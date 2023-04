Fazit: Gutes Jahr für die FBG Oberallgäu

Forstbetriebsgemeinschaft Oberallgäu bleibt „Anwalt für den Privatwald“

Von: Josef Gutsmiedl

Der Holzpreis steht derzeit gut: Allerdings ist immer öfter mit Auf- und Abwärtsbewegungen zu rechnen, und die großen Sägewerke kaufen in ganz Europa ein. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Kurshalten will die Forstbetriebsgemeinschaft Oberallgäu, FBG. Die Forstliche Vereinigung mit mehr als 3 000 Mitgliedern sieht sich auf gutem Weg und legt sich weiterhin kräftig ins Zeug für die Waldbesitzer der Region.

Aktuell sieht sich die FBG Oberallgäu mit im Boot beim erfolgreichen Widerstand gegen einige Aspekte der europäischen Forst- und Klimaschutzpolitik: Holz bleibt erneuerbare Energie und wird nicht mit fossilen Energieträgern in einen Topf geworfen und aus den Förderungen genommen. In der Vorstandswahl wurde Johann Jordan als Vorsitzender der FBG mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.

„Die forstlichen Organisationen haben Kampagnenfähigkeit bewiesen“, brachte Johann Jordan den Erfolg bei der Frage auf den Punkt, inwieweit Holz als erneuerbare Energie gelten darf. Die Erneuerbare-Energie-Richtlinie (RED III) der EU wurde vor Kurzen zumindest in dem wesentlichen Punkt „gekippt“, als sie Waldholz mit einem sukzessiven Wegfall der Einordnung als erneuerbare Energie bis 2030 zu einem „Rohstoff zweiter Klasse“ degradiert hätte. Jordan: „Die größten Ausreißer in der EU-Regelung wurden kontrolliert. Das war absolut notwendig.“

Erfolgreicher Protest gegen die geplante EU-Richtlinie

Der Erfolg sei nicht zuletzt dem engagierten Auftreten der forstlichen Vereinigungen und Interessengruppen zuzuschreiben, die die Politik über die fatalen Folgen für die Forstwirtschaft informiert und zu entsprechenden Reaktion bewegt habe. „Dieser Erfolg darf nicht der letzte sein!“ Man müsse weiter Verbündete suchen und finden, so Jordans Appell an die Versammlung in Sonthofen. „Unterstützen Sie uns!“

Diese Meinung vertritt auch Natalie Hufnagl-Jovy vom Verband der Familienbetriebe Land und Forst. Die Expertin skizzierte in ihrem Vortrag „Forstpolitik mit Wirkung auf den Privatwald“ die politischen Zusammenhänge in der EU-Forstrichtlinie. „Man kann jetzt mitgestalten und die Macht auf der Fläche noch besser nutzen“, folgerte Natalie Hufnagl-Jovy aus der schließlich erreichten Einigung. „Was Sie hier geschoben haben, ist wirklich beachtlich“, lobte sie die Forstlichen Vereinigungen in Deutschland und Bayern. Waldholz bleibe jetzt weiterhin erneuerbare Energie und sei in dieser Kategorie förderfähig. Den Begriff „Primärholz“ gebe es mithin nicht mehr. Die EU-Mitgliedstaaten könnten so die Kaskadennutzung beim der Holzverwertung mitgestalten.



Rote Karte: Mit der symbolischen Roten Karte signalisierte Vorstand Johann Jordan und die Versammlung: Finger weg vom Privatwald! © Josef Gutsmiedl

Auch die EU-Parlamentarierin aus dem Allgäu, Ulrike Müller (Freie Wähler), beklagte in der Versammlung die schwierige Situation und bekräftigt ihre Unterstützung: „Wir werden nicht locker lassen.“ Es gehe um die Versorgungs- und Energiesicherheit. Und der Oberallgäuer Landtagsabgeordnete Thomas Gehring (Grüne) ergänzte, dass es gelte, regionale Kreisläufe zu nutzen, etwa verstärkt Holz als regionalen Baustoff einzusetzen. Sein Landtagskollege Dr. Leopold Herz (FW) bekräftigte, dass eine Holzverwertung und -nutzung vor Ort Vorrang vor Stilllegung und Nutzungsverzicht haben müsse.

