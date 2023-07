Zwölf Künstler zeigen in der StadtHausGalerie Sonthofen neue Wege für die Fotokunst auf

Von: Lajos Fischer

Seltene Momente: Wolf Heider-Sawall beherrscht die Kunst, im richtigen Augenblick auf den Auslöser zu drücken. © Lajos Fischer

Sonthofen – In der Sonthofer StadtHausGalerie ist bis zum 13. August die Ausstellung „Fotografie im Wandel“ zu sehen. Zwölf Künstlerinnen und Künstler zeigen mit ihren Werken, welche Themen und Techniken für die Fotokunst unserer Zeit charakteristisch sind.

Fotografie blickt auf eine mehr als zwei Jahrhunderte alte Geschichte zurück. Sie setzte lange ein aufwändiges technisches Verfahren voraus, das Spezialisten vorenthalten war. Heute gehört das Fotografieren zur alltäglichen Routine jedes Einzelnen.

Menschen werden in ihrem Alltag durch Bilder überflutet, allein Instagram bietet jeden Tag mehr als 80 Millionen neue Fotos. Die Profession des Fotografen ist in unserer kurzlebigen Zeit ständig im Wandel. Das gilt auch für die Fotokunst, die zwar auf einen kaum noch erfassbaren Instrumentenkasten zurückgreifen kann – das Abenteuer KI beginnt erst gerade -, aber sich unter den Unmengen an Fotografien als Kunst behaupten und Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss.

Wann ist ein Bild ein gutes Foto und wann ein Kunstwerk? Braucht man, um als Fotokünstler anerkannt zu werden, einen bestimmten Blick auf die Welt oder muss man neue technische Lösungen bieten? Ist das Setzen von neuen Themen die Voraussetzung? Auf diese Fragen geben zwölf von der Münchner Kuratorin Uta Römer ausgewählte Frauen und Männer mit ihren Werken im Rahmen der Ausstellung „Fotografie im Wandel“ auf rund 500 qm Ausstellungsfläche in der StadtHausGalerie Sonthofen individuelle Antworten.



Menschen und Lebensräume

Wolf Heider-Sawall ist als Fotojournalist mit berühmten Persönlichkeiten in der ganzen Welt unterwegs. Er beherrscht die Kunst, genau in dem Moment auf den Auslöser zu drücken, in dem der Mensch vor der Kamera – oft nur für einen flüchtigen Augenblick – seine innere Fassade fallen lässt und einen Blick in sein Innerstes ermöglicht: Annalena Baerbock schreit sich am Brandenburger Tor wie eine Rocksängerin ihre Emotionen von der Seele. Robert Habeck sucht etwas resigniert nach seinen in weite Ferne gerückten Zukunftsvisionen. Olaf Scholz beobachtet durch einen Spalt des Vorhangs mit Sorge die Bühnenhandlung. Seine Hände verraten seine Unentschlossenheit darüber, ob er eingreifen soll. Auf Heider-Sawalls Foto sieht man den sonst vorlauten Markus Söder in sich gekehrt von hinten, wahrscheinlich nach dem Verlassen einer Veranstaltung, sich fragend: Wie hat Strauß das hingekriegt?



„Passers-by III“ von Bella Kilian gehört zu den interessantesten Werken in der Sonthofer Ausstellung. © Lajos Fischer

Welche Spannbreite die künstlerische Porträtfotografie aufweist, merkt man erst, wenn man ein Stockwerk höher zu der Serie „Passers-by“ von Bella Kilian wechselt. Hier wird die anonyme Einsamkeit des Großstadtmenschen in einer Umwelt, in der man kaum allein sein kann, sichtbar gemacht. Die Grautöne der Architektur in Kombination mit Bezügen zu den multiplen Krisen der Gegenwart - der Schriftzug „Stoppt den Krieg“ und eine FFP-2-Maske - lassen beispielsweise im Bild III das Lebensgefühl der einsamen Bus-Passagierin leicht nachempfinden. Olaf Wiehler gewährt in seiner Serie „Mittlerer Ring“ Einblicke in den Lebensraum von Menschen, die – meist mangels Alternativen - hier, in vertrauter Umgebung, zu Hause sind. Margret Paal interessiert sich auch für die Wohnorte von Menschen: Ihre Fotos verbindet eine Adresse: Hauptstraße 13. Für das Projekt hat sie 12.000 km in 16 Bundesländern zurückgelegt.



Natur und Mensch

Viele in der Region kennen die im Kemptener Zumsteinhaus ausgestellten Migranten-Porträts des aus Rotterdam stammenden Allgäuer Fotografen Kees van Surksum, die in Zusammenarbeit mit Veronika Dünßer-Yagci unter dem Titel „Mensch.Land.Flucht“ entstanden sind. In der Sonthofer Ausstellung kehrt er zu seinen fotografischen Anfängen, zur Landschaftsfotografie, zurück. Er dokumentiert die massiven Veränderungen in der Natur- und Kulturlandschaft, die der Ausbau von erneuerbaren Energiequellen mit sich bringt. In seiner Fotoserie will Felix Huber die Aufmerksamkeit des Menschen des Anthropozäns auf Gesteinsriesen lenken, auf faszinierende und zugleich mahnende „Monumente“, die seit Jahrtausenden den Wellen trotzen.



Die ausgestellten Fotos von Kees van Surksum zeigen, wie der steigende Energiebedarf des Menschen die Landschaft verändert. © Lajos Fischer

In den Arbeiten von Christoph Franke bekommt die Natur menschliche Züge: Er fertigt vom gleichen Baum viele Einzelaufnahmen an, die am Computer neu zusammengesetzt, vom Betrachter wie Lebewesen mit eigener Persönlichkeit wahrgenommen werden können.



Menschen und Erinnerungen

Das Thema Erinnerungskultur hat hierzulande in allen Bereichen der Kultur einen hohen Stellenwert, so auch in der Fotokunst. Die Videokünstlerin Erika Kassnel-Henneberg stellt in ihrem Beitrag die Frage: Was passiert, wenn Erinnerungsfotos mithilfe Künstlicher Intelligenz ein neues Leben eingehaucht wird. Max Schmelcher baute aus den Fotos seines Großvaters aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Generationstunnel als dreidimensionale Installation.



Neue Welten durch neue Technik

Mithilfe neuer technischer Lösungen bekommt man eine andere Sicht auf die Welt, die man mit den Augen eines Künstlers erkunden will. Diemut von Funck schafft abstrakte Kompositionen, indem sie die reale Wirklichkeit durch von innen beschlagene Glasscheiben fotografiert. Tobias Melle versucht, sinfonische Musik und Bilder in Einklang zu bringen. Lothar Schiffler experimentiert mit Langzeitbeleuchtungen, um die Zeit als vierte Dimension mit fotografischen Mitteln einzufangen.

Eine wichtige Aufgabe der Kunst ist es, zwischen dem Künstler und dem Beobachter Kommunikation zu ermöglichen, bei der beide mehr über sich und die Welt erfahren. Die Werke der zwölf Fotografen zeigen dafür viele Wege auf. Diese werden die Ausstellungsbesucher mit Sicherheit berühren, wenn auch unterschiedlich. Die Möglichkeit dazu besteht in der StadtHausGalerie in Sonthofen bis zum 13. August.