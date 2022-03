Kino hilft Klitschko

Die Filmburg Sonthofen zeigt am 20. März um 17:00 Uhr die Dokumentation „Klitschko“. © Majestic/Cineplex

Die Filmburg Sonthofen nimmt an einer großangelegten Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine teil. In diesem Zusammenhang wird am 20.3.2022 in über 300 Filmtheatern der Dokumentarfilm „Klitschko“ gezeigt.

Die Not und das Leid der Menschen in der Ukraine erschüttern die deutsche Öffentlichkeit, und der Wunsch zu helfen, ist groß. Auch die überwältigende Mehrheit der deutschen Kinos hat sich entschlossen, gemeinsam ein Zeichen der Unterstützung zu setzen und am Sonntag, den 20. März, eine einmalige Spendenaktion zu initiieren.

Über 300 Kinos haben sich zusammengeschlossen, um mit einer einzigartigen Spendenaktion Kinder und Familien in der Ukraine zu unterstützen. Auch die Filmburg Sonthofen ist dabei und zeigt am 20. März um 17:00 Uhr die Dokumentation „Klitschko“. Sämtliche Erlöse der Vorstellung werden an BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ zur Unterstützung der notleidenden Familien in der Ukraine gespendet.

Der Eintrittspreis beträgt 10€. An der Kasse oder Online haben die Gäste zudem die Möglichkeit, diesen Betrag auch noch zu erhöhen. Die gesamten genannten Erlöse fließen als Spende an BILD e.V. „Ein Herz für Kinder“, um dringend benötigte Hilfsmaßnahmen für die vom Krieg betroffenen ukrainischen Kinder und Familien zu unterstützen. Die Klitschko-Brüder sind bereits seit Jahren mit BILD e.V. „Ein Herz für Kinder“ persönlich verbunden.