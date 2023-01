Fasching in Sonthofen: Volles närrisches Programm im Überblick

Beim traditionellen Faschingseinläuten am 11. 11. stießen die Präsidentinnen der beiden närrischen Vereine, Silvana Hrdina (links) von der Sonthofer Fasnachtszunft und Uli Krebber (rechts) von den Faschingsfreunden Sonthofen mit dem Dritten Bürgermeister, Josef Zengerle, auf eine tolle Session 2022/23 an.

Comepack der Fasnacht

Von Josef Gutsmiedl schließen

Sonthofen – Nach zwei Jahren Zwangspause ist es dieses Jahr wieder soweit. Endlich dürfen die zwei Faschingsvereine Sonthofer Fasnachtszunft SfZ und Faschingsfreunde Hillaria wieder närrisch ins Geschehen eingreifen.

Die beiden Präsidentinnen der Sonthofer Faschingsvereine, Silvana Hrdina (Sonthofer Fastnachtszunft) und Uli Krebber (Faschingsfreunde Hillaria) freuen sich auf ihre erste Saison.

Die beiden Vereine wollen alle Register ziehen und laden ein zu vielen närrischen Veranstaltungen, wenn die Fasnacht ein Comeback in Sonthofen feiert. Die SfZ mit dem neuen Zunftmeisterpaar Romana I. und Christian III. geht mit dem Motto „Mit Stil und Eleganz durch den Fasching getanzt“ in die Session 2023. Die Faschingsfreunde setzte heuer auf das Thema „Mittelalter“.



Los geht‘s bei der Sonthofer Fasnachtszunft am Samstag, 21. Januar

Los geht es am Samstag, 21. Januar, mit dem Großen Zunftball der Sonthofer Fasnachtszunft im Haus Oberallgäu. Um 18 Uhr startet man mit einem Sektempfang. Einmarsch ist um 19 Uhr. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen die Gardegruppen der SfZ, und auch die Hillaria ist mit zwei Programmpunkten dabei. DJ Selim sorgt mit seiner Musik für den nötigen Rhythmus, damit auch das Tanzbein geschwungen werden kann. Ein Besuch an der Bar zwischen den Tänzen darf auch nicht fehlen.

Am Sonntag, 22. Januar, um 15 Uhr beginnt der Kinderfasching. Krapfenessen, Polonaise, Spiele und die Auftritte der Garden versprechen einen lustigen Nachmittag. Die Eltern können sich bei Kaffee und Kuchen entspannen und das bunte Treiben verfolgen.

Hillaria startet mit dem Mörvball am 28. Januar

Die Hillaria startet am Samstag, 28. Januar, mit ihrem „Mörvball“. Zu dieser Veranstaltung kommen die Sonthofer Fastnachtszunft, die KG Greana Krapfa (Oberelchingen) und der CCK Fantasia aus Königsbrunn zu Besuch und bereichern diesen Abend im Haus Oberallgäu mit tollen Programmpunkten.

Am Samstag, 4. Februar, findet um 19.30 Uhr der „Ball der Bälle“ statt. Dieser Ball im Haus Oberallgäu steht in enger Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe. An diesem Abend bekommen die Sonthofer Faschingsfreunde auch Besuch von der Guggemusik Isny. Auch die SfZ ist wieder mit Auftritten dabei.

Fasching für die Kleinen

Die Kleinsten sind am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr mit ihrem Kinderfasching an der Reihe. Ein abwechslungsreiches Programm mit Auftritten und Spielen wird im Haus Oberallgäu geboten.

Der Kinderumzug startet am Samstag, 11. Februar, um 14 Uhr am Spitalplatz. Der Zug führt durch die Fußgängerzone bis zum Rathausplatz. Dort wird von der Narrenzunft der Fluhensteingeister der Narrenbaum geschmückt, und danach wird das Rathaus in bewährter Weise durch die jungen Narren gestürmt – angeführt vom Kinderprinzenpaar Isabel I. und Petar I. und Prinzessin Nicole der „Hillaria“.

Saisonsabschluss am 21. Februar

Viele weitere Termine stehen in der Saison noch an. Alle Aktiven können es kaum erwarten, dass es endlich los geht nach der zweijährigen Zwangspause durch die Pandemie. Am Dienstag, 21. Februar, findet der Abschluss der Saison 2022/2023 statt. Hier startet um 13.59 Uhr der Gaudiwurm der Sonthofer Fastnachtszunft im Stadtbereich von Sonthofen mit Narrendorf und einer großen Kehraus-Party in der Markthalle.

„Wir freuen uns, viele Gäste bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen“, betonen die Präsidentinnen Uli Krebber (Hillaria) und Silvana Hrdina (SfZ). „Allat no – sowieso! und Hillaria Hellau!“