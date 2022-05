Viel Lob für die Sonthofer Feuerwehr – Ehrungen und Neuwahlen

Markus Adler (rechts) und Markus Kracker (von links) mit dem neuen Ehrenmitglied Markus Briesach. © Jack-Daniel Pertl

Sonthofen – Coronabedingt konnte die 159. Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen erst Mitte Mai stattfinden.

Auf der Tagesordnung standen neben dem Bericht des Vorstandes auch die Berichte der Fachwarte. Neugewählt wurde in der anschließenden Dienstversammlung der stellvertretende Kommandant und Stellvertretender Vorstand. Aktive Mitglieder wurden verabschiedet und verpflichtet, geehrt oder befördert.

Anwesend waren nicht nur die aktiven und passiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch Vertreter der Abteilungswehren und Hilfsorganisationen sowie Vertreter der Politik. Ebenfalls zu Gast war Kreisbrandmeister Sebastian Wachter und der Erste Bürgermeister Christian Wilhelm.

Beide dankten den Kameraden für ihren ganzjährigen Einsatz rund um die Uhr. Wachter merkt an, dass man sich auf Sonthofen verlassen könne und bedankte sich für die Unterstützung bei den Ausbildungsveranstaltungen der Kreisbrandinspektion Süd.



Jahresrückblick 2021

In seinem Bericht über das Vereinsjahr 2021 gab Markus Adler, Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen, einen Einblick in die Daten und Fakten rund um das Jahr 2021. Bei 286 Einsätzen kamen die 99 Kameraden (darunter vier Mitglieder der Jugendgruppe) zum Einsatz. Die Anzahl der Täuschungsalarme von Brandmeldeanlagen blieb stabil, Hauptgrund dafür ist in der Regel menschliches Fehlverhalten.



Die Anzahl der Brandmeldeanlagen stieg und wird die nächsten Jahre weiter zunehmen. 58 Mal wurden die Kameraden zu Brandeinsätzen gerufen, 224 Mal waren Hilfeleistungen notwendig. Die enorme Anzahl von über 100 Unwettereinsätzen an einem Schlagwetterabend im Juli in und um Sonthofen konnte gemeinsam mit Nachbar-, Abteilungswehren und dem THW Ortsverband Sonthofen bewältigt werden.



Zwei neue Löschfahrzeuge und ein Kommandowagen

Beim Thema Ausstattung zeichnen sich große Anschaffungen ab, der Kommandowagen vom Typ Tiguan wurde bereits geliefert (wir berichteten), zwei neue Löschfahrzeuge vom Typ LF 20 stehen kurz vor der Abholung. Das gemeinsame Drohnenfahrzeug von THW und Feuerwehr befindet sich ebenfalls bereits im Dienst.

Außerdem konnte im letzten Jahr, dank einer großzügigen Spende, ein Kohlenmonoxid Blutgasmessgerät beschafft werden, welches Rauchgasopfern aber auch Einsatzkräften zusätzliche Sicherheit in der Behandlung verschaffen kann.



Um auf die Einsätze gut vorbereitet zu sein, gab es 126 Übungsveranstaltungen für die gesamte Mannschaft. Neben den Übungsabenden absolvierten die aktiven Mitglieder zusätzlich noch 29 Lehrgänge.



Übungsausfälle wegen Corona

Durch die Coronasituation konnte einige Monate nicht praktisch geübt werden, ebenso fiel eine Vielzahl von Lehrgängen aus. Es wurde durch digitale Veranstaltungen versucht zu kompensieren. Die Vereinsaktivitäten mussten eingestellt werden. Markus Adler dankte allen aktiven Kameraden für den Einsatz und die Aktivitäten trotz der massiven Einschränkungen im Jahr 2021.



Fünf Kameraden verabschiedet

Von fünf Kameraden musste sich die Feuerwehr verabschieden. Die Gründe sind neben Umzug, Wechsel der Arbeitsstelle. Markus Briesach bat um Eintritt in die Feuerwehrrente. Aus diesem Grund beendet er nach 20 Jahren den aktiven Dienst in der Feuerwehr Sonthofen.

Ehrungen

Aufgrund seines Einsatzes für das Feuerwehrwesen und Engagement rund um die Nachwuchsgewinnung, -ausbildung und -förderung auch über die Grenzen des Stadtgebietes Sonthofen hinaus, wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Vom Kreisfeuerwehrverband erhielt er das Ehrenkreuz in Silber.



Insgesamt durfte Markus Adler als erster Vorstand und erster Kommandant an 11 aktive und 4 passive Mitglieder Ehrungen vergeben. Die Helfer wurden für 10, 15 und 30 Jahre aktiven Dienst und 40, 60 und sogar 65 Jahre passive Mitgliedschaft ausgezeichnet (Details siehe unten).



Für besonderes, überdurchschnittliches Engagement im Verein in verschiedensten Positionen wurden Ludwig Kätzlmeier und Michael Geiser mit dem Vereinsehrenabzeichen geehrt.



In der Dienstversammlung stand die Wahl des Stellvertretenden Kommandanten und damit gleichzeitig 2. Vorstand des Vereines an. Markus Kracker wurde hier mit großer Mehrheit im Amt für weitere sechs Jahre bestätigt.



Am Samstag, 23. Juli, findet ab 13 Uhr am Feuerwehrhaus die Fahrzeugweihe und das Feuerwehrfest mit vielfältigem Programm statt.



Ehrungen: 10 Jahre aktiver Dienst: Anton Buhl, Florian Buhl, Martin Gernböck, Kilian Walcher

15 Jahre aktiver Dienst: Bleck Benedikt, Lechner Christoph, Dr. Andreas Wolf

30 Jahre aktiver Dienst: Oliver Amling

40 Jahre passive Mitgliedschaft: Karlheinz Abt, Robert Fontain

60 Jahre passive Mitgliedschaft: Werner Glas

65 Jahre passive Mitgliedschaft: Helmut Eberle

Ehrenmitgliedschaft: Markus Briesach

Vereinsehrenabzeichen: Michael Geiser, Ludwig Kätzlmeier