Mehr Aktivangebote gewünscht

Am Tannachwäldchen soll 2024 ein neues städtisches Jugendzentrum mit erweitertem Konzept entstehen

Bald ausgedient: Das jetzige Jugendhaus muss spätestens im September 2024 für das G9 im Gymnasium Platz machen. © Lajos Fischer

Sonthofen – Im Herbst 2024 soll das städtische Jugendzentrum in einem Neubau am Tannachwäldchen mit einer überarbeiteten Konzeption neu eröffnet werden.

In der letzten Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses stellten Marcus Kleebaur, Leiter des Ordnungs- und Sozialreferats und Brigitte Blanz von der pädagogischen Fachberatung die neue Konzeption der offenen Jugendarbeit für die Stadt Sonthofen vor. Obwohl die letzte Änderung erst 2020 erfolgt sei, brauche man eine Neufassung, vor allem weil das Jugendhaus in absehbarer Zeit umziehen müsse.

Aber es gelte auch, auf die Folgen der Corona-Pandemie zu reagieren. „Die Jugendlichen brauchen im Moment viel Halt“, erklärte Bürgermeister Christian Wilhelm. „Die psychischen Probleme haben die letzte Zeit zugenommen.“ Es sei wichtig, dass junge Menschen niederschwellig Ansprechpartner finden könnten.

Freizeit selbstbestimmt gestalten

Als Zielgruppe wurden weiterhin junge Menschen aus Sonthofen und Umgebung zwischen 14 und 21 Jahren festgelegt. Für sie bestehe im öffentlichen Raum kaum eine Möglichkeit, sich ungestört in der Gruppe zu treffen, beschreibt das Konzept die Ausgangslage. Beim durchstrukturierten Tagesablauf der Jugendlichen sei ein Ort notwendig, an dem sie ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten könnten. Ihre Bedürfnisse und Wünsche müssten hierbei immer Vorrang haben.



Auf die zentrale Bedeutung der Mitbestimmung und Mitgestaltung wies Brigitte Blanz in ihrem Einführungsvortrag hin. Dafür sieht das Konzept einen Jugendzentrumsrat vor. Das Dokument legt auch fest, dass die organisatorische Zuständigkeit für das Jugendparlament, dessen Mitglieder im öffentlichen Teil der Stadtratssitzungen über Rede- und Anhörungsrecht verfügen, bei der Jugendeinrichtung liegt.



Mehr Aktivangebote gewünscht

Letztes Jahr habe Bürgermeister Wilhelm intensiv mit den Mitgliedern des Parlaments und weiteren jungen Menschen diskutiert, betont Marcus Kleebaur gegenüber dem Kreisboten. Die Erwachsenen seien davon ausgegangen, dass die Jugendlichen sich ein Haus im Stadtzentrum wünschen würden. Die jungen Teilnehmer hätten jedoch die Möglichkeit zu Outdoor-Aktivitäten priorisiert und sich mehr Aktivangebote gewünscht. Von den damals vorgeschlagenen beiden Standorten an der Baumit-Arena und am Tannachwäldchen sei wegen baurechtlichen Gründen nur der letztere realisierbar.



Die Standortfrage scheint der Grund gewesen zu sein, dass am Ende die Entscheidung im Ausschuss äußerst knapp, 7 zu 6, ausfiel. Ins Rollen gebracht hat die Diskussion Petra Müller (Freie Wähler), indem sie darauf hingewiesen hatte, dass das Konzept fest von einem Neubau in der Albrecht-Dürer-Straße ausgehe, obwohl diesbezüglich im Stadtrat noch keine Entscheidung getroffen worden sei.

Umstrittene Standortfrage

Die jetzigen Räumlichkeiten brauche man ab 2024 wegen der Wiedereinführung des G9 für das Gymnasium, erwiderte Steffanie Blaser-Reimund (SPD). „Richtig, wir haben keinen Beschluss gefasst. Aber ausführlich geredet und alles war schon im Fluss. Schade, dass wir nicht auf den Punkt kommen.“ Dass sich das Gremium am Ende mehrheitlich für den Standort am Skaterplatz ausgesprochen habe, begrüßten auch die Mitglieder des Jugendparlaments, berichtet Kleebaur dem Kreisboten. „Die jungen Menschen freuen sich darauf, dass sie in die Planung eingebunden werden.“



Der zukünftige Standort: An der Stelle der Holzhütten am Tannachwäldchen soll das neue Jugendzentrum gebaut werden. © Lajos Fischer

Die jetzige Fläche betrage mehr als 650 Quadratmeter, hob der Referatsleiter im Ausschuss hervor. Die zu großen Dimensionen hätten auch zu hohe Betriebskosten zur Folge. Beim Neubau gehe man von 240 bis 260 Quadratmeter Nutzfläche aus. Heribert Kitzinger (FDP) erinnerte daran, dass er in der früheren Diskussion der Containerbauweise kritisch gegenübergestanden habe. Jetzt plane man einen qualitätsvollen Bau, versicherte der Bürgermeister. „Die Räumlichkeiten müssen so sein, dass sie die Jugendlichen ansprechen“, fügte Blaser-Reimund hinzu.



