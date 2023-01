Das neue Chancenaufenthaltsrecht eröffnet Perspektiven auch für Menschen im Oberallgäu

Von: Lajos Fischer

Carolin Wirth von der Migrations- und Flüchtlingsberatung des Caritasverbandes in einem Beratungsgespräch. © Lajos Fischer

Oberallgäu – Im Landkreis Oberallgäu leben zurzeit 222 geduldete Ausländer. Für etwa die Hälfte eröffnen sich neue Perspektiven durch das Chancenaufenthaltsrecht.

Das Anfang Dezember vom Bundestag verabschiedete Chancenaufenthaltsrecht (§104c Aufenthaltsgesetz) trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Bundesregierung spricht von einem Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik. Der wichtigste Inhalt des neuen Gesetzes ist, dass Geduldete, die am Stichtag vom 31. Oktober 2022 länger als fünf Jahre in Deutschland lebten, eine Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hofft, dass durch die neue Regelung die bisherige Praxis von „Kettenduldungen“ beendet werde.

Kurz erläutert: Als „Geduldete“ gelten Ausreisepflichtige, die vorübergehend in Deutschland bleiben dürfen, weil sie nicht abgeschoben werden können. Das liegt beispielsweise daran, dass sie keine Ausweisdokumente nachweisen können oder eine Krankheit haben, die im Herkunftsland nicht behandelt werden kann. Die Duldung ist befristet. Nach dem Ablauf dieser Frist können sie eine weitere Duldung bekommen – dabei spricht man oft von „Kettenduldungen“

In der Bundesrepublik gab es laut Ausländerzentralregister an dem genannten Stichtag 248 182 Geduldete, von ihnen leben 222 im Landkreis Oberallgäu. Laut Auskunft des Landratsamtes erfüllt etwa die Hälfte die Voraussetzung eines fünfjährigen Aufenthaltes. Bundesweit sind es 137 373. Der Mediendienst Integration schätzt, dass etwa 98 000 (72 %) einen Antrag stellen und rund 33 500 (25 %) ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten werden.



Antragsstellung aktuell möglich

Die Betroffenen können aktuell im Landratsamt Oberallgäu einen Antrag stellen, wie die Pressestelle auf Anfrage des Kreisbote mitteilte. Voraussetzung neben dem fünfjährigen Aufenthalt ist, dass sie sich schriftlich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen.

Straftäter (ab einer bestimmten Schwelle) und Gefährder sind aus dieser Regelung ausgeschlossen, aber auch Personen, die die Klärung ihrer Identität wiederholt vorsätzlich durch Falschangaben verhindert haben. Die bloße Nicht-Mitwirkung bei der Passbeschaffung hat keine negativen Auswirkungen. Die Gewährung des Aufenthaltstitels für 18 Monate ist keine Kann-Regelung: Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, sind die Ausländerbehörden verpflichtet, diese auszustellen.



Chancen auf 18 Monate beschränkt

Ab Erhalt des Aufenthaltstitels tickt die Uhr. In dieser Zeit müssen die Betroffenen alle weiteren Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht erfüllen. Wenn sie das im vorgegebenen Zeitrahmen schaffen, sind sie fast am Ziel. Sie müssen nur noch – unbedingt vor dem Ablauf der 18-monatigen Frist – eine neue Aufenthaltserlaubnis beantragen. Wenn sie es nicht schaffen, fallen sie in den Status eines Geduldeten zurück.



Bei der Übergabe des Aufenthaltstitels informieren die Ausländerbehörden die Menschen über die zu erfüllenden Vorgaben. Dazu gehört, dass sie über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse verfügen (Stufe A2), ihren Lebensunterhalt überwiegend durch Arbeit verdienen und einen Pass haben beziehungsweise ihre Identität nachweisen. Außerdem müssen sie Grundkenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung und Lebensverhältnisse hierzulande vorweisen.

Für Menschen bis zu 27 Jahren gibt es Sonderregelungen, zum Beispiel müssen sie ihren Lebensunterhalt nicht selber sichern können, wenn sie sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden. Mit Erleichterungen rechnen können auch Familienmitglieder und Menschen mit Behinderung.



Beratung und Unterstützung

Die Ausländerbehörden sind angehalten, die Betroffenen bei ihren Bemühungen in den kommenden eineinhalb Jahren beratend zu unterstützen. Laut der Mitteilung des Landratsamtes werde diese Aufgabe das Amt für Migration in Sonthofen erfüllen. Das Amt kann ergänzend oder alternativ auch auf andere Hilfsangebote hinweisen.



Im südlichen Oberallgäu ist die Migrations- und Flüchtlingsberatung des Caritasverbandes (Hochstraße 5 in Sonthofen, Telefon 08321 / 6189430) die einzige Stelle, die diese Beratung anbietet. Die beiden Sozialpädagoginnen Caroline Wirth und Monika Zeilhuber-Lang loben in einem Gespräch mit dem Kreisbote die gute Zusammenarbeit mit dem Amt für Integration. Sie betonen aber auch, dass es natürlich einen Unterschied zwischen dem Auftrag eines Amtes und der Beratungsstelle eines Wohlfahrtsverbandes gebe.



