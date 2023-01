Seine Familiengeschichte führt den Präsidenten der Paneuropa-Union ins Allgäu

Von: Lajos Fischer

Oberbürgermeister Thomas Kiechle (links) und Alain Terrenoire vor den Gedenktafeln an der Allgäuhalle. Im Hintergrund Bernd Posselt. © Lajos Fischer

Allgäu – Alain Terrenoire, internationaler Präsident der Paneuropa-Union, besucht das ehemalige KZ-Außenlager in der Allgäuhalle, wo sein Vater während des Krieges Zwangsarbeit leisten musste.

Vater und Sohn, beide prominente Persönlichkeiten aus Frankreich, treffen mit sieben Jahrzehnten Unterschied in der gleichen Stadt ein und werden sofort zum gleichen Ort gebracht: in die Kemptener Allgäuhalle. Trotzdem: Was für ein großer Unterschied!

Louis Terrenoire, Sekretär der französischen Résistance, traf im August 1944 bei großer Hitze als Gefangener ein, nachdem er infolge einer Denunziation im März 1944 von der Gestapo verhaftet und am 18. Juni mit 2 138 französischen Gefangenen zusammen nach Dachau deportiert worden war. Er musste im KZ-Außenlager in Kempten für die deutsche Rüstungsindustrie Zwangsarbeit leisten, bis er Ende April 1945 entkam.



Führung durch die Allgäuhalle

Alain Terrenoire, internationaler Präsident der Paneuropa-Union, traf im Januar 2023 bei Schneefall ein und wurde als Ehrengast vom Oberbürgermeister der Stadt empfangen. Vertreter der Stadtverwaltung und der Presse lauschten interessiert seinen Worten und registrierten jede emotionale Regung in seinem Gesicht.

Karin Lucke-Huss (rechts) zeigt Alain Terrenoire anhand der Zeichnungen von einem namenlosen Häftling, die er für Paul Vernet anfertigte, wie die französischen Häftlinge im KZ-Außenlager lebten. © Lajos Fischer

Kein Wunder: Karin Lucke-Huss, die seit ein paar Monaten Stadtrundgänge über die Zeit des Nationalsozialismus in Kempten anbietet, führte ihn sachkundig durch die Räumlichkeiten, in denen Louis Terrenoire in den letzten Monaten des Krieges leben musste.



Motivation durch das Erlebte

Das im Allgäu Erlebte birgt mit Sicherheit den Schlüssel für das weitere Engagement beider Männer. Der unermüdliche Einsatz für die deutsch-französische Versöhnung und die Vertiefung der Freundschaft sowie ihre ununterbrochene Arbeit für ein vereintes Europa basieren auf dem Wunsch, dass derartig unmenschliche Zeiten niemand mehr erleben müsse.

Es ist kein Zufall, dass der Sohn gerade folgenden Satz aus dem Buch seines Vaters zitierte: „Die schwere Last der Deportierten macht es unmöglich, die noch schwerere Last des Hasses weiterzutragen.“



Europapolitik

Louis Terrenoire wurde fünf Monate nach seiner Flucht zum Abgeordneten der Nationalversammlung gewählt, erzählt sein Sohn. Bis in die 70-er Jahre blieb er dort aktiv. Er wurde ins Europaparlament gewählt, später war er dessen Vizepräsident. Er arbeitete als Generalsekretär der gaullistischen Bewegung und als Minister und Regierungssprecher General de Gaulles. Für seine Motivation sei es ausschlagend gewesen, dass gerade er, ein ehemaliger KZ-Häftling auserkoren wurde, die Versöhnung voranzutreiben. Bei der Ausarbeitung des Elysée-Vertrages habe er auch seinen Sohn mitwirken lassen.



Alain Terrenoire trat in die Fußstapfen des Vaters, wurde ebenso Mitglied der Nationalversammlung und des Europaparlaments. Seit 2004 ist er Internationaler Präsident der Europa-Union und hiermit Nachfolger von Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi und Otto von Habsburg.



Gedenktafeln

Die erste Station auf seinem Rundgang waren die zwei Gedenktafeln, die 1999 beim Eingang der Allgäuhalle in französischer und deutscher Sprache angebracht wurden. Die Initiative stammte von der 1963 in Nizza gegründeten Amicale des Anciens de Kempten Kottern (Kommando de Dachau); Louis Terrenoire zählt zu deren Mitbegründern. Die bereits zur Lagerzeit entstandene Gemeinschaft der französischen Häftlinge konnte in dieser Form weiter existieren. Sie organisierten sogenannte „voyages pèlerinage“ zu den Orten ihrer Inhaftierung.



Zuerst habe sein Vater über diese Zeit nichts erzählt, berichtete Alain Terrenoire. Er sei kein guter Arbeiter gewesen, als Journalist sei er an körperliche Arbeit nicht gewöhnt gewesen. Er habe gehört, dass die Gefangenen für BMW gearbeitet hätten, erzählte er und fragte, ob das stimme. Karin Lucke-Huss erklärte, dass die Häftlinge überwiegend für die Firma Helmuth Sachse KG, einen Zulieferer für BMW-Flugzeugmotoren, gearbeitet hätten, an dem BMW seit 1943 direkt beteiligt gewesen sei.



Erinnerungsbilder

Lucke-Huss zeigte während der Führung zahlreiche Bilder und vor allem Zeichnungen aus dem Nachlass von Terrenoires Mitgefangenem Paul Vernet, die ihm ein vermutlich holländischer Häftling aus Dankbarkeit angefertigt habe. Diese wurden 2020 von Markus Naumann unter dem Titel „Souvenirs de captivité“ veröffentlicht. Was man heute über das KZ-Außenlager weiß, ist dieser und früheren Publikationen von Naumann zu verdanken.



Wie klein die Welt eigentlich ist, zeigt die Verknüpfung zu einer anderen europäischen Geschichte: Im August 1989 haben Hunderte von DDR-Flüchtlingen ein Paneuropäisches Picknick in der Nähe von Kemptens ungarischer Partnerstadt Sopron genutzt, um in die Freiheit zu fliehen. Dieses Ereignis gehört heute zu den wichtigsten Schritten, die zum Mauerfall führten. Einer der Schirmherren der Veranstaltung hieß Otto von Habsburg, Präsident der Paneuropa-Union und sein persönlicher Assistent, Bernd Posselt, wirkte aktiv bei der Organisation mit. Posselt hat diesmal als Deutschlandchef der Organisation Alain Terrenoire nach Kempten eingeladen und an dem ganzen Tag mitbegleitet.