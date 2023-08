1. FC Sonthofen scheitert knapp

Von: Dieter Latzel

FCS-Kapitän Manuel Wiedemann und Co. mussten nach einem starken Auftritt gegen Heimstetten trotzdem eine bittere Pille schlucken © Dieter Latzel

Sonthofen – Fast hätte es geklappt – nur fast. Der 1.FC Sonthofen verlor am vergangenen Spieltag unter Hochspannung zu Hause gegen den Favoriten SV Heimstetten durch ein Gegentor in der 91. Minute mit 0:1 (0:0).

Zwischen dem FCS und Heimstetten ging’s gleich voll zur Sache und wer weiß was passiert wäre, wenn Kutay Yel in der zweiten Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß getroffen hätte. Er scheiterte aber im eins zu eins am starken Gäste-Keeper Maximilian Riedmüller. Auf der Gegenseite machte FCS-Schlussmann Marco Zettler in der 25. und 40. Minute zwei SV-Chancen zunichte.

Dazwischen hatten erneut die Hausherren aussichtsreiche Möglichkeiten in Führung zu gehen, doch der Schuss von Andreas Hindelang wurde im letzten Moment geblockt und als Kevin Haug etwas später TW Riedmüller umkurvt hatte, dauerte es bis zum Abschluss von Hindelang einfach zu lange.

Zum Ende hin wurde es dramatisch

In Durchgang zwei nahmen die Torchancen hüben wie drüben zu. Heimstettens Müller, Kehl, Celik und Riglewski verballerten zunächst noch, ebenso wie Notz, Yel und Haug auf Seiten der Hausherren. Zum Ende hin wurde es dramatisch und der clevere SV hatte etwas mehr zuzusetzen. Als die Oberallgäuer bei einem Konter über Yel und Rudenko die Führung verpasst hatten, schlug die Stunde des Regionalliga-Absteigers. Der eingewechselte Hugo Heise erzielte in der Nachspielzeit für seine Farben den alles entscheidenden Treffer.

FCS-Trainer Benjamin Müller sagte im Nachhinein, dass seine Mannschaft mit einem 0:0 Remis gut hätte Leben können. „Klar hatte Heimstetten mehr Spielanteile. Wir aber zunächst die besseren Torchancen“. Im Lauf der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft in einigen Situationen jedoch nicht gut verteidigt. Ärgerlich sei besonders, dass sein Team vor dem Gegentreffer bei einem Gäste-Einwurf in so eine dumme Situation gekommen ist. „Das hat uns letztendlich einen Punkt gekostet“.

Diesen Samstag um 14.30 Uhr kommt Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried in die Baumit-Arena. Besser machte es die Reserve der Kreisstädter. Sie besiegte die DJK Seifriedsberg durch einen Treffer von Jusha Venos (74.) recht glücklich 1:0 (0:0) und trifft diesen Sonntag (15.00 Uhr) auswärts auf den Aufsteiger SG Blaichach-Burgberg.