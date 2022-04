Erfolgreicher Tischtennis-Nachwuchs der DJK Seifriedsberg

Teilen

Die Sieger bei den Buben 8 Jahre und jünger (von links): Felix Giesler (2. Platz; DJK Seifriedsberg), Martin Böckeler (1. Platz; TSV Durach), und Moritz Seestaller (3. Platz; DJK Seifriedsberg). © Privat

Seifriedsberg – Die Seifriedsberger Tischtennis-Nachwuchstalente trumpften auf dem Bezirksentscheid der „mini-Meisterschaften“ auf und fuhren Top-Platzierungen in den Alrtersklasse ein.

Der nächste Erfolg für die Tischtennis-Jugend ist perfekt. Die Nachwuchshoffnung Philipp Hagen (11) gewann den Bezirksentscheid der mini-Meisterschaften in Untermeitingen und qualifizierte sich für die nächste Stufe. Somit darf er am 7. Mai am Verbandsentscheid in Esting teilnehmen. Seifriedsberg ist mit insgesamt 15 Startern, der „größte“ Verein im Bezirk.



Trotz einer Niederlage in der Gruppenphase, erkämpfte sich Philipp in der Altersklasse I (Jahrgänge 2009/10) in der Vorrunde noch den zweiten Platz, der ihm das Halbfinal-Ticket einbrachte.

Bei einigen Zittersiegen stand das Weiterkommen jedoch bis zum Schluss „auf Messers Schneide“. Im Verlaufe des Turniers steigerte Philipp seine Leistung allerdings kontinuierlich, welche mit dem souveränen 2:0-Sieg im Finale ihren Höhepunkt fand.



Die Sieger bei den Buben 11-12 Jahre mit (von links) Lorenz Obholzer (2. Platz; SV Untermeitingen), Sieger Philipp Hagen und Joos Kneppler (3. Platz), beide DJK Seifriedsberg. © Privat

Weitere Plazierungen

Ebenso auf dem Treppchen landete Philipps Vereinskollege Joos Kneppler (11 Jahre), nachdem er gegen Philipp im Halbfinale ausschied, sich aber das Spiel um Platz 3 in einem heiß umkämpften Match sicherte.



Zwei weitere Podestplätze erreichten Felix Giesler (9 Jahre) und Moritz Seestaller (8 Jahre) in der Altersklasse III (Jahrgang 2013 und jünger). Felix musste sich nur dem Erstplatzierten aus Durach geschlagen geben und landete letztlich auf dem 2. Platz, während Moritz den 3. Platz erreichte. Die Leistung der beiden ist umso höher einzuschätzen, da sie erst vor wenigen Monaten bei der DJK Seifriedsberg angefangen haben, zu trainieren.