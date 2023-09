FC Sonthofen wacht zu spät auf und hat obendrein Pech

Von: Dieter Latzel

Höchste Zeit für Erfolge: Jonas Koller und der FCS müssen sich gehörig steigern, um zu punkten. © Dieter Latzel

Sonthofen – Nach zuletzt zwei Niederlagen will der 1. FC Sonthofen diesen Samstag um 17.30 Uhr im dritten Heimspiel in Serie gegen den FC Gundelfingen mal wieder was Zählbares einfahren. Auch die Sonthofer Reserve ist zuvor ab 15 Uhr gefordert, wenn der SSV Wertach in die Baumit-Arena kommt.

Am vergangenen Spieltag erreichte der FCS-II einen spektakulären 7:0-Erfolg bei der SG Blaichach-Burgberg. Sonthofens Bayernliga-Mannschaft enttäuschte dagegen bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Pipinsried auf ganzer Linie. Benjamin Müller hatte seine Mannschaft im Vorfeld vor der trügerischen Situation gewarnt, dass der Gegner tief stapelte wegen seinen vielen Verletzten. Das nahmen seine Spieler offensichtlich nicht ernst genug und lieferten einen „grottenschlechten“ ersten Durchgang ab. „Das war sehr ernüchternd. Wir waren gar nicht auf dem Platz“, so Müller hinterher.

Bereits in der dritten Minute konnten die Gäste das ausnützen, als Daniel Gerstmayer am Mittelkreis einen Abschlag seines Torwarts mit dem Kopf verlängerte und damit die gesamte Abwehrkette der Hausherren düpierte. Benedikt Wiegert erlief sich diese Vorlage und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung. Nach der Pause wehrten sich die Hausherren endlich. Sie legten einen Gang zu. Der Aufsteiger drückte auf den Ausgleich, musste aber auf die Konter des Regionalliga-Absteigers höllisch aufpassen. Als Markus Notz auf dem rechten Flügel durch war und nach innen passte, hatte Alexander Haase die „Riesen-Ausgleichschance“ auf dem Fuß.

Er traf aber den Ball nicht richtig, sodass Gäste-Keeper Daniel Witetschek parieren konnte. Nachdem in der Schlussphase bei einer Yel-Ecke die Hindelang an die Querlatte köpfte, auch noch Pech hinzukam, war die Niederlage des FCS schließlich besiegelt. Voll des Lobes war dagegen FCS-II-Trainer Stephan Schmidt nach dem 7:0-Kantersieg beim Kreisklasse-Aufsteiger SG Blaichach-Burgberg.