Physische und virtuelle Räume

Im beschlossenen Raumkonzept geht es nicht nur um physische, sondern auch um virtuelle Räume. Die Möglichkeit zur flexiblen Neugestaltung wird für genauso wichtig gehalten wie die zum Rückzug. Das Herzstück soll ein vielseitig nutzbarer Raum mit Café werden, das zum Verweilen, zu Gesprächen und zum Spielen (u.a. mit Billard, Dart, Air-Hockey, Tischtennis) einlädt und für Kulturveranstaltungen, Videoabende, Bildungsangebote, aber auch für Musik und Tanz Raum bietet. Für Besprechungen, kleine Spielrunden, geschlechtsspezifische Angebote oder einfach zum „Chillen“ ist ein Gruppenraum vorgesehen. Geplant sind auch ein Beratungszimmer und ein Büro.



Außenbereiche einbeziehen

Die Änderung der Bezeichnung von Jugendhaus auf Jugendzentrum gehe darauf zurück, dass die Außenbereiche mit zahlreichen, größtenteils bereits vorhandenen Sportmöglichkeiten, aber auch mit einem Grillplatz bewusst in die Arbeit der Einrichtung einbezogen würden, antwortete Brigitte Blanz auf die Frage von Petra Müller (FW). Da die Skateranlage veraltet sei, müsse man auch dort etwas ändern, betonte Christian Wilhelm. Die Konzeption sieht auch den Einsatz eines mobilen Bauwagens vor, mit dessen Hilfe man auch an anderen Orten Freizeitaktivitäten und Beratungen anbieten könnte.



Renovierungsbedürftig: Outdoor-Aktivitäten, beispielsweise auf dem Skaterplatz ergänzen die Angebote des Jugendzentrums. © Lajos Fischer

Um die Einrichtung für eine bunte Mischung von jungen Menschen attraktiv zu machen und vom Image eines „Gymnasialjugendhauses“ wegzukommen, möchte man einerseits die Vernetzung mit Schulen, Vereinen, mit dem Kreisjugendring, mit Beratungsstellen usw. intensivieren, andererseits die von Jugendlichen bevorzugten virtuellen Räume gezielt nutzen. Um die präventive Arbeit zu stärken, wird von der leitenden pädagogischen Kraft erwartet, dass sie die Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen qualifiziert beraten kann.



Personalengpässe überwinden

Im Konzept sind Öffnungszeiten von Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 19.30 Uhr, am Freitag von 15.30 bis 20.30 Uhr und an einem Samstag im Monat von 16 bis 21 Uhr vorgesehen. In der Diskussion wurde mehrmals auf den Mehrbedarf an Wochenenden hingewiesen. Die drei Mitarbeiter mit insgesamt 80 Wochenstunden könnten nicht mehr als das Geplante abdecken, erwiderte Bürgermeister Wilhelm. Marcus Kleebaur ergänzte, dass es große Probleme gebe, überhaupt Personal zu finden. Die Stadt suche zurzeit händeringend einen Sozialpädagogen mit 25 Wochenstunden für das Jugendzentrum. Der Vorschlag von Petra Müller (CSU), die Aufsicht bei bestimmten Veranstaltungen wie Schulfasching von Lehrern übernehmen zu lassen, traf auf Zustimmung.



Die neue Konzeption soll ab September 2024 in Kraft treten, aber auf den Vorschlag von Katharina Martin (CSU) bereits im jetzigen Jugendhaus ausprobiert werden. Monika Zeilhuber-Lang (Grüne), die als Jugendreferentin zum pädagogischen Team regelmäßig Kontakt hält, sicherte zu, dass es bereits jetzt passiere. „Das Konzept überzeugt. Ich habe gute Hoffnung, dass es von den Jugendlichen angenommen wird“, sagte Miriam Duran (Freie Wähler). Das Vorhaben sei von den jungen Menschen gewünscht und auch machbar, meinte Bürgermeister Christian Wilhelm.