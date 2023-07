Projekt „Frühe Hilfen“ macht Halt in Immenstadt

Das Modellprojekt „Frühe Hilfen“ macht mit dem Bus auch Halt in Immenstadt. Vorne sitzend: Maria Friedrich und Nicole Schneider vom NZFH . Stehend von links nach rechts: Peter Schmoldt, Monika Kohler und Lucia Gütt vom Kinderschutzbund, Rosi Oppold, Stadt Immenstadt, Brigitte Treutwein, Kinderschutzbund, Matthias Berkemann-Mürmann und Birigt Linhardt von KoKi, LRA. © privat

Immenstadt – „Frühe Hilfen sind da!“ ist ein Modellprojekt des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH). Per Bus geht es quer durch ganz Deutschland. Im Gepäck jede Menge Informationen, Spaß und Spiele. In Zusammenarbeit von Landratsamt (KoKi – Herr Berkemann-Mürmann und Frau Linhardt), der Stadt Immenstadt (Familienbeauftragte und dritte Bürgermeisterin Frau Oppold) und dem Kinderschutzbund (1. Vorsitzende Monika Kohler) machte der Bus kürzlich Station auf dem Marienplatz in Immenstadt.

Die Koordinierte Kinderschutzstelle des Landkreises Oberallgäu (KoKi) über frühe Hilfen für Schwangere und Familien mit Babys und Kleinkindern bis zu drei Jahren. Wenn werdende oder junge Eltern um Unterstützung bitten, ist diese freiwillig, kostenfrei und einfach zu erhalten. Matthias Berkemann-Mürmann und Birgit Linhardt von KoKi standen Müttern und Vätern für Fragen zur Verfügung und gaben Kontaktadressen ihrer Netzwerke weiter. Ein wichtiger Netzwerker ist der Kinderschutzbund Immenstadt. Ihre Vorsitzende Frau Kohler stellte das umfangreiche Angebot vor.

Währenddessen probierten die Kinder Spiele aus, gingen über einen Barfußparcour, sollten Aromen am Geruch erkennen und arbeiteten mit Knete. Der Kinderschutzbund Immenstadt reagierte auf die nachmittägliche Hitze mit einem Planschbecken zum Enten angeln. Manche der kleinen Besucher setzten sich dazu und genossen das kühlende Nass. Die größeren versuchten Riesenseifenblasen zu fabrizieren.

Außerdem konnte man den Frühe-Hilfen-Bus auch in Wiggensbach, Dietmannsried und Blaichach antreffen. Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller machte sich in Wiggensbach ein eigenes Bild von der Aktion und begrüßt das niedrigschwellige Angebot für junge Eltern: „Besonders im ländlichen Raum ist es schwer, flächendeckende Beratungskonzepte auf Dauer anbieten zu können. Das ist aber kein Zustand, mit dem wir uns abfinden dürfen. Mein Anspruch im Oberallgäu ist es, niemanden mit seinen Sorgen und Problemen allein zu lassen.“