Zu wenige Integrations- und Sprachkurse

Einige Anfragen von Menschen mit einer Duldung seien bei ihnen bereits eingetroffen. Die Herausforderungen durch die zu erfüllenden Aufgaben dürfe man nicht unterschätzen und die 18 Monate seien schnell vorbei, betonen die beiden Pädagoginnen. Eine Verlängerung der Frist sei in der jetzigen Regelung nicht vorgesehen.

Zurzeit müsse man beispielsweise mehrere Monate auf einen Platz in einem Integrations- beziehungsweise Sprachkurs warten. „Es ist in dem Fall ratsam, erst dann den Antrag auf den Aufenthaltstitel zu stellen, wenn jemand einen sicheren Sprachkursplatz in Aussicht hat“, sagt Wirth. Sie würden gemeinsam mit den Betroffenen einen strategischen Plan erstellen, wie diese die zur Verfügung stehenden eineinhalb Jahre effektiv nutzen können und sie dann auf dem Weg intensiv begleiten.



Komplizierte Wege der Passbeschaffung

Die Passbeschaffung bedeute eine ganz besondere Herausforderung, erläutert Zeilhuber-Lang. Die Wege seien oft sehr kompliziert. Der neue Aufenthaltstitel ermögliche, dass die Menschen ausreisen und sicher nach Deutschland zurückkehren können. Manche Länder hätten in der Bundesrepublik gar keine Auslandsvertretung, manche nur Konsulate, die keine Pässe ausstellten. In anderen europäischen Ländern finde man aber oft zuständige Botschaften.

Für die Menschen sei jetzt der Weg frei, beispielsweise nach Paris zu fahren, um das ersehnte Dokument ausstellen zu lassen. Auch eine Reise mit dem Ziel der Passbeschaffung ins Herkunftsland komme in manchen Fällen infrage. „Das bedeutet für viele eine Zwickmühle“, ergänzt Caroline Wirt. „Ihre Flucht nach Deutschland war mit traumatischen Erlebnissen verbunden. Sie haben große Angst zurückzureisen.“



Der erste Schritt in die richtige Richtung

„Wir hoffen, dass möglichst viele die Chance nutzen können. Viele sind seit acht Jahren da oder noch länger. Manche von ihnen sind noch als Jugendliche nach Deutschland eingereist und haben ein großes Bestreben, hier integriert zu werden“, berichtet Zeilhuber-Lang von ihren Erfahrungen. „Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung: eine Chance für die, die lange hier sind. Wir hoffen, dass sie in den 18 Monaten alles schaffen“, sagt Wirth.

Beide sind sich einig: Der nächste logische Schritt wäre, die zeitliche Einschränkung aufzuheben, damit auch diejenigen eine Chance bekommen, die erst in einem Jahr seit fünf Jahren in Deutschland leben.



Zugang zu den Integrationskursen ausgeweitet

Das Aufenthaltsrecht wurde auch in einigen weiteren Punkten verändert: Gut integrierte Jugendliche und junge Volljährige sollen bereits nach drei Jahren (bisher 4) Aufenthalt in Deutschland sowie bis zum 27. (bisher 21.) Lebensjahr die Möglichkeit für ein Bleiberecht bekommen.



Außerdem soll der Zugang zu Integrationskursen und Berufssprachkursen künftig allen Asylbewerbern im Rahmen verfügbarer Plätze offenstehen. Das Landratsamt Oberallgäu begrüßt, dass die Anzahl der Berechtigten sich dadurch deutlich erhöhe, da die Integration möglichst frühzeitig durch die Integrationskurse beziehungsweise Berufssprachkurse beginnen könne. Nachdem im Landkreis Oberallgäu die Hälfte aller Asylbewerber bisher schon aufgrund der guten Bleibeaussichten berechtigt gewesen sei, erhöhe sich die Zahl der Berechtigten um circa 230 Personen.



Familiennachzug

Auch der Familiennachzug zu drittstaatsangehörigen Fachkräften wird erleichtert, indem für nachziehende Angehörige das Erfordernis eines Sprachnachweises entfällt. Gerade diese Regelung bedeute eine große Erleichterung, betont Caroline Wirth. Für Frauen sei der Besuch eines Sprachkurses oft und in vielen Ländern mit hohen Hürden verbunden. Viele hätten Reisezeiten bis zu vier Stunden auf sich nehmen müssen, um an einem Sprachkurs teilnehmen zu können. „Gut, dass diese Pflicht wegfällt“, ist ihr Fazit.



Erleichterte Ausweisung und Abschiebehaft

Die Bundesregierung will die Rückführung insbesondere von Straftätern und Gefährdern konsequenter als bisher durchsetzen. Bei diesen Personen soll die Ausweisung und die Anordnung von Abschiebungshaft erleichtert werden. „Ob und wie die Änderungen zur Erleichterung von Abschiebehaft sich auswirken, kann aktuell nicht beurteilt werden. Bisher lagen die Probleme der Rückführung eher in der Passbeschaffung, Identitätsklärung und der Aufnahmebereitschaft der betroffenen Staaten“, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

