Großes Potential nutzen

Fünf Oberallgäuer Gemeinden kooperieren unter dem Namen »Alpsee-Grünten«

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Fünf Kommunen in einem Boot: Nico Sentner (von links), Christof Endreß, Michael Peters (Stadtverwaltung Immenstadt), Melanie Reisch (ALE), Nikolaus Weißinger, André Eckart und Christian Wilhelm sind optimistisch, mit Gründung einer ILE die Kommunen und die Region zu stärken. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Die fünf Gemeinden und Städte, die bereits im touristischen Bereich als „Alpsee-Grünten“ kooperieren – Immenstadt, Sonthofen, Burgberg, Rettenberg und Blaichach – wollen in Zukunft noch besser zusammenarbeiten.

Dazu laufen die Vorbereitungen für die Gründung einer „ILE“ – einer Integrierten Ländlichen Entwicklung, die das übergreifende Handeln der Kommunen voranbringen soll.



Die Gemeinderäte in Burgberg und Rettenberg haben bereits entsprechende Beschlüsse gefasst, und Blaichach und die Städte Sonthofen und Immenstadt werden dies bald ebenfalls tun. Dann ist der Weg frei für die offizielle Gründung einer ILE, einer gemeinsamen Strategie, die Zusammenarbeit auf bestimmten Feldern weiter abzustimmen, auszubauen und gezielt zu entwickeln.

„Viele Herausforderungen sind heute nicht mehr von einzelnen Kommunen zu bewältigen“, beschreibt Melanie Reisch vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) das Szenario. Reisch ist Projektbertreuerin für ILE-Gründungen unter dem Dach der ALE in Krumbach.

In Schwaben gibt es bereits elf Intergrierte Ländliche Entwicklungen mit fast 50 Gemeinden und sechs Öko-Modellregionen in Bearbeitung. Bayernweit sind es rund 120. Das Amt leistet planerische, finanzielle und organisatorische Hilfestellung. Auch die Förderung wird hier beantragt.



„Projekte, die alleine nicht umzusetzen sind, werden mit ILE leichter möglich“, bringt Melanie Reisch die Zielrichtung auf den Punkt. Dabei kann es um eine Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz ebenso gehen wie um den ÖPNV oder übergreifende, organisierte Nachbarschaftshilfe, Dorfläden, Fragen der Energiewende, Demografie und viele andere Themen. „Eine neue Qualität der interkommunalen Zusammenarbeit“, resümiert Reisch.



Wohin die „Reise“ gehen kann und welche Schritte zu tun sind, wurde den Vertreterinnen und Vertretern aus den fünf Kommunen der „Alpsee-Grünten-Familie“ in einem zweitägigen Seminar bereits vermittelt. In den Kommunen sei eine breite Akzeptanz für ILE spürbar, bestätigen die Bürgermeister in einem Vorgespräch zur ILE-Gründung.



Großes Potential nutzen

„Wir sind alle in einem Boot“, meint Immenstadts Erster Bürgermeister Nico Sentner. Zum Schluss werde es sich auch finanziell rechnen. Immerhin fördert das Amt für Ländliche Entwicklung die Umsetzung des ILE-Konzeptes mit 70 Prozent. Der Nutzen für die Kommunen sei deutlich erkennbar, ergänzt Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm.

Und sein Kollege Christof Endreß aus Blaichach erkennt „großes Potenzial, das wir nutzen werden“. Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger sieht in der ILE „eine Chance, Alpsee-Grünten weiterzuentwickeln über den touristischen Auftritt hinaus“. Es werde kein „Papiertiger“ sein, ist Weißinger überzeugt.



Einfach „draufloswurschteln“ geht allerdings nicht. Nach der freiwilligen Gründung einer ILE müssen die Partnerkommunen ein Konzept erstellen, unter Begleitung eines Planungsbüros und unter Mitwirkung der Akteure und Verwaltungen vor Ort. Anschließend geht es in die Umsetzungsphase, die bis zu sieben Jahre dauert.

Damit alle wirklich an einem Strang ziehen, wird dazu in der Regel die Stelle eines Koordinators geschaffen. Das Amt für Ländliche Entwicklung begleitet auch diese Phase und fördert die Stelle finanziell. Evaluierungen sorgen dafür, dass der im Konzept definierte Kurs gehalten wird. Dank der guten Vorbereitung und Betreuung sei noch keine ILE in Bayern auf der Strecke geblieben und gescheitert, betont Melanie Reisch abschließend.