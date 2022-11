Bayerische Charaktervögel von Aussterben bedroht

Förster spüren von Aussterben bedrohte Auerhühner in den Allgäuer Hochlagenwäldern auf

Boris Mittermeier und sein Kollege Andreas Keppeler schauen ganz genau, ob sie Federn oder die Losung der vom Aussterben bedrohten Vögel auf der Monitoring-Fläche finden. © AELF

Oberallgäu – Im Auftrag der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) machten sich Förster auf, zwischen Balderschwang und Füssen nach Anzeichen für Auerhühner zu suchen.

Pilze suchen die beiden Männer nicht, die heute im Großen Wald bei Wertach durch die Bestände streifen. Sie suchen offensichtlich etwas anderes. Am Boden und in der Luft. „Bewaffnet“ mit GPS-System, Stoppuhr, Smartphone und Laptop. Plötzlich erregt ein kleines, trockenes und unscheinbares Würstchen auf einem Baumstumpf die Aufmerksamkeit von Förster Boris Mittermeier, einem der beiden. Der stellvertretende Leiter der Fachstelle für Waldnaturschutz Schwaben beginnt zu strahlen. Er hat die Ausscheidungen eines Auerhuhns gefunden. Diese Losung verrät, dass es hier die „Urhühner“ noch gibt. Denn das bis zu fünf Kilogramm schwere Auerhuhn ist vom Aussterben bedroht. Sowohl die langfristigen als auch die Kurzzeit-Prognosen der Bestandsentwicklung sind negativ.

Boris Mittermeier und sein Forstwirt-Kollege Andreas Keppeler sind im Auftrag der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) unterwegs, um eine Übersicht zu bekommen, wieviel der Tiere noch in den Allgäuer Hochlagenwäldern zwischen Balderschwang und Füssen leben und wie sich deren Lebensraum entwickelt. Mittermeier koordiniert das bayernweite Auerhuhn-Monitoring, das in diesem Jahr von der Forstverwaltung gestartet wurde.

Das Raufußhuhn braucht Ruhe

Die ausgewählten Monitoring-Flächen liegen in- und außerhalb von Vogelschutzgebieten und sollen arttypische Habitate repräsentieren. Doch was ist ein arttypisches Habitat? Dazu Mittermeier: „Eine Fläche, die alles bietet, was der Vogel braucht. Ausgedehnte, lichte Hochlagenwälder mit viel Altholz, Struktur und guten Versteckmöglichkeiten“. Als Nahrung bevorzugen die Waldhühner besonders Heidelbeeren, im Winter ernähren sie sich dagegen in den Kronen der Bäume fast ausschließlich von Tannen- und Fichtennadeln. Für den Nachwuchs sind in den ersten Lebenswochen auch Insekten wichtige Eiweiß-Lieferanten. Das Raufußhuhn, dem in Balderschwang eine Ausstellung gewidmet war, benötigt aber vor allem Eines: Ruhe. „Und die ist rar geworden in der heutigen Zeit“, betont Mittermeier.

Hier liegt das Problem. Boris Mittermeier erklärt: „Besonders der Verlust an geeigneten Lebensräumen hat in den vergangenen Jahrzehnten die Bestände dieser bayerischen Charaktervögel stark dezimiert. So wurden in der Vergangenheit auch in den Hochlagen vielerorts lichte Altbestände abgeholzt und durch schnellwachsende Fichtenforste ersetzt, die für das Auerhuhn zu dunkel und zu dicht sind und daher nicht genutzt werden können. Erst in den letzten 10 bis 20 Jahren erfolgte ein Umdenken in der Forstwirtschaft, um die Habitate dieses Waldvogels langfristig wieder zu vergrößern.“



Bayerische Charaktervögel von Aussterben bedroht

Hinzu kam in den vergangenen 20 Jahren der stark steigende Trend zu Outdooraktivitäten wie Skitouren, Schneeschuhwandern, e-Biken oder Sonnenaufgangs-Touren. „Die Tiere sind extrem störungsanfällig.“ Vor allem im Winter habe der Freizeitdruck fatale Folgen für die Tiere. Denn aufgrund des mageren Nahrungsangebots fahren sie ihren Stoffwechsel radikal herunter. „Für jede Flucht müssen sie diesen plötzlich wieder hochfahren und daher können schon wenige Störungen zum Tod des schönen Vogels führen“, mahnt Mittermeier.

Ein Auerhahn © Jakub Mrocek

Mittermeier berichtet: „Beim Monitoring wird in arttypischen Habitaten wie hier im Großen Wald eine Stichproben-Inventur durchgeführt, bei der im 200x200 m Raster nach Auerhuhn-Nachweisen gesucht wird. Das sind vor allem Federn und Losung (Kot). Gleichzeitig erfassen wir wichtige Habitat-Strukturen wie die Baumarten-Verteilung oder den Anteil der Beerensträucher am Boden.“

Zwölf Auerhuhn-Monitoring-Flächen im Allgäu

Im dreijährigen Rhythmus würden bayernweit 55 Monitoring-Flächen untersucht. Im Allgäu gibt es aktuell zwölf Monitoring-Flächen mit insgesamt 390 Stichprobenpunkten, davon acht im Ober- und vier im Ostallgäu. „Dabei sind neben Staatswäldern wie im Großen Wald erfreulicherweise auch einige Kommunal- und Privatwälder vertreten“, lobt Mittermeier das Engagement der teilnehmenden Waldbesitzer.



Hintergrund des laufenden Monitorings ist, dass alle EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, alle sechs Jahre den aktuellen Zustand der geschützten Arten und Lebensräume nach Brüssel zu melden.



Und wie entwickelt sich die Auerhuhn-Population demnach im Allgäu? Dazu Mittermeier: „Genaue Ergebnisse bekommen wir natürlich erst nach Auswertung der Daten im kommenden Winter. Aber die hohe Zahl der beim Monitoring erfassten Nachweise lässt zumindest die Hoffnung aufkommen, dass das Auerhuhn auch für künftige Generationen als Charakterart der Allgäuer Bergwälder erhalten werden kann…“