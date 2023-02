Das Museumscafé im „Herzstück“ des neuen AlpenStadtMuseums in Sonthofen

Von: Josef Gutsmiedl

Das sympathische Trio mit (von links im Foto) Sonja Karnath, Kerstin Spiegelt und Alexandra Schäfer aus dem Projektteam der Stadtverwaltung hatte die Entstehung des neuen Museums engagiert begleitet. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Im „Herzstück“ des neu eröffneten AlpenStadtMuseums wartet ein attraktives Museumscafé auf seine Gäste.

„Hoch her“ ging es bei der Eröffnung des neuen AlpenStadtMuseums in Sonthofen. Am Eröffnungswochenende war an beiden Tagen das neue „Heimatmuseum“ bei freiem Eintritt zugänglich und wurde regelrecht „überrannt“ von vielen Interessierten, die das neue Museum sehen und erkunden wollten.

Viele wollten nicht nur sehen, was es „Neues“ im Museum gibt, sondern auch das „alte Heimathaus“ in neuer Aufmachung wiederfinden. Das alte Bauernhaus ist nach wie vor das Herzstück des Museums. Zu einem ganz neuen „Herzstück“ des AlpenStadtMuseums und einem attraktiven Treffpunkt wurde das neue Museumscafé schon am ersten Tag.

Besuch auch ohne Museumseintritt möglich

Das Projektteam der Stadtverwaltung hatte die Entstehung des neuen Museums engagiert begleitet und sorgte für eine perfekte Premiere in dem Begegnungsort. Zu den Öffnungszeiten des AlpenStadtMuseums ist der Cafébesuch übrigens auch ohne Museumseintritt möglich – Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.