Freiwillige Feuerwehr Sonthofen zeigt sich schlagkräftig und gut aufgestellt

Sonthofen – Erneut ein einsatzstarkes Jahr liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen. Durchschnittlich rückt die Sonthofer Feuerwehr jeden zweiten Tag aus.

Das Einsatztagebuch der Sonthofer Feuerwehr weist 184 Alarmierungen aus, 99 weniger als im Jahr 2021. Damals war allerdings das Schlagwetter im Sommer Ursache für einen absoluten „Spitzentag“. Daher war 2022 eher als Durchschnittsjahr zu sehen. In der Masse waren es 125 technische Hilfeleistungen, zu denen die Sonthofer Wehr gerufen wurde, 51 mal zu Brandereignissen. Als „fleißigster Mann“ in der Truppe erwies sich Gerd Sündermann, der bei mehr als 120 Alarmierungen zur Stelle war.

Normalität nach Corona

„Allmählich kehrte im vergangenen Jahr die Normalität nach den Schwierigkeiten der Corona-Pandemie ein“, so Vorsitzender Markus Adler eingangs der 160. Mitgliederversammlung. Die Zeiten wo etwa mit reduzierter Stärke Übungen bestritten werden mussten, waren im Vorjahr dann passé. 183 Übungen wurden abgehalten, 103 davon mit der gesamten Mannschaft, also 100 Aktiven.

Des Weiteren standen 16 Atemschutzübungen auf dem Plan und 41 Schulungen für Maschinisten, sowie Motorsägen-Lehrgänge oder auch Türöffnungsübungen. Eine Einsatzvariante, die zunehme, wie Markus Adler anmerkte. Dabei gehe es nicht um typische Selbstaussperrungen, sondern um Wohnungsöffnungen nach Hausnotrufen, um Rettungsdiensten Zugang zu verschaffen. Auch die Zahl der durch Brandmeldeanlagen ausgelösten Fehlalarme steigt – mit der Zahl der installierten Anlagen.



Ortskenntnisse sind essentiell

Darüber hinaus gab es gemeinsame Übungen mit benachbarten Feuerwehren, etwa mit den Kameraden in Blaichach oder Burgberg. Kommandant Adler: „Es ist im Ernstfall Gold wert, wenn man die Kameraden vor Ort kennt und gewisse Ortskenntnisse hat.“ Auch Übungen mit der Drohne sind inzwischen wichtiger Teil der Aus- und Weiterbildung. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr rund 7 100 Stunden bei Übungen zusammen.

Auch ein Sonderlehrgang beim LKW-Hersteller MAN wurde besucht und die Bergung aus „Brummis“ geübt. „Eine sehr interessante Schulung“, der kommentierte Markus Adler. 25 Mitglieder konnten das Leistungsabzeichen in verschiedenen Stufen erwerben.



Nachwuchswerbung

Vorangetrieben wird weiterhin die Nachwuchswerbung und die Ausbildung der Jugendfeuerwehr. Derzeit sind insgesamt neun Jugendliche in der Grundausbildung, zwei Mädchen und sieben Buben. Zuletzt auf dem Sonthofer Christkindlesmarkt und zuvor bei mehreren Aktionstagen – auch an der Mittelschule – wurde Nachwuchswerbung betrieben.



„Am Ball“ will die Freiwillige Feuerwehr auch bei den Fragen des Krisenmanagements bleiben. So arbeite man an der Verbesserung der Notstromfähigkeit. Inzwischen ist bereits eine 1000-Liter-Tankstelle geschaffen und ein großes Stromaggregat in Betrieb. „Wir brauchen Pläne und Lösungen, um die Handlungsfähigkeit in Katastrophen- und Krisenzeiten zu erhalten“, betonte Vorstand Adler.



Zwei neue Löschfahrzeuge

Was die Ausrüstung und den Fuhrpark angehe, sprach Adler von einem „historischen Jahr“, in dem neben zwei neuen Löschfahrzeugen vom Typ LF 20 ein neuer Kommandowagen in Dienst gestellt wurde. „Das wird sich so schnell nicht wiederholen.“ Dank einer großzügigen Spende des Unternehmens BH konnten zwei Schmutzwasserpumpen samt Rollwagen angeschafft werden. Der Kommandant verwies auch auf die Kosten für Beschaffungen und Instandhaltungen: es gehe hier um fünfstellige Eurobeträge: „Das frisst Riesensummen“, stellte Markus Adler fest.

Erstmals nach der Corona-Pause konnte der Feuerwehrverein wieder sein traditionelles Fest anlässlich der Fahrzeugweihe im Sommer zünftig feiern.



Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurde Peter Bernhard als Schriftführer im Amt bestätigt. Als Vertrauensleute wurden Jack Daniel Pertl im Amt bestätigt und Clemens Bernhard neugewählt. Zu Kassenrevisoren wurden Gerhard Herrmann und Christian Landgraf gewählt. Heinz Bernhard und Fritz Bongartz wurden als passive Vertreter im Amt bestätigt.



Im Namen der Stadt dankte Dritter Bürgermeister Josef Zengerle der Feuerwehr für ihren zuverlässigen und engagierten Einsatz rund um die Uhr.