Ein geplanter Lückenschluss am Immenstädter Kalvarienberg stößt auf Kritik

Von: Josef Gutsmiedl

Ansichtssache: Die Befürworter sagen, die Visualisierung sei nicht realistisch, die Gegner des Projektes meinen, die geplanten Neubauten verhageln das Stadtbild. © privat

Immenstadt – Gar nicht begeistert – im Gegensatz zur großen Mehrheit im Stadtrat – sind viele Anwohner des Kalvarienbergs in Immenstadt. Dort will ein Investor ein größeres Grundstück mit sechs Wohnhäusern „nachverdichten“.

Inzwischen formiert sich Widerstand vor allem bei den Anwohnern an der „Mühlhalde“, die das Stadtbild durch die in ihren Augen massive Bebauung gefährdet sehen. „Wir wollen die Bebauung nicht verhindern“, unterstreicht Kristin Böck. „Sie sollte nur verträglich gestaltet werden.“

Genau hier gehen die Meinung von Stadtrat und Bauausschuss und der „Gegenseite“, den Anwohnern, auseinander. Bernhard Böck verweist auf den allseits geschätzten Blick vom Hausberg Mittag auf die Stadt: Die sechs Punkthäuser im Südhang des Kalvarienberges würden diese Ansicht regelrecht zerstören, so dominant würden die Baukörper aus der Gesamtsicht herausstechen.

„Es sind die Dimensionen, die uns nicht gefallen“

Auch wenn bislang in diesem Stadtteil keine einheitliche Bauweise zu erkennen sei, und es da und dort kaum weniger hohe Häuser gebe, dürfe man das nicht als Freibrief für ein derart massives Wohnbauprojekt nehmen. „Es sind die Dimensionen des Vorhabens, die uns nicht gefallen“, kritisiert Böck und deutet auf das Phantomgerüst, mit dem der Investor die groben Maße eines der geplanten Häuser andeutet.

Sechs Häuser sollen rund um die sogenannte Jakobvilla errichtet werden, jedes rund 15 Meter hoch. Unterm Strich sollen 41 Wohnungen entstehen, das unterste Geschoss soll als Parkdeck die Fahrzeuge der Bewohner aufnehmen. Es werde eng, meint Böck und deutet auf eine Fotomontage, die die Ausmaße der Bebauung und ihre Wirkung auf das Stadtbild verdeutlichen soll. Der Investor will auch die alte mehrgeschossige Villa sanieren und dort sieben weitere Wohnungen anbieten.

Zu wenig Rücksicht auf die Anwohner?

Die großen Neubauten, einer direkt an seiner Grundstückgrenze, so Böck weiter, seien alles andere als eine attraktive Neuerung für den Kalvarienberg. Hier sei es eh schon sehr eng. Die massive Bebauung des Grundstücks rund um die Jakobvilla bringe zwangsläufig mehr Verkehr mit entsprechenden Problemen in das Gebiet: Stellplätze, Winterdienst … Am Mühlhaldeweg gebe es nicht einmal einen Gehweg, ergänzt Kristin Böck. Dass die Stadt das Projekt geradezu durchzuwinken scheine, könne sie nicht verstehen. „Man nimmt nicht groß Rücksicht auf die Belange der Anwohner.“

Die Anwohner wollen sich jetzt in einer Initiative zusammentun, haben schon viele Unterschriften gesammelt und wollen das Ausmaß der geplanten Bebauung reduziert sehen. „Nicht verhindern“, so Kristin Böck, „sondern auf ein erträgliches Maß reduziert, das sich in das Stadtbild einfügt.“