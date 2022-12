Verhalten optimistisch: Oberallgäuer Geschäftsleute sprechen über Zukunftsaussichten

Von: Lajos Fischer

Teilen

Jürgen Gottfried: „Wir haben viele Stamm­kunden, die seit Jahren immer wiederkommen.“ © Lajos Fischer

Oberallgäu – Geschäftsleute im Oberallgäu setzen weniger auf Wachstum, sondern auf Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenservice. Der Arbeitskräftemangel bereitet ihnen Probleme.

Die Krisen unserer Zeit haben viele Gesichter. Kein Wunder, dass sich zurzeit viele Menschen Sorgen um die Zukunft machen. Gleichzeitig meldet das Statistische Bundesamt, dass die deutsche Wirtschaftskraft (Bruttoinlandsprodukt) im dritten Quartal um 0,4 Prozent gestiegen ist und insgesamt robust bleibe. Der Kreisbote wollte wissen, wie Geschäftsmänner und -frauen vor Ort die aktuelle Lage beurteilen und vor allem, welche Entwicklungen sie für 2023 prognostizieren.

„In der Wirtschaft gibt es immer ein Auf und Ab“, fängt Claudia Merkle, Inhaberin des Modehauses Gobert in Sonthofen, das Gespräch an. Wenn man fleißig sei, sich für die Wünsche der Kunden interessiere und persönliche Beratung anbiete, was heutzutage nicht mehr überall selbstverständlich sei, dann bekomme man es gut hin. Sie weist auf den aktuellen Trend hin: „Die Leute kaufen wertig. Sie achten auf Qualität und Nachhaltigkeit. Sie wollen wissen, woher die Sachen kommen.“



Lust auf Lebensfreude

Claudia Merkle: „Die Leute achten auf Qualität und Nachhaltigkeit.“ © Lajos Fischer

Was das Modehaus Gobert den Menschen anbiete, sei vor allem Lebensfreude. „Und die Leute haben immer Lust auf Lebensfreude“, betont Merkle. Es dürfe gerne mal etwas Besonderes sein, fällt ihrem Team bei den Beratungsgesprächen auf. Es mache etwas mit einem, was man anhabe. Entsprechende Kleidung gehöre dazu, wenn man einen schönen Tag erleben wolle.



„Wir sind wirklich zufrieden“, lautet das Fazit von Claudia Merkle.

„Ich bin generell ein positiver Mensch“, beschreibt Axel Reusch, Inhaber des LaufLadens in Sonthofen, seine Einstellung. Natürlich seien alle Leute wegen den steigenden Kosten verunsichert. „Auch unsere Laufschuhe werden teurer, denn auch meine Kosten steigen“, fügt er hinzu. Aus Angst, dass das Geld am Ende nicht reiche, setzten manche den Rotstift an.



Gefragte Trendartikel

Axel Reusch: „Ich bleibe optimistisch: Der Laufsport ist ein angesagter Trend.“ © Lajos Fischer

Reusch bleibt trotzdem optimistisch, weil der Laufsport ein angesagter Trend sei. Er hofft, dass seine Artikel nicht zum Luxus werden. Aber man wisse es nicht genau.



Der LaufLaden veranstaltet auch Laufwettbewerbe. Letztes Jahr haben sie weniger Teilnehmer gehabt, was dem weltweiten Trend entspreche. Seine Hoffnung ist: „Nächstes Jahr haben wir wieder normale Teilnehmerzahlen.“



„Die aktuelle Situation ist gut, wir sind sehr zufrieden“, betont Alexander Huber, Mitinhaber der In Via Reise & Kreuzfahrt GmbH in Burgberg. Eine Prognose abzugeben sei schwierig, aber das Reisebüro rechne mit einem leichten Rückgang.



Auch im Bereich Touristik gebe es im Vergleich zu der Zeit vor Corona steigende Preise. Huber stellt fest, dass das hochpreisige Segment stabiler geblieben sei als das günstige Segment.



Europäische Reiseziele

Alexander Huber: „Vor allem Ziele in Europa sind gefragt.“ © Lajos Fischer

Die Nachfrage für Kreuzfahrten bleibe weiterhin hoch. „Vor allem Ziele in Europa sind gefragt, bei Fernreisen gibt es noch etwas Zurückhaltung. Aber das ändert sich gerade“, lautet die Bewertung des Reisebüro-Chefs.



„Was mich im Moment am meisten umtreibt, ist das Problem, Personal zu bekommen“, sagt Jürgen Gottfried, Inhaber des Spielwarengeschäfts in Sont­hofen. Er suche bereits länger Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Der Markt sei jedoch leergefegt. „Ich biete anständige Konditionen, wir sind trotzdem personell unterbesetzt“, beschreibt er die Situation.



Vom Umsatz her mache Gottfried keine Prognosen mehr: „Ich versuche, auf Sicht zu fahren. Keiner weiß, wie es sein wird.“ Man wisse beispielsweise nicht, wie sich der Tourismus in der nächsten Saison entwickeln werde: „Alles Wundertüten.“



Das Weihnachtsgeschäft sei in Ordnung. Der Umsatz entwickle sich im ordentlichen Bereich. Es gebe kein Rekordgeschäft mehr, eine Steigerung halte er nicht mehr für möglich. Es sei nicht mehr selbstverständlich, das Lager vollzumachen, man müsse mit Vorsicht bestellen.



Treue Stammkunden

Jürgen Gottfried ist „verhalten optimistisch“. Er betont: „Wir haben Gott sei Dank viele Stammkunden: Kinder, Jugendliche und ihre Familien, aber auch Gäste, die seit Jahren immer wiederkommen.“



Lego bleibe weiterhin das Top-Spielzeug, aber die Menschen legen Wert auf nachhaltiges Material, kauften gerne Spielsachen aus Holz, und schauten darauf, wo diese produziert wurden. Die meisten Leute wollten ihr Geld eher lokal ausgeben. Und der Service werde immer wichtiger, hebt auch Gottfried hervor.