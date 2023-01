Brand in einem Feldstadel mit Goldschmiedeatelier

Von: Lajos Fischer

Die Feuerwehren von Akams, Niedersonthofen, Stein, Bühl, Untermaiselstein, Immenstadt und Eckarts konnten den Brand erfolgreich löschen. © PantherMedia/huettenhoelscher

Immenstadt/Akams – Am Montagabend löste der Brand eines unbewohnten Feldstadels einen großen Feuerwehreinsatz aus. Die Polizei ermittelt.

Am Montagabend wurde durch einen benachbarten Anwohner der Brand eines unbewohnten Feldstadels in Akams bemerkt. Als die ersten Rettungsfahrzeuge eintrafen, stand ein Teil des Stadels bereits im Vollbrand. In dem Anwesen befanden sich landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte. Im oberen Teil war ein Goldschmiedeatelier untergebracht. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr befand sich der Brandherd in diesem Atelier.

Da der Stadel frei stand, waren keine weiteren Gebäude in Gefahr. Im Gebäude war zum Zeitpunkt des Brandes niemand, sodass niemand verletzt wurde. Durch die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Akams, Niedersonthofen, Stein, Bühl, Untermaiselstein, Immenstadt und Eckarts, die mit insgesamt etwa 140 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden.

Ungeklärte Brandursache

Durch den Brand entstand nach aktuellen Einschätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die genaue Brandursache konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.