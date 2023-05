Saubermacher am Baggersee

Sportvereine aus Sonthofen und Immenstadt haben sich zusammengetan, um den Sonthofer Baggersee von Unrat zu befreien. © privat

Sonthofen – Drei Sportvereine aus Sonthofen und Immenstadt befreiten in einer gemeinsamen Aktion den Sonthofer Baggersee von Unrat und Müll.

In einer gemeinsamen Aktion trafen sich die Mitglieder des Tauchvereins USC-Marlin Sonthofen, des Allgäu Tauch Club Immenstadt und des Angelvereins Stadtfischer Sonthofen 1963 e.V. am Sonthofer Baggersee, um diesen von Unrat und Müll zu befreien.

Acht Taucher bargen unter anderem Getränkeflaschen, Golfbälle, Schwimm- und Taucherbrillen sowie weitere Gegenstände, die nicht in das Gewässer gehören. Von den Tauchern an Land gebracht übernahmen die Angler die Zusammenführung der Fundstücke in der Nähe der Fischerhütte, um dann die Entsorgung zu organisieren.

Jährliche Wiederholung geplant

Für alle Beteiligten und für den See ein großer Erfolg. In Zukunft soll die Aktion jährlich wiederholt werden.