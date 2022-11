Fulminante Sessionseröffnung der Sonthofer Fastnachtszunft mit Romana I. und Christian III.

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Christian III. und Romana I. eröffneten die Session 2022/23 der Sonthofer Fastnachtszunft. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Nach drei Jahren wurde das Zunftmeisterpaar Linda I. und Marc I. durch Christian III. und Romana I. abgelöst. Die Freude „auf eine närrische Zeit und viel Narrenfreiheit“ ist groß.

Mit etwas Wehmut verabschiedete die Sonthofer Fastnachtszunft SfZ ihr Zunftmeisterpaar, das seit Ende 2019 in Amt und Würden war. Und gleich darauf stellte die SfZ ihr neues Paar vor: Romana I. und Christian III. werden den Fasching 2022/23 in Sonthofen begleiten mit dem Motto „Mit Stil und Eleganz durch den Fasching getanzt“.

Fast zu einer Dauerherrschaft geraten

Drei Jahre im Amt, das „gelang“ noch keinem Zunftmeisterpaar der SfZ. Was Ende 2019 als normaler Fasching im Jubiläumsjahr der SfZ begonnen hatte für Linda I. und Marc I., sollte dann wegen der Pandemie-Beschränkungen ab Februar 2020 zu einer Dauerherrschaft geraten – allerdings ohne echte offizielle Auftritte, wie das scheidende Paar in einem letzten Prolog skizzierte. „Drei spannende Jahre“ seien es letztlich gewesen. „Eine verrückte Zeit.“ Immerhin, den Jubiläumsball zum 50-jährigen Bestehen der Sonthofer Fastnachtszunft feierten Linda und Marc mit ihrem „närrischen Volk“.

Im Abschiedsprolog ließen Linda I. und Marc I. ihre dreijährige Amtszeit als Zunftmeisterpaar Revue passieren. © Josef Gutsmiedl

Dann der abrupte Schluss zum Faschingshöhepunkt im Lockdown. Die geplante Verabschiedung fiel ins Wasser – und wurde erst jetzt, mit zweijähriger Verspätung vollzogen. „Es war dennoch eine schöne Zeit für uns als Zunftmeisterpaar“, meinte Linda Hoffmann. Zweimal waren alle bei der SfZ voller Hoffnung, dass es mit einer richtigen Faschingszeit und vielen Auftritten und Bällen klappen würde. Zweimal ein ernüchterndes und enttäuschendes „Nichts geht“.

Optimistisch in die Zukunft

Heuer sieht die SfZ optimistisch in die Zukunft. Nach dem offiziellen „Einläuten“ der närrischen Jahreszeit am 11.11. war jetzt die Proklamation des neuen Zunftmeisterpaares ein erster Schritt in die Session 2022/2023.

Wie sich das ehemalige Paar verabschiedet hatte, begann das neue Zunftmeisterpaar mit Romana I. und Christian III. die Amtszeit ebenfalls mit einem dreifachen „Allat no – sowieso!“ In ihrem Prolog versicherten die beiden, dass sie sich „auf eine närrische Zeit und viel Narrenfreiheit“ freuten. Ihrem Motto „Mit Stil und Eleganz durch den Fasching getanzt“ wollen sie dazu den nötigen Schwung geben.

Neuer Gardetanz feiert Premiere

SfZ-Präsidentin Silvana Hrdina: „Auf eine tolle Faschingssession!“ Und der stehe nach der vollzogenen Inthronisation nichts im Wege. „Wir alle freuen uns!“ Ein dreifaches „Allat no – sowieso!“ und die Premiere des neuen Gardetanzes der Zunftmeistergarde der SfZ schloss den Festakt im Haus Oberallgäu. Informationen zum aktuellen Programm der SfZ unter www.sfz-sonthofen.degts

Die Zunftmeistergarde präsentierte den aktuellen Gardetanz der Sonthofer Fastnachtszunft. © Josef Gutsmiedl