Eröffnung der Allgäuer Festwoche: Markus Söder und »David Bowie« geben sich die Ehre im Stadttheater Kempten

we can be heroes – just for one day

Kempten – Vergangenen Samstag konnte im Stadttheater Kempten feierlich der Startschuss für die 71. Allgäuer Festwoche gegeben werden.

Ganz besonders der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle freute sich, nach zwei Sommern Pause, die Festwoche wieder eröffnen zu können. Zu dem feierlichen Anlass waren Allgäuer und Bayerische Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur erschienen, allen voran der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Und als musikalisches Intermezzo sang „David Bowie“ – alias Hans Piesbergen, vom Theater in Kempten – in weiß funkelndem Outfit „we can be heroes – just for one day“.

Markus Söder (CSU): „Endlich wieder Festwoche“

„Endlich wieder Festwoche!“, freute sich Ministerpräsident Markus Söder in seiner Ansprache. Diese sei eine Leistungsschau und Liebeerklärung ans Allgäu, einer der schönsten und stärksten Regionen Bayerns „und damit Deutschlands und auch eigentlich Europas“.



Die letzten zwei Jahre seien wie eine „Achterbahn“ gewesen, betonte OB Thomas Kiechle in seiner Rede, aber „Krisen sind die Keimzelle für neue Ideen“. Forscher als gewohnt formulierte Kiechle seine Forderungen an den Ministerpräsidenten: „Ich bin es ehrlich gesagt leid, dass unsere Region ständig das Etikett ‚Dieselloch-Allgäu‘ umgehängt bekommt“, rief Kiechle und zielte damit auf die fehlende Elektrifizierung der Allgäuer Bahnstrecken ab. „Ich will einfach nur, dass man sich professionell und gemeinsam endlich dieser Aufgabe stellt!“.



Den in Dirndl und Lederhosen herausgeputzten Festgästen machte er Mut: „Lasst uns gemeinsam nach vorne blicken, in uns steckt so viel!“ Die Stadtkapelle Kempten hob daraufhin zum Marsch „Viribus Unitis“ (mit vereinten Kräften) von Josef Bach an.