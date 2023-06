Unter den ausgezeichneten Betrieben sind auch fünf Ferienhöfe im Oberallgäu

Teilen

Ausgezeichnet: Der Goldene Gockel für den Ferienhof Stiefel in Sonthofen mit (von links) Ministerin Michaela Kaniber, Familie Stiefel (Preisträger), Gerda Walser, Angelika Soyer (2. v. l.) beide Vorsitzende des Blauen Gockel – Bauernhof und Landurlaub e.V. © Blauer Gockel/Andreas Kern

Oberallgäu – Natürlich, herzlich, nachhaltig: Seit acht Jahren zeichnet der Blaue Gockel – Bauernhof- und Landurlaub e.V. jährlich die gastfreundlichsten Ferienhöfe in Bayern aus. Unter den 20 Gewinnern sind fünf Ferienhöfe aus dem Landkreis Oberallgäu, die in den Kategorien Service, Freundlichkeit und Atmosphäre bei den Gästen punkteten.

Der Blaue Gockel ist seit 30 Jahren das Markenzeichen für Bauernhof- und Landurlaub in Bayern. In den rund 1 400 Mitgliedsbetrieben werden nachhaltige Konzepte und echte Gastfreundschaft oft schon seit Jahrzehnten gelebt. Ob auf dem Bauernhof mit aktiver Landwirtschaft und Tierhaltung oder den Landhöfen - ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben, die sich heute auf die Vermietung von Ferienwohnungen konzentrieren – nirgendwo sonst können Urlauber das Landleben so hautnah erleben. Die kurze Anreise, authentische Naturerlebnisse und herzliche Gastfreundschaft machen die Ferienhöfe mit dem Blauen Gockel zu einem besonderen Urlaubsziel.



Gästebewertungen sind entscheidend

Wer den Goldenen Gockel als gastfreundlichster Betrieb erhält, bestimmt die wichtigste Jury: die Gäste. Ein Jahr lang werden die Gästebewertungen der Höfe im Internet gesammelt und ausgewertet. Jeder Betrieb mit mindestens zehn Bewertungen nimmt automatisch am Wettbewerb teil. Dieses Jahr haben es 433 Betriebe in die Wertung geschafft. Die wichtigsten Kriterien: Service, Freundlichkeit, Atmosphäre. Denn bei keiner anderen Urlaubsform kommen die Gäste so nah an Land und Leute heran. Je positiver die Kriterien auf den Höfen bewertet werden, desto mehr Punkte werden vergeben.



Das Bewertungssystem TrustYou wertet in einem objektiven Analyse-Verfahren alle Bewertungen aus, aus dem sich am Ende die 20 Gewinner ergeben. Der Wettbewerb zeigt, wie wichtig Gästebewertungen im Internet sind, schließlich spielen sie bei der Urlaubsplanung und -buchung für 95 Prozent aller Reisenden eine maßgebliche Rolle.



Die ausgezeichneten Ferienhöfe

Diese fünf Ferienhöfe im Oberallgäu wurden mit dem ausgezeichnet:

• Lacherhof in Oberstaufen

• Ferienhof Herz in Rettenberg

• Ferienhof Gast in Waltenhofen

• Ferienhof Stiefel in Sonthofen

• Berg- und Kinderbauernhof Hagspiel in Waltenhofen



Nähere Informationen zu den Gewinnerhöfen inklusive ausführlicher Angebotsbeschreibung und Buchungsmöglichkeit sind auf der Website des Blauen Gockel zu finden. Dort wird alle zwei Wochen ein 100-Euro-Gutschein für einen Gewinnerbetrieb verlost. Informationen zum Blauen Gockel auch unter www.blauergockel.de.