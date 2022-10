Fünftägige Ausbildung zum Klimabotschafter beginnt

Die Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter des Jahres 2021 © Andreas Güthler

Sonthofen – In diesem Monat beginnt die zweite fünftägige Ausbildung zum Allgäuer Klimabotschafter.

An insgesamt fünf Tagen und einigen online-Abendterminen erhalten die angehenden Klimabotschafter das nötige Hintergrundwissen, vor allem aber lernen sie konkrete Handlungsmöglichkeiten für Klimaschutz auf allen Ebenen: individuell, in ihrem Umfeld, ihrem Verein und Betrieb, in ihrer Kommune, dem Landkreis und überregional politisch. Um Menschen wirkungsvoll für Ihre Ideen und Projekte zu begeistern, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch im Bereich Klimakommunikation geschult und so bestens auf ihre Tätigkeit als Klimabotschafter vorbereitet.



Um die Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen und so die dramatischen Folgen des Klimawandels zu begrenzen, sind drastische Veränderungen auf individueller wie auch gesellschaftlicher Ebene unabdingbar. Durch aktives Tun, Projekte, Vorbilder und Kommunikation fördern Klimabotschafter eine breite gesellschaftliche Unterstützung, die dazu notwendig ist. Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter sind Menschen, die sich persönlich, in ihrem Umfeld, ihrer Kommune oder auch überregional politisch für Klimaschutz engagieren möchten und dazu ein fundiertes Hintergrundwissen erwerben möchten. Die Ausbildung ist offen für alle Interessenten, die sich in diesem Bereich engagieren möchten.



Engagement für das Klima

„Methodisch achten wir auf eine ausgewogene Mischung zwischen Input, Exkursionen, eigenen Erfahrungsmöglichkeiten, interaktiven Elementen und Diskussionen, bewegtem und erfahrungsorientiertem Lernen“, sagt Lehrgangsleiter Andreas Güthler vom Naturerlebniszentrum NEZ in Sonthofen.



Bei der ersten, bereits abgeschlossenen Ausbildung wurden 24 Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter ausgebildet. Diese Klimabotschafter sind sehr stark engagiert in unterschiedlichen Bereichen, etwa durch die Initiierung einer Energiesparkampagne für Hausbesitzer in Oberstdorf, beim Klimastand auf der Allgäuer Festwoche, durch Beratungs- und Motivationsangebote für kleine Balkon-Photovoltaikanlagen, vom Engagement für eine klimabewusste Ernährung bis hin zur Mitwirkung in Energieteams der Kommunen und vielem mehr.

Die zweite Ausbildung findet an fünf Samstagen, jeweils von 9 bis ca. 16.45 Uhr statt.

am Samstag, 22. Oktober, in Sonthofen: Einführung und Kennen lernen, Hintergrundwissen Klimawandel, Energieproduktion und -verbrauch in Deutschland und im Allgäu, Umweltbildung Klima.

am 19. November in Sonthofen: Klimakommunikation: wie wirke ich überzeugend? Wie motiviere ich?

am 10. Dezember in Sonthofen: Mobilität, Ernährung (inkl. vegane Spezialitäten), Konsum

am 28. Januar in Wildpoldsried: Energiewende in Wildpoldsried, regenerative Energieerzeugung, Möglichkeiten, (politisch) Einfluss zu nehmen, CO2-Kompensation, CO2-Fußabdruck

am Samstag, 4. Februar, in Sonthofen: Zuständigkeiten und Einflussmöglichkeiten: Kommune, Kreis, Land, Bund, EU; Projektemarkt, sowie Zertifikatsübergabe

Dazwischen gibt es online-Abendeinheiten: Klimaschutz in Gebäuden, Photovoltaik, Energieberatungsangebote; Teilnahme am Hausbesichtigungstag.



Kosten für Selbstzahler: 80 Euro; ermäßigt 40 Euro, für Firmen/Kommunen: 300 Euro. Gefördert wird das Projekt durch die Postcode-Lotterie, den Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten, einzelne Vorträge zudem über das Bundeswirtschaftsministerium und die Verbraucherzentrale.