Fazit: Gutes Jahr für die FBG Oberallgäu

Unter dem Strich war es ein gutes Jahr für die FBG Oberallgäu, bilanziert Geschäftsführer Roman Prestele das Jahr 2022. „Ein gutes Jahr für den Wald und den Holzpreis.“ Es habe weniger Käferholz als befürchtet gegeben, und auch weniger Schadholz und Windwurf. Alle Sparten seien gut gelaufen. Nach der allmählichen Erholung im Jahr 2021 sei das vergangene Jahr mit einem absoluten Hoch von 120 Euro beim Holzpreis in die Statistik eingegangen. Zuletzt setzte zwar eine gewisse Konsolidierung ein, doch diese Delle in der Grafik sei schon wieder im Ausklingen.

Wie es weitergehe, lasse sich schlecht abschätzen, doch eines zeigt sich Prestele zufolge ganz klar: „Die Wellen beim Holzpreis werden schneller und heftiger.“ Die Pelletpreise seien wieder im Fall, und wie es mit dem Schnittholz weitergehe, hänge etwa von der Baukonjunktur ab, aber auch von der Witterung, Schadholzaufkommen und Zwangsnutzungen bei flächiger Dürrephasen. Und eines müsse man sich klarmachen: „Der Rundholzmarkt findet inzwischen in ganz Europa statt. Die Verbindungen und Lieferketten sind da.“ Große Sägewerke betrachteten längst ganz Europa als ihr Einkaufsgebiet.

Gute Vermarktung

Blick auf die Vermarktung: Fast 60 000 Festmeter Rundholz – deutlich mehr als im Jahr 2021 – gingen „über den Tisch“; rund 43 000 Festmeter Stammholz und 16 000 Festmeter Energieholz. Mehr als 40 000 Schüttraummeter Hackgut wurden ausgeliefert. Mit allen regionalen Heizwerken sei die FBG gut im Kontakt, berichtet Prestele weiter. Der Brennholzhandel sei „gelaufen wie verrückt“, so der Geschäftsführer.

Rund 78 000 Forstpflanzen wurden für die Mitglieder eingekauft – in der Zusammensetzung von fast 40 Prozent Fichte, 24 Prozent Tanne und 37 Prozent Laubgehölze; da und dort seien auch „Exoten“ geordert worden. 52 Waldbewertungen führte die Forstbetriebsgemeinschaft im vergangenen Jahr durch und 13 Grenzsteinsuchen. Fast 600 Hektar Wald sind als betreute Fläche bei der FBG in Obhut. Insgesamt hat die Vereinigung jetzt 3070 Mitglieder, die eine Fläche von mehr als 26 000 Hektar „mitbringen“.



Neuwahlen

Der langjährige Vorsitzende der FBG Oberallgäu, Johann Jordan, trat erneut bei der Vorstandswahl an: Er fühle sich mit seinen 72 Jahren geistig und körperlich durchaus in der Lage, das Amt weiter angemessen auszufüllen, so Johann Jordan. Er wurde dann auch mit großer Mehrheit erneut im Amt bestätigt.



Das FGB-Team: (hintere Reihe von links) Martin Dorner, Thomas Hösle, Urban Kutschenreuter, Hannes Übelhör, der neue Beisitzer Nico Sentner, sowie (vorne von links) Norbert Gebhart, Gudrun Haslach und Johann Jordan (1. Vorsitzender); es fehlt der stellvertretende Vorsitzende Georg Rohrmoser. © Josef Gutsmiedl

Die Versammlung wählte zudem drei Beisitzer: Martin Dorner, Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner (neu) und Hans Übelhör. Erneut zum Kassenprüfer wurde erneut Norbert Kohler bestellt.



Die Anpassungsstrategie brauche Zeit

Die traditionellen „Nachrichten vom Amt“ trug Bereichsleiter Forsten Simon Östreicher vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten AELF vor. Er konzentrierte seine „Nachrichten“ auf die Lage beim Waldumbau in Zeiten des Klimawandels und kam zum Schluss: Die Anpassungsstrategie für den Wald brauche Zeit; der Umbau müsse aber sofort einsetzen.



Die Bayerische Bergwaldoffensive habe seit 15 Jahren im Allgäu knapp 10 Millionen Euro in mehr als 2 400 Einzelmaßnahmen investiert. Der Waldumbau brauche unbedingt eine aktive Bewirtschaftung, stellte Östreicher fest. Die FBG Oberallgäu bleibe weiterhin der „Anwalt“ der Privatwaldbesitzer, versicherte der Vorstand in seinem Schlusswort. Nicht zuletzt deshalb sei der Zusammenhalt gefordert, so Johann Jordan.