Start für neue Projekte

Christof Endreß (rechts), der Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe Oberallgäu, und Veronika Hämmerle (von links) vom zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten übergaben den Leader-Förderbescheid an Andrea Seitz. © Regionalentwicklung Oberallgäu

Oberallgäu – Gleich zwei Förderbescheide konnte Veronika Hämmerle, Leader-Koordinatorin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten übergeben. Ein Strategie- und Perspektivworkshop der Lokalen Aktionsgruppe Regionalentwicklung Oberallgäu auf dem Fellhorn bot hierfür den passenden Rahmen. Unter dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“ stärkt das EU-Förderprogramm „Leader“ die ländlichen Regionen bei ihrer selbstbestimmten Entwicklung.

So erhielt die Lokale Aktionsgruppe im Oberallgäu für ihr eigenes Projekt „ÖPNV-Ergänzung: Mehr Mobilität durch Mitfahrbänke“ einen Förderbescheid über 48 000 Euro. 15 Gemeinden wollen im Projekt ein sozial engagiertes Mobilitätsangebot schaffen.



Über einen Förderbescheid in Höhe von 55 000 Euro freut sich Andrea Seitz von der Stadtschloss Immenstadt GmbH, deren Projekt „Schloss Werkstatt - Allgäuer Coworking Space & Community Küche“ nun an den Start gehen kann. Im Stadtschloss Immenstadt werden flexibel buchbare Arbeitsplätze, Meetingräume und eine Gemeinschaftsküche ausgestattet. „Besonders vor dem Hintergrund der zunehmenden Vermischung von Arbeitswelt und Freizeitgestaltung wertet das Projekt das Allgäu als attraktiven Arbeitsplatz sowie Wirtschafts- und Urlaubsstandort auf“, sagt die Förder-Koordinatorin Veronika Hämmerle.



Die Leader-Förderung bietet engagierten Bürgerinnen und Bürgern die Chance, ihre Region mit maßgeschneiderten Projekten zu stärken und sich bei der Gestaltung ihrer Heimat aktiv einzubringen. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist dies eine Erfolgsgeschichte. In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2022 konnten bayernweit über 120 Millionen Euro Fördermittel für 1 900 Projekte bewilligt werden. Im Bereich des AELF Kempten wurden in diesem Rahmen bereits 190 Leader-Projekte mit mehr als 12 Millionen Euro Förderung verwirklicht. Jedes dieser Projekte trage dazu bei, unsere Heimat stärker und lebenswerter zu machen, so Hämmerle.



Erfreulicherweise geht die Erfolgsgeschichte Leader weiter. Alle sieben Lokalen Aktionsgruppen im Dienstgebiet des AELF Kempten haben ihr Interesse für die neue Förderperiode 2023 bis 2027 bekundet und erstellen momentan ihre neuen Lokalen Entwicklungsstrategien. Vernetzung, Nachhaltigkeit, Lebensqualität, regionale Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung bleiben die zentralen Elemente bei Leader. Alle Akteure des ländlichen Raums, Kommunen, Vereine, Verbände, Unternehmen, aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich bei der Erstellung der Entwicklungsstrategien einzubringen. Ansprechpartner hierzu sind die Lokalen Aktionsgruppen sowie das zuständige AELF Kempten. Weitere Informationen unter www.aelf-ke.bayern.de/region/082304/index.php und www.stmelf.bayern.de/initiative_leader/