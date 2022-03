Licht auf den Boden

Aufs richtige Pferd gesetzt

Von: Josef Gutsmiedl

Ein eingespieltes Team: Pferderücker Bernhard Hage und sein Kaltblut Moritz. © Josef Gutsmiedl

Durchforstungen sind wichtige Maßnahmen der Waldbewirtschaftung. Die Wald- und Weidegenossenschaft Fischen nahm jetzt für den „Eichhörnchenwald”, einem beliebten Naherholungsgebiet an der Iller dieser Aufgabe der Waldpflege in Angriff. Um die gefällten Fichten aus dem Wald zu holen, setzte die Genossenschaft auf eine umweltschonende Methode, auf das Holzrücken mit Pferden, wo sonst meist schwere Maschinen zum Einsatz kommen.

Hören kann man kaum etwas von der Betriebsamkeit im Eichhörnchenwald. Irgendwo klirren Ketten im Wald. Ein kurzes „Hott” oder „zruck” ist ab und zu hören von irgendwo hinter ein paar Fichten. Ringsum liegen Hunderte gefällter Bäume auf dem Boden, schon entastet. Das ruhige gemeinsame Arbeiten von Pferd und Mensch ist das Markenzeichen des Pferderückens. Bernhard Hage aus Untermaiselstein ist Profi in Sachen Pferdearbeit und Spezialist für das Pferderücken. Es ist seine große Leidenschaft. Kaum eine eine Arbeit könne er sich vorstellen, die ihn mehr befriedigt und ausfüllt. Umsichtig lenkt er mit der Leine und ein paar Kommandos sein Süddeutsches Kaltblut Moritz durch das Durcheinander von Hunderten gefällten Bäumen. „Man sieht halt, was man schafft”, bringt es der 33-jährige Pferderücker auf den Punkt. „Wenn man Freude an der Arbeit hat, gibt einem das viel.”



Jeweils zwei oder drei knapp fünf Meter lange Stämme kann er seinem Moritz anhängen und an den Wanderweg ziehen, der den Eichhörnchenwald durchschneidet. Von hier wird das Holz später abtransportiert.



Ein knappes „Hü!” und Moritz geht los, scheint sich den besten Weg mehr oder weniger selbst zu suchen. Und wenn es mal klemmt und das Bündel hinter ihm an einem Baumstock aufläuft, hilft Hage mit, das Hindernis zu umgehen. Spuren hinterlässt das Stämmeschleppen auf dem Waldboden zwar schon, aber die sind oberflächlich und in ein paar Wochen nicht mehr zu sehen.



„Schwitzen ist gesund”, meint Hage nach gut einer Stunde Schwerarbeit für seinen 14 Jahre alten Moritz. Der zeigt allerdings keine Ermüdungserscheinungen und blickt sich kurz um, als Hage die Stämme am Lagerplatz von den Ketten löst. Beiden macht diese Arbeit Spaß. Ein eingespieltes Team. „Hü, Moritz!“



Licht auf den Boden

Viele Bäume allein machen noch keinen stabilen Wald. Die regelmäßige Durchforstung eines Bestandes mache den Wald erst fit – und ertragreicher dazu, erklärt Förster Andreas Fisel von der Forstabteilung am Landwirtschaftsamt Kempten, mit einem Blick in die Krone einer stattlichen Fichte. Nachdem einige andere Bäume in der nahen Umgebung gefällt wurden, bekommt der „Überlebende” mehr Licht in den Wipfelbereich. „Die Krone kann sich jetzt besser entwickeln, aber genauso das Wurzelgeflecht im Waldboden”, erläutert er vereinfacht das Wechselspiel. „Der Stamm wird kräftiger und stabiler; er kann sich gegen Sturm und andere Einflüsse einfach besser behaupten.” Zudem fällt durch das insgesamt durchlässigere Kronendach der Bäume mehr Licht auf den Waldboden. „Auch das tut dem Wald gut, die Bodenqualität verbessert sich und die Naturverjüngung des Waldes kann einsetzen.”

Der Boden sei das eigentliche Kapital eines Waldbesitzers. Fisel zeichnet das Bild einer Großfamilie: Im Schutz der Elterngeneration kann der Nachwuchs gut und beschützt aufwachsen. „Der Wald entwickelt sich besser, das ist das Ziel der Durchforstung.” Und eine sinnvolle Holzernte sei es obendrein. „Der Schutz und der pflegliche Umgang mit dem Waldboden ist wichtig”, so Andreas Fisel weiter. Das Prinzip vergleicht er mit einem Werkzeugkasten: „Für manche Arbeiten brauche ich einen Akkuschrauber, für andere reicht ein Schraubenzieher.”



Aufs Pferd gesetzt

Das war auch Anliegen der Wald- und Weidegenossenschaft Fischen, als die Durchforstung ihres Eichhörnchenwaldes fällig war. Auch wenn es wesentlich teurer sei, das anfallende Holz mit einer Pferderückung aus dem Wald zu bekommen, habe sich die Vorstandschaft klar dafür entschieden. Ein Aspekt sei dabei auch die Bedeutung des beliebten Naherholungsgebietes nur einen Katzensprung vom Ort entfernt. “Der pflegliche Umgang mit diesem Waldstück war uns wichtig”, betont Pirmin Enzensberger, Vorstand der Genossenschaft. Mit der Pferderückung habe man auch nicht das Problem, das Gelände auf längere Zeit für Besucher sperren zu müssen. Rückegassen im Abstand von 30 Metern wie beim Schleppereinsatz brauche es da nicht. Die Sperrung während der Fällarbeiten sei schon aufwändig genug gewesen.

Enzensberger bedauert, dass es derzeit keine staatliche Förderung für den Pferdeeinsatz im Wald gibt. Die Genossenschaft hat die Durchforstung sogar um ein Jahr verschoben, in der Hoffnung, dass die Förderung wieder aufgenommen wird. Das habe jetzt leider doch nicht geklappt.



Gegen den Einsatz von Forstmaschinen hat auch Förster Andreas Fisel nichts. Das müsse nicht zu massiven Schäden an Wald und Boden führen. Aber, so betont er: „Wir wollen keinen maschinengerechten Wald, sondern waldgerechte Maschinen.”



Genossenschaftsmitglied Christof Seidel nutzte die Durchforstung, um mit seiner sechsjährigen Stute Gipsy ins Geschäft des Pferderückens hineinzuwachsen und Erfahrungen zu sammeln. Sein erstes Fazit: „Da müssen Ross und Mensch gleichermaßen lernen...” Und diese Ausbildung von Tier und Mensch dauert einige Jahre, weiß Bernhard Hage.