Feierliches Gelöbnis der Bundeswehr in Sonthofen

Von: Josef Gutsmiedl

Nach dem Gelöbnis: Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm (von links) und Staatsminister Joachim Herrmann gratulierten den „Soldaten auf Zeit“. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen - Nach fünf Jahren war die Stadt Sonthofen wieder „Bühne“ für eine öffentliche Gelöbnisfeier der Bundeswehr.

21 Frauen und Männer gelobten am Ende ihrer einwöchigen „Dienstlichen Veranstaltung zur Information“, die Bundesrepublik Deutschland „tapfer zu verteidigen“.

Die Gelöbnisrede hielt Bayerns Staatsminister des Inneren, für Sport und Integration, Joachim Herrmann. Der Minister würdigte die Bereitschaft der Teilnehmenden – Führungskräfte aus der Wirtschaft, Verwaltung und anderen Bereichen –, sich auf diese Art in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. „Sie zeigen damit, dass Sie als überzeugte Staatsbürger bereit sind, sich für Ihr Land zu engagieren.“

Mehr als ein schöner Spruch

Das Gelöbnis sei mehr als ein schöner Spruch. Die Feier zeige die Verbundenheit zu den Streitkräften. „Wir brauchen eine starke Bundeswehr, eine Truppe, die unsere Freiheit und unseren demokratischen Rechtsstaat schützt.“ Man könne nur in Frieden und Freiheit leben, wenn man bereit sei, dafür einzustehen, so der Staatsminister. Bayern sei stolz, vielfach Standort von Bundeswehreinrichtungen zu sein. Er hoffe, dass die Fertigstellung der „Burg“ in Sonthofen in greifbarer Nähe sei.