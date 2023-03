Firma Böck Bau spendet Stromaggregat für die Ukraine

Hilfe für die Ukraine: Hajo Nast-Kolb vom THW Sonthofen (links), Andreas Böck, Inhaber und Geschäftsführer Böck Bau (rechts) und ein LKW-Fahrer. © Böck Bau

Sonthofen – Das Bauunternehmen Hans Böck GmbH & Co. KG hat ein gebrauchtes Stromaggregat gespendet, das sich auf dem Weg in die Ukraine befindet, um dort bei der Energiesicherung zu helfen.

In der Ukraine sind zunehmend Einrichtungen der Infrastruktur, die die Wasser- und Stromversorgung der Bevölkerung betreffen, Ziel der russischen Raketenangriffe. Notstromaggregate und Stromerzeuger werden dringend im Rahmen der humanitären Hilfe benötigt.

Das Sonthofer Bauunternehmen Hans Böck GmbH & Co. KG hat nun ein gebrauchtes Stromaggregat gespendet, das sich auf dem Weg in die Ukraine befindet. Aufgrund der Umstellung auf klimaneutrale Energieversorgung (Photovoltaik und Grundwasserwärmepumpe) im eigenen Beton-Fertigteilwerk wird das Aggregat nicht mehr benötigt.

Stromausfälle in Krankenhäuser und Kindereinrichtungen vermeiden

So kann das intakte Gerät noch gute Dienste leisten, damit zumindest einige Menschen in den betroffenen Gebieten nicht im Dunkeln oder in der Kälte ausharren müssen. Jedes Gerät zählt für die ukrainische Zivilbevölkerung, um Stromausfälle in Krankenhäusern, Flüchtlingsunterkünften, Kindergärten und Schulen auffangen zu können. Die Firma Böck geht mit gutem Beispiel voran.