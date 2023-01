Gelungene Renovierung der Schöllanger Burgkirche

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Die Burgkirche bei Schöllang wirkt wie ein heller Stern über dem Illertal. © Josef Gutsmiedl

Schöllang – Die letzten umfassenden Sanierungsarbeiten der „Burg“ liegen schon gut ein halbes Jahrhundert zurück. Jetzt erstrahlt die Kirche wieder in neuem Glanz.

Einen markanteren Standort gibt es kaum: Auf der Ostseite der Iller zwischen Sonthofen und Oberstdorf – bei Schöllang – steht die Burg­kirche. Weithin sichtbar. Unübersehbar. Diese exponierte „Insel-Lage“ verhalf der Burgkirche St. Michael schließlich zum Ruf, eine „kleine Schwester” der berühmten Kirche Mont Saint Michel an der fanzösischen Atlantikküste zu sein; oder der italienischen Monte Sant‘Angelo am Gargano in Italien.

Wie dem auch sei – jetzt war es an der Zeit, dringende Instandhaltungsarbeiten anzupacken, die zwischen April und Herbst im vergangenen Jahr ausgeführt wurden.



Traumhafte Kulisse

„Wegen des traumhaften Kulisse und des schier endlosen Blicks über das obere Illertal, wird die Burgkirche gerne von Ausflüglern besucht”, weiß Kirchenpfleger Hans-Peter Böck. Aber auch eine Wallfahrt von Burgberg aus führt zur Kirche auf dem Hügel bei Schöllang.



Die letzten umfassenden Sanierungsarbeiten liegen schon gut ein halbes Jahrhundert zurück. Jetzt musste der Dachstuhl erneuert werden, ebenso die Schindelung des Dachs auf der Nordseite. Im Zuge der Arbeiten wurde schließlich auch die Außenfassade renoviert. Die schmucke Kirche auf dem steil aufragenden Hügel „strahlt” wieder wie ein heller Stern über dem Illertal.



Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden

„Der Kostenrahmen von rund 360 000 Euro konnte eingehalten werden, trotz der Kosten­explosion, die mitten in die Arbeiten platzte”, so Hans-Peter Böck. Mehr noch: Das Geld reichte schließlich sogar, um die Außensanierung anzugehen, die nicht von der Diözese bezuschusst wurde.

Knapp zwei Drittel der Gesamtkosten trägt die Diözesankasse; der Eigenanteil der Pfarrei beträgt 90 000 Euro. Weitere Zuschüsse und Förderungen betragen 50 000 Euro.



Nicht verschweigen will Kirchenpfleger Böck auch den großartigen ehrenamtlichen Helfereinsatz mit über 70 Arbeitsstunden – vor allem beim Ausräumen, Reinigen, Abbau der Ausstattung und deren späterem Wiedereinbau nach der Renovierung.



Ein vorgeschichtlicher Kultplatz

Eine richtige Burg stand auf dem exponierten Hügel wohl kaum. Womöglich war der Platz in vorgeschichtlicher Zeit ein Kultplatz und später eine Art Bastion in unruhigen Zeiten. Erstmals erwähnt wurde die kleine Kirche St. Michael auf dem großen Hügel im Jahr 1351; Teile des Gebäudes sind offenbar noch wesentlich älter.

An Pfingsten 1579 zerstörte ein Blitzschlag den Dachstuhl und den Turm samt drei Glocken. Schon ein Jahr später war der Dachstuhl wieder aufgebaut und zeigt sich seitdem in etwa in der heutigen Form. Zwischen 1969 und 1985 gab es einige Renovierungen. Aus dem Jahr 1969 stammte auch das jetzt erneuerte Schindeldach aus Zedernschindeln.

Wie viele Kirchen im dem Land, war auch die Burgkirche im Zuge der bayerischen Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts zum Abbruch bestimmt. Doch damals kämpften die Schöllanger um ihre Burgkirche und erzwangen deren Erhalt. Seit 1804 dient sie als Friedhofskapelle. Der Friedhof wird von Schöllang, Rubi, Reichenbach, Au, sowie Unter- und Oberthalhofen genutzt