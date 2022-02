Freie Wähler begrüßen »qualitative Erneuerung« am Grünten

Teilen

Die Pläne für eine touristische „Modernisierung” am Grünten werden intensiv diskutiert © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler (FW) im Oberallgäu spricht sich für eine „qualitative Erneuerung der Grüntenlifte“ aus.

Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler (FW) im Oberallgäu spricht sich für eine „qualitative Erneuerung der Grüntenlifte“ aus. Auch eine moderate Weiterentwicklung des Angebots am Grünten für erholungssuchende und (winter-) sportbegeisterte Einheimische und Urlaubsgäste können sich die FW-Kreisräte vorstellen. Fraktionsvorsitzender Dr. Philipp Prestel betont aber auch, dass eine vernünftige Abwägung zwischen ökologisch vertretbaren und tourismusförderlichen Auswirkungen unverzichtbar sei.

Mit dem geplanten Ausbau am Grünten wäre eine Rodung von über drei Hektar Bergwald verbunden, der auch als Schutzwald dient. Jetzt wurde eine Petition an den Bayerischen Landtag gestartet.

„Das Allgäu und insbesondere der Landkreis Oberallgäu hat sich nicht nur aus Sicht der Freien Wähler in den letzten Jahrzehnten zu einer deutschlandweit bekannten und beliebten Urlaubs- und Erholungsregion entwickelt. Auch für sportbegeisterte Menschen hat die Region mit ihren Bergen und Seen viel zu bieten. Als Urlaubsregion spricht das Allgäu vor allem auch Familien mit Kindern an. Oftmals kommen diese über viele Jahre immer wieder und nicht selten sogar in zweiter und dritter Generation ins Allgäu, um hier Urlaub zu machen, sich zu erholen und sich sportlich zu betätigen“, stellt Prestel fest.

Touristische Angebote im Allgäu

Für Philipp Prestel ist es genauso wichtig, dass auch viele Einheimische die durch den Tourismus möglich gewordenen Angebote schätzen und vielfach nutzen. Er weist ferner darauf hin, dass nicht wenige Allgäuerinnen und Allgäuer in der Tourismusbranche und in Zulieferbetrieben und kooperierenden Unternehmen beschäftigt sind und damit direkt und indirekt an der Beliebtheit und den wirtschaftlichen Erfolgen der touristischen Angebote im Allgäu teilhaben.

All dies sei erfreulich und sollte keinesfalls gering eingeschätzt werden, so die Fraktion in einer Stellungnahme. Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gehe es immer auch darum, diese positiven Entwicklungen zu bewahren und zu festigen.

Nachhaltigkeit

„Freilich ist es auch unsere Aufgabe, dass wir uns über die Grenzen des Wachstums Gedanken machen und künftig verstärkt die qualitative Weiterentwicklungen in den Vordergrund rücken“, sagt FW-Fraktionsvorsitzender Prestel und ergänzt: „Die Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Infrastrukturangebote müssen gerade auch im Hinblick auf ihre ökologischen Auswirkungen und den Klimaschutz mit berücksichtigt werden.“ Hierbei hilft aus Sicht der Freien Wähler aber einfaches Schwarz-Weiß-Denken nicht weiter. Es bedürfe vielmehr einer differenzierten Abwägung und angemessenen Berücksichtigung aller relevanten Interessen.

Landrätin Indra Baier-Müller betont, dass dieser Abwägung durch die Einbindung der Träger öffentlicher Belange und durch die Möglichkeit der Einbringung von Vorbehalten Seitens der Bürgerschaft im Antragsverfahren Rechnung getragen werde.



Gut gelungen und stimmig sind für Kreisrat und Gemeinderat Stefan Holzer aus Rettenberg die inzwischen angepassten Planungen der Unternehmerfamilie Hagenauer. Dass die Hagenauers waschechte Oberallgäuer seien, die mit Projekten dieser Art bereits Erfahrung haben und eine solide Finanzierungsbasis sicherstellen können, sei zudem sehr erfreulich.