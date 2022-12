Erfolgreicher Abschluss der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

AOK Direktor Thomas Michel (rechts) übergab den regionalen Hauptpreis – ein Fahrrad (gesponsert von Sport Reischmann Kempten) – an Barbara Werder – Firma Held Biker Fashion – aus Sonthofen © OK Stefan Müller

Oberallgäu – Tolle Preise für die Gewinnerinnen der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“.

Nach Abschluss der gemeinsamen Aktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) „Mit dem Rad zur Arbeit“ wurden nun die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt. AOK Direktor Thomas Michel übergab den regionalen Hauptpreis – ein Fahrrad (gesponsert von Sport Reischmann Kempten) – an Barbara Werder – Firma Held Biker Fashion – aus Sonthofen.

Einen weiteren Preis, einen Ortlieb City Rucksack, gewann Katharina Burghart. Markus Held, Geschäftsführer gratulierte den Gewinnerinnen.

Radeln auch im Homeoffice

Die Gewinne werden wie jedes Jahr von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert. „Wir haben wie im vergangenen Jahr Fahrten rund um das Homeoffice mitgezählt, da einige der Radlerinnen und Radler ihren üblichen Arbeitsweg nicht als ‚Fitness-Strecke‘ nutzen konnten“, so Thomas Michel, Direktor der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau.

Rund 8,84 Millionen Kilometer haben fast 63 000 bayerische Teilnehmer der Gesundheitsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ in den Sommermonaten zurückgelegt – und die Umwelt dadurch um 1,7 Millionen Kilogramm Kohlendioxid entlastet.

Beitrag zum Klimaschutz

„Die Aktion trägt nicht nur zur Gesundheit der Radlerinnen und Radler bei, sondern leistet einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz“, so Thomas Michel. In der Region nahmen insgesamt 1 907 Beschäftige aus verschiedenen Betrieben an der Aktion teil.

Die Zahl der Teilnehmenden stieg im Vergleich zum Vorjahr. Der DGB Bayern und die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. unterstützen die gemeinsame Initiative von ADFC und AOK im Freistaat. Beide Partner sind von Anfang an dabei. Die vbw fördert die Initiative finanziell.