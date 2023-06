1. FC Sonthofen beendet Saison mit „Sommer-Kick“

Youngster Anton Ogger schoss den FCS in Führung: Routinier Marc Penz (dahinter) freut sich mit ihm über den Erfolg. © Dieter Latzel

Sonthofen – In einem entspannten „Sommer-Kick“ trennten sich der 1. FC Sonthofen und der gastgebende TSV Gersthofen in dem für beide Seiten bedeutungslosen letzten Saisonspiel mit einem 2:2-Unentschieden. Tags darauf verabschiedete sich Sonthofens Zweite Mannschaft gegen den TSV Heising mit einem 1:0-Sieg in die Sommerpause.

Das „Schaulaufen“ des Meisters gelang nicht ganz, denn in der Schlussphase bäumten sich die Hausherren, die in die Relegation um den Klassenerhalt müssen, nochmals auf, konnten den Zwei-Tore-Rückstand egalisieren und holten sich damit ein gutes Gefühl für die Saisonverlängerung.



Der Spitzenreiter musste sich erst einmal finden. Einige Leistungsträger bekamen frei und feuerten von der Außenlinie an. Gersthofen hatte die erste Möglichkeit, als Manuel Rosner an Torwart Lukas Köck scheiterte. Nach einer halben Stunde wurde der FCS aktiver. Bei den Abschlüssen von Manuel Schäffler und Marco Faller fehlte es jedoch an Präzision.



Führung verspielt

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Chancen des Meisters zu. Pirmin Wegele, Marc Penz und erneut Schäffler scheiterten aber zunächst. Dann hatte Kevin Haug eine geniale Idee und A-Jugendspieler Anton Ogger vollendete zur Gästeführung. Als Alexander Haase eine Viertelstunde vor dem Ende auf dem rechten Flügel durch war, knallte der eingewechselte Gregor Mürkl dessen Hereingabe zum 2:0 in den Winkel. Das war aber noch nicht die Entscheidung.



Als Sonthofen in der 85. Minute den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, wurde es mit dem 1:2-Anschlusstreffer von Jermaine Meilinger plötzlich wieder spannend. Und tatsächlich gelang Gersthofen in der Nachspielzeit mit dem verwandelten Foulelfmeter von Meilinger der 2:2-Ausgleich.



Positives Fazit des Trainers

FCS-Trainer Benjamin Müller zog ein überaus positives Fazit. Er habe es sehr genossen, dass seine Mannschaft nach den nervenaufreibenden Saisonfinalen in der Vergangenheit, diese letzte Partie völlig entspannt angehen konnte.



Das Aufeinandertreffen vom FCS II gegen Heising war am Sonntagnachmittag eine ganz enge Kiste. Beide Mannschaften agierten zunächst aber recht ungenau und ohne Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Sie neutralisierten sich weitestgehend. Den Treffer des Tages schoss Giuseppe Gerace, der für die Hausherren in der 70. Minute einen gelungenen Spielzug eiskalt zum 1:0 verwandelte. Die Gäste drückten in der letzten Viertelstunde zwar auf den Ausgleich, doch der FCS II überstand diese Phase und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.