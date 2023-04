Gleitschirmflieger verfehlt Landeplatz und stürzt in Wohngebiet ab

Teilen

Ein junger Gleitschirmflieger verfehlte den Landeplatz und landete auf einem Hausdach. © PantherMedia / oneblink

Bolsterlang – Ein Gleitschirmflieger landete in Bolsterlang auf dem Dach eines Wohnhauses und stürzte ab. Eine aufmerksame Anwohnerin leistete schnelle Hilfe.

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr wollte ein 30-jähriger Gleitschirmflieger wie gewohnt an einem Landeplatz in der Nähe von Bolsterlang landen. Doch dann driftete der Gleitschirm plötzlich in Richtung eines Wohngebietes ab und verhakte sich dort an einem Hausdach. Der junge Mann prallte zunächst gegen die Regenrinne des Hauses. Dann fiel er circa drei bis vier Meter zu Boden.

Eine Anwohnerin leistet erste Hilfe

Eine Anwohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Garten arbeitete, bekam den Absturz mit, zum Glück des jungen Mannes. Sie kümmerte sich sofort um ihn. Dieser war von Anfang an ansprechbar, hatte allerdings Schmerzen am Sprunggelenk.

Wie die Polizei meldete, wurde der 30-Jährige zur weiteren Abklärung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.