1. FC Sonthofen kehrt in Erfolgsspur zurück

In Kaufering ging’s mächtig zur Sache: Hier versuchen sich Patrick Littig (16), Tim Lorenz, Kapitän Manuel Wiedemann und Kevin Haug (10), gegen Kauferings Manuel Wolf, Maximilian Muha und Florent Sekiraqa zu behaupten. © Dieter Latzel

Sonthofen – Mehr geht nicht – optimale Punkteausbeute der Sonthofer Kicker am vergangenen Wochenende. „Spitzenreiter-Spitzenreiter, hey-hey-hey“, ertönte es am Freitagabend nach Spielschluss im Stadion. Mit Powerfußball und einem großen Siegeswillen schaffte es der 1. FC Sonthofen zuvor beim VfL Kaufering zurück in die Erfolgsspur.

Am Ende gewann der Tabellenführer 5:1 (2:1), baute den Vorsprung auf Konkurrent Ehekirchen vor den letzten beiden Spielen auf fünf Punkte aus und stieß damit das Tor zur Meisterschaft sowie dem damit verbundenen Bayernliga-Aufstieg ganz weit auf. Auch die Reserve der Kreisstädter punktete Samstagnachmittag im „Derby“ gegen den TSV Fischen voll und gewann 3:0 (2:0).



Ganz so einfach, wie es das Ergebnis ausdrückt war es allerdings in Kaufering nicht, denn die Hausherren leisteten in der ersten Halbzeit erbitterte Gegenwehr. Die ersten Aktionen hatte der FCS. Nachdem es in der Anfangsphase schon einige Male lichterloh im Strafraum von Kaufering gebrannt hatte, schloss Marco Faller in dieser Phase einen Musterangriff über Penz und Mürkl zum 1:0 ab.



Beide Mannschaften spielten mutig nach vorn

Kaufering antworte wenig später und Florent Sekiraqa netzte ins lange Eck zu 1:1 ein. Beide Mannschaften spielten weiter mutig nach vorn und hätten jeweils in Führung gehen können. Dann knallte Penz (32.) einen Freistoß zur erneuten Sonthofer Führung in die Maschen. Diese war aber kurz darauf durch einen zu kurz geratenen Rückpass von Schmölz erneut in Gefahr, doch FCS-Keeper Zettler bügelte diesen Patzer im eins zu eins gegen Hasche wieder aus.



Im zweiten Durchgang sorgte der FCS relativ schnell für klare Verhältnisse. Nach einer Ecke der Gäste baute Haug den Vorsprung auf 3:1 aus. Spätestens als Faller von Notz auf die Reise geschickt wurde, dieser Torwart Wölfl umkurvte und das Ergebnis auf 4:1 gestellt hatte (62.), war der Wiederstand der Hausherren gebrochen, der Torhunger des Spitzenreiters aber noch nicht gestillt. Eine gute Viertelstunde vor Schluss sprintete der wieselflinke Faller in ein ungenaues Zuspiel von Kauferings Torwart Wölfl und legte für Haug zum 5:1-Endstand auf.



Auch die Landesliga-Reserve gewinnt

Die Sonthofer Landesliga-Reserve konnte das Nachbarschaft-Derby mit dem TSV Fischen 3:0 (2:0) gewinnen, festigte damit den Mittelfeldplatz und kann in Ruhe für die neue Saison planen. Entscheidend bei diesem Duell war die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Die Gäste trafen zwar zweimal die Querlatte, der FCS war im Abschluss allerdings wesentlich effektiver.



Michael Skarke brachte die Hausherren mit seinem Freistoß in der 24. Minute in Führung und Emanuel Scholz baute diesen Vorsprung, ebenfalls bei einem Standard, kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 aus. Als Giuseppe Gerace nach 52. Minuten auf 3:0 erhöhte, war die Partie gelaufen.