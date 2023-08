Erstklassiger Musikgenuss an der Hündle Bergbahn für den guten Zweck

Unvergesslicher Konzertabend: Bereits im vergangenen Jahr heizte die Big Band der Bundeswehr Oberstaufen ordentlich ein. © OberstaufenTourismus Marketing GmbH

Oberstaufen – Die Big Band der Bundeswehr spielt am 22. August am Parkplatz der Hündle Bergbahn, kostenfrei und für den guten Zweck. Mit im Gepäck: die größte mobile Bühne Deutschlands und Stargast Laith Al-Deen.

Zum zweiten Mal in Folge konnte Oberstaufen Tourismus die Big Band der Bundeswehr, unter der Leitung von Timor Oliver Chadik, für einen Tour-Stopp an der Talstation der Hündle-Bergbahn gewinnen und begrüßt in diesem Jahr zudem noch einen Stargast: Sänger Laith Al-Deen prägte mit Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine wie Du“ maßgeblich den Deutsch-Pop und steht am Dienstag, 22. August, ab 20 Uhr, mit dem wohl ungewöhnlichsten Showorchester Deutschlands in Oberstaufen auf der Bühne.



Bereits mit der Gründung durch den damaligen Verteidigungsminister und späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt hat die Formation den Auftrag erhalten, einen modernen Sound zu schaffen. Die Menschen sollten in den Konzerten die Hits ihrer Zeit, die großen Klassiker vergangener Tage und die immer aktuell gebliebene Swing- und Jazzmusik hören. Noch heute erfreut sich diese musikalische Konzeption großer Beliebtheit und Aktualität.



Die Big Band spielt für einen guten Zweck

Die Big Band spielt ohne Gage, für einen guten Zweck: Beim Auf- und Abbau erhält die Bühnen-Crew Unterstützung durch die ehrenamtliche Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes in Oberstaufen. Im Gegenzug dazu sammelt diese während der Veranstaltung Spenden, die sie für die Einsätze mit ihrem sogenannten „Helfer vor Ort“ verwenden. Dieses Fahrzeug kommt zum Einsatz, um im medizinischen Notfall die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes zu überbrücken.



Die Bewirtung vor Ort – Speisen und Getränke – übernehmen die Musikkapelle Aach, die Abteilung Fußball des TSV Oberstaufen, die Damen-Fußballmanschaft des SC Thalkirchdorf / TSV Stiefenhofen sowie die Bergwacht Oberstaufen in Gemeinschaftsleistung. Die Erlöse des Verkaufs werden auf alle Vereine aufgeteilt.



Tipps für die Anreise

Das Open-Air-Konzert findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Um 19 Uhr eröffnet die Musikkapelle Stiefenhofen die Veranstaltung, ab 20 Uhr übernehmen dann die Big Band der Bundeswehr und Laith Al-Deen.



Es handelt sich um ein Stehkonzert, eigene Sitzmöbel – ebenso wie andere sperrige Gegenstände – dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit auf das Veranstaltungsgelände gebracht werden. Die Anzahl der Parkplätze vor Ort ist stark begrenzt. Die Veranstalter bitten alle Besucher, möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Von 18 bis 20.30 Uhr sowie 21.30 bis 23 Uhr verkehrt ein kostenloser Pendelbus als Shuttle zwischen dem Bahnhof Oberstaufen und dem Veranstaltungsgelände am Hündle.

Alternativ ist der Spielort vom Bahnhof Oberstaufen zu Fuß über den Spazierweg ‚Um den Staufen‘ oder vom Festplatz Thalkirchdorf an der Konstanzer Aach entlang in ca. 30 Minuten erreichbar.