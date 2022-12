Gelungenes Nikolausturnen beim TSV Sonthofen

Teilen

S‘Päckle vom Nikolaus – bleibende Erinnerungen. © Ehrenfeld

Sonthofen – Turnerinnen und Turner des TSV Sonthofen begeistern mit kreativen Einlagen beim Nikolausturnen.

„Wia allat“ hat die Turnabteilung, der mit über 1100 Mitgliedern größten Abteilung des TSV Sonthofen, am 1. Advent wieder ihr traditionelles Nikolausturnen durchgeführt. Es war das 69. Nikolausturnen, nachdem es wegen Corona zwei Mal ausfallen musste.



Dennoch war es heuer eine denkwürdige Sportveranstaltung, denn anno 1952 war die Geburtsstunde des legendären Nikolausturnens. 50 Turnerkinder führten damals ihren Familien ihre kleinen und großen Turnkünste vor. Heute, 70 Jahre später, waren es weit über 300 Kinder. „Es hätten aber noch viel, viel mehr sein können“, meinte Abteilungsleiter Norbert Just, „aber krankheitsbedingt mussten viele Kinder absagen.“



Sportlicher Auftakt beim Nikolausturnen des TSV Sonthofen

Bürgermeister Christian Wilhelm gratulierte der Turnabteilung für ihren tollen sportlichen Auftakt nach Corona, da die Pandemie auch das Vereinsleben zum Erliegen gebracht hatte. Viele Vereinsmitglieder hätten aufgehört, berichtete Norbert Just, auch in seiner großen Turnabteilung. In manchen Gruppen sei deshalb ein Neuaufbau nötig und da wären sie schon mittendrin.



Gerd Freudenberg, Ehrenmitglied des TSV Sonthofen und Urgestein der Turnabteilung, stellte angesichts der vielen Kindergartenkinder und Schulkinder fest, dass Norbert Just mit seinem Team eine hervorragende Nachwuchsarbeit leistet. „Anderswo im Oberallgäu werden die Turnabteilungen aufgegeben, aber bei uns boomt das Kinderturnen. Und erst recht die vielen Jugendtrainer, die er als Helfer ausgebildet hat! Toll! Ich ziehe vor ihm meinen Hut!“



Nikolaus mit seinen Klausen besucht Turnverein Sonthofen

Schon beim Aufwärmen klatschten die Eltern fleißig mit. Dann kam der Nikolaus mit seinen Rumpelklausen. Davon ließen sich die Kinder aber nicht beeindrucken, auch nicht die Allerkleinsten vom Babyturnen und Mutter-Kind-Turnen. 50 Minis waren nämlich mit der Zauberschnur und Mami oder Papi als Turngerät beschäftigt. Mit großen Augen nahmen sie den Nikolaus erst wahr, als er ihnen ein Päckle schenkte.



Jetzt war die Halle frei für rund 120 Kindergartenkids in ihren roten Trikots. Bankturnen und Bewegungsparcours waren angesagt und das taten sie mit einer großen Begeisterung. Diesem fröhlichen Gewusel folgte die Einrad-Gruppe mit akrobatischen Vorführungen auf ihrem kippeligen Sportgerät – Seilhüpfen mit dem Einrad? Riesenapplaus!



Kreative Show der kleinen Turnerinnen und Turner

Dann durften endlich die jüngeren Schulkinder auf die blaue Matte. Über 60 Kinder tauchten mit einem Riesenspaß und voll fokussiert in ihren Geräteparcours ein, bestehend aus Kasten, Sprungbretter, Schwebebalken, Boden, Medizinball und Sprungseile. „Wechsel! Wechsel!“ war immer wieder aus 60 Mündern zu hören und die Gruppen bewegten sich zur nächsten Station.

Für ihre Familien hatten sie erst zum Schluss wieder einen Blick übrig, aber voller Stolz und Glückseligkeit. Die älteren Schulkinder, ebenfalls rund 60 an der Zahl, zeigten ihr höheres Turnniveau an Boden, Trampolin und Barren recht spielerisch, routiniert, cool und mit viel Freude.



Turnende Pipi Langstrumpf und die Schlümpfe

Die Wettkampfgruppe „Kasten Boden“ brannte sodann ein Feuerwerk der Turnkunst ab. Über dieses Turnniveau staunten die Kindergartenkids nicht schlecht und die Zuschauer waren begeistert. Kurz darauf tollte Pipi Langstrumpf mit ihren Freundinnen der Leistungsgruppe (weiblich) durch die Halle. Allerdings wurde ihr Spiel durch einen Überfall von Piraten unterbrochen, welche aber nach einem hochkarätigen Turn-Battle vertrieben werden konnten.

Im nun friedlichen Turnambiente fühlte sich auch eine Gruppe von Schlümpfen der Leistungsgruppe (männlich) wohl. Wäre da nur nicht der böse Zauberer Gargamel, der es auf Schlümpfe abgesehen hat. Doch den von Timur Tokat ausgebildeten Turn-Schlümpfen gelang es sehr zur Freude der Kinder, mit akrobatischen Flugnummern dem Bösewicht stets zu entkommen.



Nikolausturnen beim TSV Sonthofen großer Erfolg

Die Vorsitzende des TSV Sont­hofen, Heidi Adelgoß, freute sich über die vielen tollen Vorführungen der Kinder und dankte allen Beteiligten dafür ganz herzlich.



Abteilungsleiter Norbert Just wiederum war überglücklich, denn es war das erste Nikolausturnen unter seiner Regie. Der überwältigende Applaus sei für ihn und seine Turnerkinder mehr als eine Belohnung. „Es gibt mir und meinem Team Kraft und Motivation für das ganze vor uns liegende Sportjahr!“