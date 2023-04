Glückwünsche vom Altlandrat Kaiser

Gelebte kommunale Partnerschaft: Vor 50 Jahren wurde die Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe gegründet

Von: Josef Gutsmiedl

Ehemalige und Amtierende: Die fünf Bürgermeister der „Hörnerdörfer“ mit (hintere Reihe von links) Konrad Kienle (Balderschwang), Alois Ried (Ofterschwang), Rolf Walter (Bolsterlang), Bruno Sauter (Fischen) und Frank Fischer (Obermaiselstein), sowie (vorne von links) die Altbürgermeister Alfons Bilgeri, Hans Buhl und Jürgen Görres. © Josef Gutsmiedl

Fischen – Vor 50 Jahren, im Jahr 1973, schlossen sich fünf bislang selbständige kleine Gemeinden im Landkreis Oberallgäu zu einer Art „Ehe“ zusammen und bildeten eine Verwaltungsgemeinschaft. Die nahen Berge – allesamt mit dem Namenszusatz „Horn“ – gaben den Namen: „Hörnerdörfer“.

Im Zuge der damals in Bayern angestoßenen Gemeindegebietsreform wurde die Landkarte im Freistaat neu geordnet, um aus 5000 Gemeinden 2000 ähnlich große und leistungsfähige Kommunen zu bilden, die sich auch an größere, kostenintensive Vorhaben wagen konnten.

Einen Sonderweg gingen dabei einige kleine Kommunen, die sich zu sogenannten Verwaltungsgemeinschaften zusammenschlossen -– politisch weiter selbständig, doch unter einem gemeinsamen „Dach“ mit Verwaltungsstrukturen wie die im Zuge der Neustrukturierung gebildeten „neuen“ Kommunen im Freistaat. Im Oberallgäu bildete sich damals die VG Hörnergruppe mit Fischen, Ofterschwang, Obermaiselstein, Bolsterlang und – etwas später – Balderschwang. Jetzt wurde das 50-jährige Bestehen dieser Gemeinschaft gewürdigt – eine „Goldene Hochzeit“ gefeiert.

Erfolge durch Zusammenhalt

Die damals geschaffene Konstruktion beschrieb Alois Ried, der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe – gebildet aus den Gemeinden Fischen, Obermaiselstein, Bolsterlang, Ofterschwang und Balderschwang – als „Molekül“. Also ein Verbund aus Atomen, der charakteristische Eigenschaften habe. Alleine könnten die Atome nichts Besonderes werden, zusammen aber, zusammengehalten von Gemeinderäten und Bürgermeistern, vieles erreichen.

Nicht zuletzt die „Energie“ der Protonen und Neutronen, so Hörnergruppen-Chef Alois Ried weiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen, seien es, die letztlich gemeinsam für Stabilität sorgten. „Man muss schon aufpassen, dass sich die stabilen Atome nicht verändern“, unterstrich Ried. „Also pflegen wir das Molekül und sind zusammen stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Wissen, Engagement und Schlagkraft.“



Glückwünsche vom Altlandrat Kaiser

Altlandrat Gebhard Kaiser warf einen Blick zurück auf die Zeit der Gebietsreform in Bayern, während der er selbst als junger Gemeinderat in Wiggensbach „gekämpft“ habe. Auch die Entwicklung der ersten Verwaltungsgemeinschaft in Bayern, die VG Hörnergruppe, konnte Kaiser mitverfolgen und nach der offiziellen Gründung am 1. April 1973 begleiten. „Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit!“ gratulierte der Altlandrat.



Ganz einfach ging diese „Hochzeit“ damals offenbar nicht über die Bühne, wie sich Gebhard Kaiser erinnerte. Fischen wuchs um die Dörfer Au, Ober- und Unterthalhofen, und behördlich angeordnet wurde Burgegg ebenfalls Fischinger Ortsteil, während Schöllang nach Oberstdorf wollte. „Mutige Bürgermeister“ hätten die Hochzeit schließlich eingefädelt und die VG gegründet, so Kaiser weiter.

Bürgermeister als „Motoren“

Balderschwang jenseits des Riedbergpasses sei damals nicht so mutig gewesen, und kam erst 1978 dazu, fühle sich seitdem aber besonders wohl in der Hörnergruppe. Mutig sei es zudem gewesen, bald ein eigenes Verwaltungsgebäude zu bauen, und doch gleichzeitig in den einzelnen Gemeinden präsent zu sein. „Es ist ein großes Verdienst der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der Vertreter der VG, dass auch 50 Jahre nach der Gründung alles noch gut funktioniert!“ Kaiser weiter: „Die Bürgermeister waren die Motoren der positiven Entwicklung.“



Kaiser wertet den Erfolg der Gebietsreform und auch der VG Hörnergruppe als Ausdruck einer gelebten kommunalen Selbstverwaltung. Er selbst habe stets für eine lokale Entscheidungskompetenz gestritten: „Hier, wo es um die Gestaltung des unmittelbaren Lebensumfeldes der Menschen geht, liegen die Wurzeln der Demokratie. Und dies zu verteidigen, ist unser Auftrag.“ Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sei ein wesentliches Ziel der Gemeindegebietsreform gewesen. „Lassen wir uns diese niemals aus der Hand nehmen.“ Die gewählten Vertreter vor Ort müssten bestimmen. Dies müsse auch in den nächsten 25 Jahren so bleiben, appelliert der Altlandrat.