Die Hörnerdörfer »strahlen« vor der Alpenkulisse

Die Hörnerdörfer sind eine ideale Wandergegend – nicht nur für den Osterspaziergang. © Frithjof Kjer / Tourismus Hörnerdörfer

Fischen – Wer aktuell in Fischen im Allgäu aufwacht oder sich dorthin auf den Weg macht, den ereilen sie garantiert, die ersten euphorischen Frühlingsgefühle!

Um diese Jahreszeit tragen die Hörnerdörfer, zu denen auch der Heilklimatische Kurort der Premium-Class Fischen im Allgäu gehört, ihr schönstes Kleid: Die hügelige Voralpenlandschaft ist mit gelbem Löwenzahn geschmückt, die Bergspitzen strahlen im Hintergrund in Weiß, Kräuter sprießen am Waldesrand und die Wander- und Radwege führen mitten hinein in diese abwechslungsreiche Kulisse.



So ist es nur eine logische Konsequenz, dass sich die Hörnerdörfer mit ihrer Hörner- Panorama-Tour bei dem jährlichen Wettbewerb um den Titel „Schönster Wanderweg Deutschlands“ – ausgelobt vom Wandermagazin in Kooperation mit Globetrotter – erstmals beworben haben. Darüber hinaus wartet auf die Kinder ein buntes Osterprogramm und endlich dürfen auch wieder unterschiedlichste Veranstaltungen im Rahmen der Fischinger Kulturzeit im Kurhaus Fiskina stattfinden.



Frühlingswanderung in Fischen

Die Fischen-Berg-Runde ist eine Wanderung mit herrlicher Aussicht auf den Allgäuer Hauptkamm mit seiner aktuell noch weißen Silhouette. Sie führt durch die „gelben“, bald von Löwenzahn übersäten Wiesen zum Gebirgsbach „Ach“, der um diese Jahreszeit noch ungewöhnlich viel Schmelzwasser führt. Musikalisch umrahmt wird diese Frühjahrstour in den Wäldern von permanentem Vogelgezwitscher unterschiedlichster Couleur. Wegbeschreibung: Kurhaus Fiskina - Ornachstraße - Unterführung - Achweg - Achdamm - Wurzelweg - Fischen-Berg - Imberg Weg - Achweg - Ornachstraße - Kurhaus Fiskina.

Kinder-Osterprogramm und Kulturzeit

Am Donnerstag, 21. April, heißt es ab 16 Uhr im Kurhaus Fiskina: Hokuspokus Abrakadabra, fantastische Zauberei statt Langeweile! Mit seiner lustigen und frech-witzigen Art bringt Zauberer Thomasius die Kinder zum Staunen und Lachen.



Jodula Hedwig Roth begibt sich weiter auf ihre musikalische Reise mit verschiedenen Musikern und unterschiedlichsten Musikstilen. Die Freude liegt in der experimentellen Begegnung und in der Verbindung dessen, was scheinbar nicht zusammengehört – wie beispielsweise Jazz und Jodeln. In diesem Konzert, am Sonntag, 24. April, um 20 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen, trifft Hedwig Roth auf die Reiwas aus Oberbayern. Mit Akkordeon, Gitarre und Kontrabass erschaffen die Reiwas eine einzigartige, genreübergreifende Verschmelzung aus akustischen Instrumenten und mehrstimmigem Gesang.





Jodula plus Reiwas – „verschmelzen“ am Sonntag, 24. April, im Kurhaus Fiskina. © Privat

Deutschlands schönster Wanderweg

Beim jährlichen Wettbewerb um den Titel „Schönster Wanderweg Deutschlands“ - ausgelobt vom Wandermagazin in Kooperation mit Globetrotter - haben sich erstmals auch die Hörnerdörfer beworben. Angetreten wird mit der Hörner Panorama Tour. Jene legendäre Wanderung, die mit Weiherkopf, Rangiswanger Horn, Sigiswanger Horn und Ofterschwanger Horn gleich vier prominente Berge der Hörnerkette einschließt.

Für die Hörner Panorama Tour kann bis einschließlich 30. Juni entweder online auf www.wandermagazin.de/wahlstudio oder mit der klassischen Wahlkarte, erhältlich bei der Gästeinformationen der Hörnerdörfer, abgestimmt werden. Weitere Informationen unter www.fischen.de www.hoernerdoerfer.de