht nur Geiger, sondern alle Athleten, die in die neue Saison gingen und schon einige Erfolge verbucht haben.

Folgende Sportlerinnen und Sportler wurden geehrt:

Langlauf: Verena Veit, Germana Thannheimer, Coletta Rydzek, Sofie Krehl und Laura Gimmler.

Alpin/Telemark: Christina Ackermann, Elina Lipp, Jonas Schmid, Paula und Coletta Frick.

Nordische Kombination/Skispringen: Julian Schmid, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Karl Geiger und Katharina Althaus. Es fehlten Sebastian und Johanna Holzmann sowie Philipp Raimund.