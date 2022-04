Das Schwäbische Jugendsinfonie-Orchester macht Station im Oberallgäu

Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester ist das musikpädagogische Exzellenz-Projekt des Bezirks Schwaben. © Christina Bleier

Fischen – Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester (sjso) tritt bei seinen Frühjahrskonzerten in Marktoberdorf, Fischen und Augsburg auf.

Das Konzert in Fischen findet statt am Samstag, 23. April, um 19 Uhr im Kurhaus Fiskina.



Das musikalische Exzellenz-Projekt des Bezirks Schwaben läutet mit der Uraufführung des Violinkonzerts „About Time“ und mit Antonín Dvoráks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ das Konzertjahr ein. Die Einnahmen aus den Konzerten gehen an das Hilfswerk Schwaben-Bukowina e. V. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen. Karten gibt es im Kurhaus Fiskina.



Im Programm der Konzertreihe vom 22. April bis 24. April (in Augsburg) stehen das Stück „About Time“ der deutschen Komponistin Carolin Pook und Antonín Dvoráks Sinfonie „Aus der neuen Welt“. Der Erlös der Konzerte kommt vollständig dem Hilfswerk Schwaben-Bukowina e. V. zugute.



Unterstützung für soziale Projekte in Osteuropa

Der gemeinnützige Verein aus Augsburg fördert Menschen und soziale Projekte in der Bukowina, der Partnerregion des Bezirks im rumänischen Kreis Suceava und der ukrainischen Oblast Tscherniwzi. Dank seiner Kontakte und seiner Erfahrung stellt das Hilfswerk sicher, dass die Spenden vor Ort ankommen. „Auf den Konzerten unseres Orchesters erleben Sie die musikalischen Nachwuchstalente Schwabens und helfen zugleich unseren Freundinnen und Freunden in der Ukraine“, wendet sich Bezirkstagspräsident Martin Sailer an Klassikliebhaberinnen und -liebhaber.

Die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin und Vorsitzende des Fördervereins sjso e.V., Barbara Holzmann, ergänzt: „Mit Ihrem Besuch setzen Sie ein Zeichen für die Kultur und zeigen zugleich Ihre Solidarität für die Ukraine.“



Die Solistin der Uraufführung von „About Time“ ist das ehemalige sjso-Mitglied Hannah Weirich. © Janet Sinica

Die Frühjahrskonzerte für die Ukraine stehen unter der musikalischen Leitung der Dirigentin Carolin Nordmeyer. Die Solistin der Uraufführung von „About Time“ ist das ehemalige sjso-Mitglied Hannah Weirich. Das musikpädagogische Exzellenz-Projekt des Bezirks Schwaben hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1959 zu einem herausragenden Jugendorchester in Süddeutschland entwickelt. Weitere Informationen und Tickets auch unter sjso.bezirk-schwaben.de

Seit 1997 ist der Bezirk eng mit seiner ukrainischen Partnerregion Tscherniwzi verbunden. Das Hilfswerk Schwaben-Bukowina e.V. unterstützt soziale Pro-jekte in der Region und gewährleistet, dass die Spenden vor Ort eingesetzt werden. Um humanitäre Hilfe in Tscherniwzi zu leisten, benötigt das Hilfswerk Schwaben-Bukowina e.V. Spenden:



Stadtsparkasse Augsburg, Stichwort: Ukraine-Hilfe IBAN: DE89 7205 0000 0810 0061 06 BIC: AUGSDE77XXX



Spenden sind steuerlich absetzbar. Spendende, die eine Spendenbescheinigung wünschen, geben bitte unter Verwendungszweck auch die persönliche Adresse an.