Vernetzen und bündeln

Teilen

Bei der Scheckübergabe für die Kreisspitalstiftung (von links nach rechts): Verena Fedke (Allgäu Pflege), Christine Rietzler (Kreisrätin, Bezirksrätin), Dr. Leopold Herz (MdL), Eric Beißwenger (MdL), Joachim Konrad (BGM Altusried), Alexander Hold (MdL, Landtagsvizepräsident), Klaus Holetschek (Bayerischer Staatsminister), Thomas Kreuzer (MdL, Fraktionsvorsitzender), Indra Baier-Müller (Landrätin), Thomas Gehring (MdL, Landtagsvizepräsident) © Gattinger

Oberallgäu – Gleich zwei Fördergeschenke brachte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ins Sonthofener Landratsamt mit: Einen Förderbescheid in Höhe von 2,25 Millionen Euro an die Kreisspitalstiftung für den Bau der Postresidenz in Altusried sowie eine „kleine“ Förderplakette für das Projekt „Gesundheitsregion Plus“ des Landkreises Oberallgäu und der Stadt Kempten.

Dankbar nahm Landrätin Indra Baier-Müller zusammen mit den Stiftungsvorständen der Kreisspitalstiftung die millionenschwere Bauförderung entgegen. Angesichts des demographischen Wandels sei das Bauvorhaben eine wichtige Infrastrukturmaßnahme, sagte die Landrätin. „Unsere Großeltern haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Wir haben mit ihnen einen Generationenvertrag“, so die Baier-Müller wörtlich.



Auch Minister Holetschek bezeichnete die Pflege der jetzigen wie der kommenden Generationen als „große Herausforderung und gleichsam ein Herzensanliegen“.

„Das Projekt hat für mich Leuchtturmcharakter, fügte er wörtlich hinzu. „Wir müssen der Pflege den Sozialraum öffnen und Rahmenbedingungen schaffen, die sowohl Pflegefachkräfte als auch Pflegende Angehörige unterstützen.“

Das müsse auch beim Gehalt geschehen, und das Verhältnis von Familie und Beruf miteinbeziehen, fügte der Minister hinzu. Wörtlich sagte er: „Wir müssen Pflege von den Bedürfnissen der Menschen her denken, und nicht von den Abrechnungsmodalitäten. Es darf nicht sein, dass Pflegebedürftige zum Sozialfall werden.

Damit schlug Holetschek thematisch die Brücke zur zweiten Fördermaßnahme, nämlich das Projekt „Gesundheitsregion Plus“ im Oberallgäu und Kempten. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit fördert das Projekt zunächst bis zum Jahr 2026 mit einer jährlichen Summe von 50.000 Euro (wir berichteten).

Staatsminister Klaus Holetschek (Mitte) übergab die Förderplakette „Gesundheitsregion Plus“ an Landrätin Indra Baier-Müller (rechts) und Kemptens OB Thomas Kiechle. © Gattinger

Ziel des regionalen Netzwerks „Gesundheitsregion Plus“ ist die Verbesserung der Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern in Stadt und Kreis.

Landrätin Indra Baier-Müller und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle bedankten sich beim Staatsminister für die mittelfristige Projektförderung, die das vorhandene Angebot von Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen bündeln und neue Angebote in der Fläche ermöglichen soll. Ferner wird eine Zentrale Aufgabe der Struktur auch die Vernetzung der einzelnen Akteure im Gesundheitsbereich sein.

„Gesundheitsförderung und Prävention sind uns sehr wichtig“, betonte Baier-Müller vor den Versammelten, „Wir wollen in diesem Projekt die Menschen mit unseren vielfältigen Angeboten besser bekannt machen, vor allem aber die Versorgungsprobleme in der Region minimieren.