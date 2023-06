Outdoorfestival Allgäu am Großen Alpsee

Pressemitteilung Familienprogramm.jpg © Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH

Immenstadt – Das Outdoorfestival Allgäu 2023 bietet vom 16. bis 18. Juni ein vielseitiges Draußen-Programm rund um den Großen Alpsee in Immenstadt-Bühl an.

Natürlich haben die Veranstalter auch an ihre kleinen Gäste gedacht und ein Familienprogramm vorbereitet. Jeden Tag um 11.30 Uhr sticht der Alpseesegler „Santa Maria Loreto“ in See. Verkleidet als Pirat kann man den Großen Alpsee erobern und „Arrrgh“ rufen! Zuvor lädt eine gemütliche Bastelrunde ein, sich eine schaurige Augenklappe und ein cooles Schwert zu basteln.

Anschließend können junge Menschen den Abend am Lagerfeuer bei einem Erfrischungsgetränk und feinem, gegrilltem Stockbrot ausklingen lassen. Des Weiteren wird ab 1. Juni den ganzen Monat über (Montag bis Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr) eine spannende Schnitzeljagd durch die Residenzstadt angeboten. Auf der Tour kann man knifflige Fragen lösen und gleichzeitig viel über Immenstadt lernen.

Gewinnspiel

Alle, die ihren Teilnahmebescheinigung im Naturparkzentrum abgeben, nehmen automatisch an einem tollen Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es Gutscheine vom Aquaria, Mittagbahn, Cambomare, Museum Hofmühle, Alpsee Skytrail, Alpsee Bergwelt, Allgäuer Bergbauermuseum, Hündle Bahn, Lina Laune Land und vom Sky House. Außerdem dürfen die Teilnehmer sich den Rucksack, in dem sich ein Getränk von Allgäuer Alpenwasser und Produkte von dm befinden, gerne behalten. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.outdoorfestival-allgaeu.de.