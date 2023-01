Gelebte deutsch-französische Freundschaft zwischen Jugendlichen aus Sonthofen und Duclair

Von: Lajos Fischer

Schülerinnen und Schüler des Sonthofer Gymnasiums vor den Stellwänden ihrer Ausstellung über deutsch-französische Schulpartnerschaften. © Lajos Fischer

Sonthofen – Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Sonthofen nehmen an einem deutsch-französischen Schüleraustausch teil. Sie schildern ihre Erfahrungen.

„Zwischen bayerischen und französischen Schulen bestehen 438 Partnerschaften, die von Schüleraustauschen geprägt sind“, steht es in der Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus am Deutsch-Französischen Tag 2023. Zwei davon werden vom Gymnasium Sonthofen mit Schulen in Gap und Duclair seit Jahren intensiv gelebt.

Zurzeit thematisiert eine kleine interaktive Ausstellung in der Aula die Freundschaft zwischen den Jugendlichen der beiden Länder. Aus diesem Anlass sprach der Kreisbote mit einigen Schülerinnen und Schülern der Klasse 8c, bei denen kurz vor Weihnachten eine Gruppe aus dem Collège Gustave Flaubert in Duclair zu Gast war.



Aufregende Vorbereitung

„Es war richtig aufregend“, erzählt Jannis. „Wir haben uns ewig darauf vorbereitet und Sachen geplant, die wir mit ihnen unternehmen können.“ Die Schüler seien bereits im Vorfeld per Chat und Whatsapp in Kontakt getreten. „Ich habe mich gefreut, sie endlich persönlich kennenzulernen.“

An dem Wochenende, zwei Wochen vor Weihnachten, hat es im Allgäu viel geschneit, deswegen kam der Bus aus Frankreich mit großer Verspätung an. „Wir wurden immer aufgedrehter im Laufe des Abends“, berichtet Leyla. Bei der Ankunft seien alle auf einmal zur Bushaltestelle gerannt. „Ich habe realisiert: Ein fremder Mensch wird bei mir wohnen. In dem Moment habe ich mein ganzes Französischwissen vergessen.“



Mehrsprachigkeit und Sprachbarrieren

Die Sonthofer Schüler lernen seit drei Jahren Französisch, die französischen seit ein-zwei Jahren Deutsch. „Am Anfang sprachen wir mit meinem Gastschüler Englisch, dann immer mehr Französisch, am Ende sprach er oft Deutsch“, erinnert sich Fabian. Im Laufe der Woche hätten sie sich an die gleichzeitige Verwendung mehrerer Sprachen gewöhnt. „Auch in den Tagen, als sie weg waren, habe ich immer wieder nachgedacht, wie ich es in Englisch und Französisch sagen würde“, meint Laura.

Sprachbarrieren habe es vor allem in der Familie gegeben, fügt sie hinzu. „Als wir meine Großeltern besuchten, habe ich übersetzt“, erzählt Moritz stolz. Julia: „Ich fand es richtig cool, dass ich durch den Austausch mein Wissen in die Praxis umsetzen konnte. Ich habe Vokabeln gebraucht, über die ich gedacht habe, sie nie zu gebrauchen. Wir haben viel dazu gelernt“, sagt Julia. Es habe sich gelohnt, sich in den letzten Jahren im Unterricht anzustrengen.



Weihnachtszauber im Allgäu

Die Kolleginnen aus Frankreich wünschten sich als Termin die Zeit vor Weihnachten, weil die Jugendlichen in der Normandie so etwas nicht erleben könnten, berichtet Simone Hartmann, die als zuständige Lehrerin den Austausch organisiert. „Dieses Mal haben sie viel miterlebt: die Nikolausballonfahrt, die Klausen, den Weihnachtsmarkt. Die Kulisse mit den verschneiten Bergen finden sie gigantisch.“

Für die Franzosen sei alles neu gewesen, sagt Benjamin. „Die Weihnachtszeit dort ist anders als hier. Auch die Plätzchen waren neu für sie.“ Das Wochenende gehörte den Familien. „Wir sind mit meinem Austauschpartner und einem Freund zusammen rodeln gegangen. Es war schön zu sehen, wie er sich über den Schnee gefreut hat“, berichtet Pirmin.



Neue Freundschaften entstehen

Sind in der kurzen Zeit Freundschaften entstanden? „Wir sind absolut befreundet“, sagt Laura begeistert. „Ich finde es schade, dass sie gegangen ist, weil sie uns ans Herz gewachsen ist.“ Am Ende sei die eine oder andere Träne geflossen. Sie bedauert, dass nach dem Rückbesuch kein weiteres Treffen vorgesehen sei. Deswegen würden sie sich gemeinsam darüber Gedanken machen, wie sie sich im Urlaub treffen könnten. „Nach der Woche waren wir sehr gut befreundet“, berichtet Moritz. „Ich schreibe mit ihm sehr viel, momentan über die Handball WM. Wir schicken uns Videos und tun alles, um die Freundschaft aufrechtzuerhalten.“



Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Sonthofen und ihre Lehrerin Simone Hartmann (vierte von links) am Deutsch-Französischen Tag in der Aula. © Lajos Fischer

Sie hätten sich gut verstanden, aber diese Freundschaft sei anders als mit den engen Freunden, meint Leyla. Sie habe sich aber auch mit einigen anderen Austauschschülern angefreundet. „Cool fand ich, dass die Franzosen auch untereinander befreundet waren“, so Benjamin. Sie hätten deshalb auch die Freunde der Freunde getroffen und viel über Sport geredet. „Da gleichzeitig die Fußball-WM lief, verabredeten wir uns, um die französischen Spiele anzugucken. Wir haben mit ihnen mitgefiebert.“ „Untereinander in der Klasse waren sie netter als wir“, stellt Pirmin selbstkritisch fest.



Gastgeschenke aus der Heimat

Zu den ersten Eindrücken gehörten die Gastgeschenke. „Sie haben sich viel Mühe gegeben und haben viele Spezialitäten aus ihrer Heimat mitgebracht“, erinnert sich Linda. „Es war eine nette Geste“, meint Leonie. „Ich überlege die ganze Zeit, was ich als Gastgeschenk mitnehme.“



Das Essen sei in Frankreich ganz anders als bei uns, behauptet Hannes. Er spricht über „komische Kombinationen.“ Sein Gastschüler habe beispielsweise Marmeladentoast in Kakao getunkt. Lisa sagt über ihre Austauschpartnerin: „Sie hat so gegessen wie wir, aber ziemlich wenig. Sie hat jedoch alles ausprobiert.“ Jannis freut sich, beim Gegenbesuch die traditionelle französische Küche kennenzulernen. „In der Kantine dort soll das Essen viel besser sein.“



Unterschiede und Gemeinsamkeiten

„Sie sind überhaupt nicht anders als wir“, meint Leonie. Der Musikgeschmack sei vielleicht anders, trotzdem hätten sie gerne gemeinsam gefeiert. „Sie wurden gleich erzogen wie wir“, ergänzt Moritz. In Duclair gebe es Zäune um die Schule, berichtet Benjamin. „Hier ist alles entspannter.“ Seine Lehrerin ergänzt: „Die Schüler bekommen hier mehr Eigenverantwortung.“ Moritz erzählt, dass die französischen Schüler während ihres Aufenthalts ein Tagebuch hätten schreiben müssen.

Außerdem hätten sie jeden Tag drei neu gelernte deutsche Wörter dokumentieren sollen. „Ich habe beim Tagebuch gerne geholfen.“ Lisa fügt hinzu: „Die französischen Lehrer sind wie unsere hier.“ Ihre Austauschpartnerin sei überrascht gewesen, dass es in Sonthofen an der Schule so viele Schüler gebe; die Schule dort sei wesentlich kleiner.



Komplett neue Erfahrungen

„Es ist schade, dass sie weg sind. Aber ich bin auch froh, weil es eine anstrengende Woche war“, blickt Benjamin zurück. Jonas bestätigt: „Ich war jeden Abend so müde, es war anstrengend, auf Französisch nachzudenken.“ „Es war eine komplett neue Erfahrung“, meint Moritz. Beim Abschiedsabend seien viele Tränen geflossen, erinnert sich Simone Hartmann. „Wir haben jeden umarmt und geweint“, berichtet Leyla.



Der Gegenbesuch in der Normandie ist für die letzte Woche vor den Osterferien geplant. „Ich freue mich, meinen Franzosen wiederzusehen und seine Geschwister, seine Eltern kennenzulernen“, sagt Jannis. „Aber ich freue mich auch auf die Busfahrt, 13 Stunden mit unserer chaotischen Klasse nach Frankreich zu fahren.“

Transparent aus der Schulausstellung. © Lajos Fischer

Sein Austauschpartner habe viele ältere Geschwister, berichtet Jonas. Er sei gespannt, wie er mit ihnen klarkomme. „Mein Gast war hier etwas verschlossen, mich interessiert, ob er dort mehr redet“, so Hannes. „Ich habe vor, dort mit Französisch klarzukommen“, verspricht Moritz. Er wolle mit der Familie auf jeden Fall in ihrer Muttersprache sprechen. Ob es auch mit seinem Austauschschüler klappe, müsse er schauen: Im Allgäu hätten sie sich hauptsächlich Englisch verständigt.



Eine Riesenchance für die Zukunft

Der Austausch basiere auf gutem Verständnis unter Kollegen, deswegen bleibe er erhalten, fasst Simone Hartmann zusammen. Persönliche Freundschaften seien der Schlüssel. Wenn nötig, wolle jeder den Kontakt in gute Hände weitergeben, weil es etwas sehr Wertvolles sei.

Der Austausch dieses Jahr habe einige Besonderheiten: Die Erfahrung nach Corona, dass jemand real komme und dass sie real nach Frankreich fahren. „Es ist ein anderes Erlebnis, wenn man in Duclair aus dem Bus rauskommt und man kennt sich. Die französischen Schüler sind dieses Mal eine sehr kommunikative, tolle Truppe.“ Ihr Fazit: „Über den Tellerrand hinausschauen mit der begeisterungsfähigen Jugend auf beiden Seiten ist eine Riesenchance!“